https://tr.sputniknews.com/20211224/sayaclarin-2022-yili-tamir-ve-ayar-ucretleri-belirlendi-1052088748.html

Sayaçların 2022 yılı tamir ve ayar ücretleri belirlendi

Sayaçların 2022 yılı tamir ve ayar ücretleri belirlendi

Elektrik ve doğalgaz sayaçlarının tamir, bakım ve ayar ücretlerine zam geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yayımladığı tebliğe göre sayaç tamiri 2022 yılı... 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T17:15+0300

2021-12-24T17:15+0300

2021-12-24T17:15+0300

ekonomi

ücret

zam

ekonomi

sanayi ve teknoloji bakanlığı

sayaç

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Su, elektrik ve gaz sayaçlarının 2022 yılı tamir, bakım ve ayar ücretleri belirlendi. Buna göre; ücretler, su sayaçları için debisine göre 21.1 lira ve 30 lira, elektrik sayaçlarında tek fazlı sayaçlar için 21.1 lira, üç fazlı sayaçlar için 24.6 lira, gaz sayaçları için sınıfına göre 23.6 lira ile 705.4 lira arasında değişecek.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.Tebliğe göre, muayenesi sonucunda reddedilen sayaçlar için hiçbir ücret talep edilmeyecek. Ücret tarifesi, tamir ve ayar istasyonlarında kolayca görülebilecek bir yere asılacak.Tarife kapsamında, su sayaçlarının ayar ve parça değişimi gerektirmeyen tamir ücreti anma debisine göre 21.1 lira ve 30 lira olacak.Elektrik sayaçlarının parça değişimi gerektirmeyen tamir ücreti, tek fazlı sayaçlar için 21.1 lira, üç fazlı sayaçlar için 24.6 lira olarak uygulanacak.Gaz sayaçlarının parça değişimi gerektirmeyen tamir ücretleri de sınıfına göre 23.6 lira ile 705.4 lira arasında değişecek.Tebliğ, 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girecek.

https://tr.sputniknews.com/20211221/dogal-gaz-acma-kapama-ve-baglanti-ucretlerine-zam-geldi-1051965579.html

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ücret, zam, ekonomi, sanayi ve teknoloji bakanlığı, sayaç