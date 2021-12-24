Süper Lig 19. hafta programı belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 19.hafta heyecanı yarın başlayacak. Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor, Trabzonspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek.Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın müsabaka programı şöyle:Yarın:13.30 Kasımpaşa-Altay (Recep Tayyip Erdoğan)16.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor (Nef)16.00 GZT Giresunspor-Atakaş Hatayspor (Çotanak)19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park)26 Aralık Pazar:13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)16.00 Göztepe-Adana Demirspor (Gürsel Aksel)16.00 Aytemiz Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Bahçeşehir Okulları)19.00 Fenerbahçe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Ülker)27 Aralık Pazartesi:20.00 Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)20.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir)