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https://tr.sputniknews.com/20211224/takida-maliyeti-dusurmek-isteyenler-8-ayar-altina-yoneldi-1052076297.html
Takıda maliyeti düşürmek isteyenler 8 ayar altına yöneldi
Takıda maliyeti düşürmek isteyenler 8 ayar altına yöneldi
Döviz ve altın fiyatlarındaki düşüş, düğün hazırlığı yapanları, maliyeti diğerlerinden çok daha düşük olan 8 ayar altın takılara yönelişini hızlandırdı. 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T12:01+0300
2021-12-24T12:01+0300
ekonomi
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ekonomi
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Altın fiyatları son aylardaki yükselişinin ardından düşüş eğilimi gösteriyor ancak yine de aynı fiyata daha fazla takı isteyenler, 22, 18 veya 14 ayar yerine tercihe göre tasarlanan 8 ayar takılara yöneldi.Kapalıçarşı bölgesinde iş yeri bulunan kuyumcu Kadir Kantarcı, Türkiye'de bir dönem "yokluk" göstergesi olarak gösterilmeye çalışılan 8 ayar altının Avrupa'da yıllardır kabul gördüğünü ve kendilerinin de uzun zamandan beri Avrupa ülkelerine toptan 8 ayar altın ihracatı yaptıklarını söyledi.Altın piyasasındaki hareketlilik ve alım gücünün azalması dolayısıyla ülkede bu alanda oluşan boşluğu doldurmak için Ar-Ge çalışması başlattıklarını, ardından da iki yıl önce tamamı 8 ayar altın takılardan oluşan iş yerini açtıklarını anlatan Kantarcı, "8 ayarı Türkiye'de toptan olarak ilk yapanlardan biriyiz. Önceleri alternatif takı olarak tercih ediliyordu, şimdi vatandaş cebindeki parayla 14 ayara, 22 ayara kıyasla iki tane ürün alabiliyor. Ya da kendi bütçesine göre en azından beğendiği bir şeyi alıyor. Çünkü 14 ayarla arasında aşağı yukarı yüzde 40'lık bir fiyat farkı var" dedi.Günümüz teknolojisiyle 8 ayarı her ürüne uygulayabildiklerini ancak kendilerinin sarrafiye grubu ve bilezik dışındaki takıların satışını yaptıklarını belirten Kantarcı, "Günümüz teknolojisiyle 8 ayarın görüntüsü aynı 22 ayar, 14 ayar gibi istenilen renkte, istenilen kalitede yapılabiliyor. Garantili ürünler zaten, memnuniyetle alıp kullanabiliyorlar. Hem ev ekonomisine katkısı oluyor, hem de vatandaş istediği ürünü alabiliyor, aklı diğer ürünlerde kalmıyor" ifadesini kullandı.Kantarcı, altının ayarı ne olursa olsun işçilik bedelinin aynı olduğunu vurgularken, "Yatırım açısından hiçbirinin diğerinden farkı yok. 8 ayarda alsa aynı işçiliği ödüyor, 14 ayar da alsa aynı işçiliği ödüyor. Ne oluyor, 30 bin liraya alacağı ürünü 10 bin liraya almış oluyor. İsterse 30 bin liraya bir ürün değil de üç ürün almış oluyor" değerlendirmesini yaptı.Kantarcı, piyasadaki hareketlilik sebebiyle 8 ayar altın tasarımlarının yurt dışından olduğu kadar yurt içinden de yoğun talep gördüğünü, bu süreçte yüklü sipariş aldıklarının altını çizdi.Piyasadaki belirsizliği ortadan kaldırdığına, bu durumun evlenecek çiftleri için fırsat olduğuna dikkati çeken Kantarcı, "Evlenecek arkadaşlara bu konsepte şöyle bir şey sağlıyoruz aslında, altın alışverişi için ortalama 30-40 bin lira ayıran bir vatandaş 8 ayarda bunun yarısına alışverişini yapabiliyor. Geri kalan yarısıyla da yine kendi düğün alışverişine devam ediyor. Haliyle parasının yarısı cebinde kalmış oluyor. Aynı ürün grubunu, aynı takıyı alıyor ama aşağı yukarı yarı fiyatına alıyor" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211223/dolar-11-liranin-altina-indi-1052048383.html
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enflasyon, altın, dolar, ekonomi, gram altın, çeyrek altın, yarım gram altın

Takıda maliyeti düşürmek isteyenler 8 ayar altına yöneldi

12:01 24.12.2021
© İHATakıda maliyeti düşürmek isteyen 8 ayar altına yöneliyor
Takıda maliyeti düşürmek isteyen 8 ayar altına yöneliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
© İHA
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Döviz ve altın fiyatlarındaki düşüş, düğün hazırlığı yapanları, maliyeti diğerlerinden çok daha düşük olan 8 ayar altın takılara yönelişini hızlandırdı.
