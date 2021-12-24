https://tr.sputniknews.com/20211224/sergen-yalcindan-fenerbahce-iddialarina-yanit-1052072172.html

Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe iddialarına yanıt

Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe iddialarına yanıt

Adı Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Sergen Yalçın, iddialarla ilgili yaptığı açıklamada kendisine teklif gelmediğini belirtti. 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T09:08+0300

2021-12-24T09:08+0300

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spor

sergen yalçın

fenerbahçe

beşiktaş

açıklama

görüşme

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Beşiktaş'la yollarını ayırdıktan sonra Fenerbahçe ile görüştüğü iddia edilen Sergen Yalçın, söylentilere yanıt verdi.Konuyla ilgili A Spor'a açıklamalarda bulunan Yalçın, "Öyle bir teklif zaten gelmedi. Yok öyle bir şey, ben şu anda yurtdışındayım." ifadelerini kullandı.Beşiktaş'ta 2020'nin Ocak ayında göreve gelen Sergen Yalçın, siyah-beyaz takımın başına 79 maça çıkarken 1.84 puan ortalaması tutturmuştu.Yalçın, Beşiktaş'la 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası kazanmıştı.

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sergen yalçın, fenerbahçe, beşiktaş, açıklama, görüşme