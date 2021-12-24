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'Sex and The City' aktörü Noth'a bir cinsel saldırı suçlaması daha
© AFP 2021Chris Noth
© AFP 2021
ABD yapımı popüler TV dizisi 'Sex And The City'nin ve 9 Aralık'ta gösterilmeye başlanan ve devamı 'And Just Like That...'in yıldızlarından biri olan Chris Noth’u bir kadın daha taciz iddiasıyla ifşa etti.
Şarkıcı ve söz yazarı Lisa Gentile, 67 yaşındaki Chris Noth’un 2002 yılında New York’ta kendisine ait dairesinde öpmeye zorladığını ve elle taciz ettiğini öne sürdü.
Gentile, Noth ile 1998 yılında, sık sık Manhattan’da gittikleri restoranda tanıştıklarını ve arkadaş olduklarını aktardı. Bir gün Noth’un kendisini evine bıraktığını ve dairesini görmek istemesi üzerine onu evine davet eden Gentile, burada tacize maruz bırakıldığını iddia etti.
Gentile, Noth’un kendisizi zorla öpmeye başladığını, elini kıyafetinin altına sokup kendisini taciz ettiğini öne sürdü.
Gentile, Noth ile 1998 yılında, sık sık Manhattan’da gittikleri restoranda tanıştıklarını ve arkadaş olduklarını aktardı. Bir gün Noth’un kendisini evine bıraktığını ve dairesini görmek istemesi üzerine onu evine davet eden Gentile, burada tacize maruz bırakıldığını iddia etti.
Gentile, Noth’un kendisizi zorla öpmeye başladığını, elini kıyafetinin altına sokup kendisini taciz ettiğini öne sürdü.
A fourth woman has come forward with sexual assault allegations against actor Chris Noth. “He warned me if I ever told a soul what happened the night before, that he would ruin my career,” Lisa Gentile says of alleged 2002 encounter. https://t.co/iODftAYeGA— Rolling Stone (@RollingStone) December 23, 2021
Noth’u kendisinden uzaklaştırmak için güçlü bir şekilde ittiğini ve ondan kurtulmayı başardığında daha fazla sinirlendiğini aktaran Gentile, ardından aktörün kendisine hakaret içerikli sözler söylediğini ifade etti.
Söz konusu kadına yönelik saldırının ardından evden hızlı bir şekilde ayrılan ünlü aktör, ertesi kendisini arayarak, olanları birine anlatırsa müzik kariyerini mahvetmekle tehdit ettiğini söyleyen Gentile, “Korktum, çünkü Noth’u gücü ve tehditleri kariyerimi mahvederdi” dedi.
Söz konusu kadına yönelik saldırının ardından evden hızlı bir şekilde ayrılan ünlü aktör, ertesi kendisini arayarak, olanları birine anlatırsa müzik kariyerini mahvetmekle tehdit ettiğini söyleyen Gentile, “Korktum, çünkü Noth’u gücü ve tehditleri kariyerimi mahvederdi” dedi.
ABD'li oyuncu Noth hakkındaki söz konusu suçlamalar, geçen hafta The Hollywood Reporter'a Zoe ve Lily adlarını kullanarak konuşan iki kadının açıklamaların ardından geldi. Dergi, 2004 ve 2015'te Chris Noth'un cinsel saldırısına uğradıklarına dair iddialarını çok ayrıntılı şekilde anlati iki kadının birbirinin tanımadığını belirtmişti.
Noth ise 'cinsel ilişkilerin karşılıklı rızayla gerçekleştiği ve cinsel saldırı suçlamasının tümden yanlış olduğu' açıklamasını yapmıştı.
Noth ise 'cinsel ilişkilerin karşılıklı rızayla gerçekleştiği ve cinsel saldırı suçlamasının tümden yanlış olduğu' açıklamasını yapmıştı.