Altın fiyatları son aylardaki yükselişinin ardından düşüş eğilimi gösteriyor ancak yine de aynı fiyata daha fazla takı isteyenler, 22, 18 veya 14 ayar yerine tercihe göre tasarlanan 8 ayar takılara yöneldi.
Kapalıçarşı bölgesinde iş yeri bulunan kuyumcu Kadir Kantarcı, Türkiye'de bir dönem "yokluk" göstergesi olarak gösterilmeye çalışılan 8 ayar altının Avrupa'da yıllardır kabul gördüğünü ve kendilerinin de uzun zamandan beri Avrupa ülkelerine toptan 8 ayar altın ihracatı yaptıklarını söyledi.
Altın piyasasındaki hareketlilik ve alım gücünün azalması dolayısıyla ülkede bu alanda oluşan boşluğu doldurmak için Ar-Ge çalışması başlattıklarını, ardından da iki yıl önce tamamı 8 ayar altın takılardan oluşan iş yerini açtıklarını anlatan Kantarcı, "8 ayarı Türkiye'de toptan olarak ilk yapanlardan biriyiz. Önceleri alternatif takı olarak tercih ediliyordu, şimdi vatandaş cebindeki parayla 14 ayara, 22 ayara kıyasla iki tane ürün alabiliyor. Ya da kendi bütçesine göre en azından beğendiği bir şeyi alıyor. Çünkü 14 ayarla arasında aşağı yukarı yüzde 40'lık bir fiyat farkı var" dedi.
Günümüz teknolojisiyle 8 ayarı her ürüne uygulayabildiklerini ancak kendilerinin sarrafiye grubu ve bilezik dışındaki takıların satışını yaptıklarını belirten Kantarcı, "Günümüz teknolojisiyle 8 ayarın görüntüsü aynı 22 ayar, 14 ayar gibi istenilen renkte, istenilen kalitede yapılabiliyor. Garantili ürünler zaten, memnuniyetle alıp kullanabiliyorlar. Hem ev ekonomisine katkısı oluyor, hem de vatandaş istediği ürünü alabiliyor, aklı diğer ürünlerde kalmıyor" ifadesini kullandı.
Kantarcı, altının ayarı ne olursa olsun işçilik bedelinin aynı olduğunu vurgularken, "Yatırım açısından hiçbirinin diğerinden farkı yok. 8 ayarda alsa aynı işçiliği ödüyor, 14 ayar da alsa aynı işçiliği ödüyor. Ne oluyor, 30 bin liraya alacağı ürünü 10 bin liraya almış oluyor. İsterse 30 bin liraya bir ürün değil de üç ürün almış oluyor" değerlendirmesini yaptı.
Kantarcı, piyasadaki hareketlilik sebebiyle 8 ayar altın tasarımlarının yurt dışından olduğu kadar yurt içinden de yoğun talep gördüğünü, bu süreçte yüklü sipariş aldıklarının altını çizdi.
Piyasadaki belirsizliği ortadan kaldırdığına, bu durumun evlenecek çiftleri için fırsat olduğuna dikkati çeken Kantarcı, "Evlenecek arkadaşlara bu konsepte şöyle bir şey sağlıyoruz aslında, altın alışverişi için ortalama 30-40 bin lira ayıran bir vatandaş 8 ayarda bunun yarısına alışverişini yapabiliyor. Geri kalan yarısıyla da yine kendi düğün alışverişine devam ediyor. Haliyle parasının yarısı cebinde kalmış oluyor. Aynı ürün grubunu, aynı takıyı alıyor ama aşağı yukarı yarı fiyatına alıyor" dedi.
Dolar ve Türk lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
EKONOMİ
Dolar 11 liranın altına indi
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