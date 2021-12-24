https://tr.sputniknews.com/20211224/salatasindan-cikan-kurbagayi-sahiplendi-banyo-yaptiriyor-yemek-yediriyor-1052083351.html

Salatasından çıkan kurbağayı sahiplendi: Banyo yaptırıyor, yemek yediriyor

Salatasından çıkan kurbağayı sahiplendi: Banyo yaptırıyor, yemek yediriyor

ABD'de yaşayan genç bir adam, marketten aldığı salatanın içinde bulduğu küçük kurbağayı sahiplendi. Marul kutusunun içinde yaşamını sürdüren kurbağanın kiminle... 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T15:21+0300

2021-12-24T15:21+0300

2021-12-24T15:21+0300

yaşam

salata

kıvırcık marul

vahşi doğa

kurbağa

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ABD'nin Oklahoma bölgesinde yaşayan yazar ve aktör Simon Curtis, kişisel sosyal medya hesabında 'Tony' adını verdiği küçük kurbağayla tanışmasını ve birlikte geçirdikleri süreyi anlattı.İlk tweetinde kurbağayla karşılaşmasından bahseden Curtis, kurbağanın yeniden dışarı çıkması için havanın çok soğuk olduğunu ve davetsiz misafirin birkaç gündür marulla birlikte bir kabın içinde buzdolabında yaşadığını belirtti. Bir başka tweet'inde Tony'nin kaybolmuş olabileceği hakkında endişelenen Curtis, onu bulduğunda ise yaşadığı mutluluğa da takipçileriyle paylaştı. Curtis bununla birlikte takipçileriyle paylaştığı bir ankette "Tony'yi evcil hayvan olarak tutmalı mı yoksa serbest bırakmalı mı" şeklinde soru yöneltti. Indy100'e konuşan Curtis, Tony'yi tutup tutmama konusunda hâlâ kararsız olduğunu söyledi.Kurbağaya karşı muazzam bir sevgi geliştirdiğini belirten Curtis, aynı zamanda onun doğada sahip olamayacağı bir yaşam şansını da elinin tersiyle itmek istemediğini belirtti. Kararın hava durumuna göre verileceğini de sözlerine ekledi.Oklahoma Yaban Hayatı Departmanından kıdemli biyologla görüşen Kurtis, asıl isteğinin onun kış uykusu için yuva yapmasına uygun ortamı sağlayacağı hava koşullarını yakalamak olduğunu ifade etti.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

salata, kıvırcık marul, vahşi doğa, kurbağa