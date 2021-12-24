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Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe iddialarına yanıt
Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe iddialarına yanıt
Adı Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Sergen Yalçın, iddialarla ilgili yaptığı açıklamada kendisine teklif gelmediğini belirtti. 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T09:08+0300
2021-12-24T09:07+0300
spor
sergen yalçın
fenerbahçe
beşiktaş
açıklama
görüşme
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Beşiktaş'la yollarını ayırdıktan sonra Fenerbahçe ile görüştüğü iddia edilen Sergen Yalçın, söylentilere yanıt verdi.Konuyla ilgili A Spor'a açıklamalarda bulunan Yalçın, "Öyle bir teklif zaten gelmedi. Yok öyle bir şey, ben şu anda yurtdışındayım." ifadelerini kullandı.Beşiktaş'ta 2020'nin Ocak ayında göreve gelen Sergen Yalçın, siyah-beyaz takımın başına 79 maça çıkarken 1.84 puan ortalaması tutturmuştu.Yalçın, Beşiktaş'la 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası kazanmıştı.
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sergen yalçın, fenerbahçe, beşiktaş, açıklama, görüşme

Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe iddialarına yanıt

09:08 24.12.2021
© İHA / SUAT METİNBeşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
© İHA / SUAT METİN
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Adı Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Sergen Yalçın, iddialarla ilgili yaptığı açıklamada kendisine teklif gelmediğini belirtti.
Beşiktaş'la yollarını ayırdıktan sonra Fenerbahçe ile görüştüğü iddia edilen Sergen Yalçın, söylentilere yanıt verdi.
Konuyla ilgili A Spor'a açıklamalarda bulunan Yalçın, "Öyle bir teklif zaten gelmedi. Yok öyle bir şey, ben şu anda yurtdışındayım." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ta 2020'nin Ocak ayında göreve gelen Sergen Yalçın, siyah-beyaz takımın başına 79 maça çıkarken 1.84 puan ortalaması tutturmuştu.
Yalçın, Beşiktaş'la 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası kazanmıştı.
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