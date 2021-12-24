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'Sex and The City' aktörü Noth'a bir cinsel saldırı suçlaması daha
'Sex and The City' aktörü Noth'a bir cinsel saldırı suçlaması daha
ABD yapımı popüler TV dizisi 'Sex And The City'nin ve 9 Aralık'ta gösterilmeye başlanan ve devamı 'And Just Like That...'in yıldızlarından biri olan Chris... 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T14:14+0300
2021-12-24T14:14+0300
yaşam
cinsel saldırı
taciz
ifşa
sex and the city
chris noth
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Şarkıcı ve söz yazarı Lisa Gentile, 67 yaşındaki Chris Noth’un 2002 yılında New York’ta kendisine ait dairesinde öpmeye zorladığını ve elle taciz ettiğini öne sürdü.Gentile, Noth ile 1998 yılında, sık sık Manhattan’da gittikleri restoranda tanıştıklarını ve arkadaş olduklarını aktardı. Bir gün Noth’un kendisini evine bıraktığını ve dairesini görmek istemesi üzerine onu evine davet eden Gentile, burada tacize maruz bırakıldığını iddia etti.Gentile, Noth’un kendisizi zorla öpmeye başladığını, elini kıyafetinin altına sokup kendisini taciz ettiğini öne sürdü.Noth’u kendisinden uzaklaştırmak için güçlü bir şekilde ittiğini ve ondan kurtulmayı başardığında daha fazla sinirlendiğini aktaran Gentile, ardından aktörün kendisine hakaret içerikli sözler söylediğini ifade etti. Söz konusu kadına yönelik saldırının ardından evden hızlı bir şekilde ayrılan ünlü aktör, ertesi kendisini arayarak, olanları birine anlatırsa müzik kariyerini mahvetmekle tehdit ettiğini söyleyen Gentile, “Korktum, çünkü Noth’u gücü ve tehditleri kariyerimi mahvederdi” dedi.ABD'li oyuncu Noth hakkındaki söz konusu suçlamalar, geçen hafta The Hollywood Reporter'a Zoe ve Lily adlarını kullanarak konuşan iki kadının açıklamaların ardından geldi. Dergi, 2004 ve 2015'te Chris Noth'un cinsel saldırısına uğradıklarına dair iddialarını çok ayrıntılı şekilde anlati iki kadının birbirinin tanımadığını belirtmişti.Noth ise 'cinsel ilişkilerin karşılıklı rızayla gerçekleştiği ve cinsel saldırı suçlamasının tümden yanlış olduğu' açıklamasını yapmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211217/sex-and-the-city-aktoru-iki-kadin-tarafindan-cinsel-saldiriyla-itham-edildi-1051861496.html
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cinsel saldırı, taciz, ifşa, sex and the city, chris noth

'Sex and The City' aktörü Noth'a bir cinsel saldırı suçlaması daha

14:14 24.12.2021
© AFP 2021Chris Noth
Chris Noth - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
© AFP 2021
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ABD yapımı popüler TV dizisi 'Sex And The City'nin ve 9 Aralık'ta gösterilmeye başlanan ve devamı 'And Just Like That...'in yıldızlarından biri olan Chris Noth’u bir kadın daha taciz iddiasıyla ifşa etti.
Şarkıcı ve söz yazarı Lisa Gentile, 67 yaşındaki Chris Noth’un 2002 yılında New York’ta kendisine ait dairesinde öpmeye zorladığını ve elle taciz ettiğini öne sürdü.

Gentile, Noth ile 1998 yılında, sık sık Manhattan’da gittikleri restoranda tanıştıklarını ve arkadaş olduklarını aktardı. Bir gün Noth’un kendisini evine bıraktığını ve dairesini görmek istemesi üzerine onu evine davet eden Gentile, burada tacize maruz bırakıldığını iddia etti.

Gentile, Noth’un kendisizi zorla öpmeye başladığını, elini kıyafetinin altına sokup kendisini taciz ettiğini öne sürdü.
Noth’u kendisinden uzaklaştırmak için güçlü bir şekilde ittiğini ve ondan kurtulmayı başardığında daha fazla sinirlendiğini aktaran Gentile, ardından aktörün kendisine hakaret içerikli sözler söylediğini ifade etti.

Söz konusu kadına yönelik saldırının ardından evden hızlı bir şekilde ayrılan ünlü aktör, ertesi kendisini arayarak, olanları birine anlatırsa müzik kariyerini mahvetmekle tehdit ettiğini söyleyen Gentile, “Korktum, çünkü Noth’u gücü ve tehditleri kariyerimi mahvederdi” dedi.
'Sex and The City' dizisinin 'And Just Like That' isimli devamının oyuncularından Chris Noth kırmızı halı töreninde - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
YAŞAM
'Sex And The City' aktörü, iki kadın tarafından cinsel saldırıyla itham edildi
17 Aralık, 13:01
ABD'li oyuncu Noth hakkındaki söz konusu suçlamalar, geçen hafta The Hollywood Reporter'a Zoe ve Lily adlarını kullanarak konuşan iki kadının açıklamaların ardından geldi. Dergi, 2004 ve 2015'te Chris Noth'un cinsel saldırısına uğradıklarına dair iddialarını çok ayrıntılı şekilde anlati iki kadının birbirinin tanımadığını belirtmişti.

Noth ise 'cinsel ilişkilerin karşılıklı rızayla gerçekleştiği ve cinsel saldırı suçlamasının tümden yanlış olduğu' açıklamasını yapmıştı.
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