Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211224/taylandda-boks-torbalarinda-34-milyon-dolarlik-amfetamin-ele-gecirildi-1052093088.html
Tayland’da boks torbalarında 34 milyon dolarlık amfetamin ele geçirildi
Tayland’da boks torbalarında 34 milyon dolarlık amfetamin ele geçirildi
Tayland’ın başkenti Bangkok’ta Gümrük Departmanı ve Kraliyet Tayland Polisi’nin ortak gerçekleştirdiği operasyonda, Avustralya’ya götürülmek üzere olan... 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T19:07+0300
2021-12-24T19:07+0300
dünya
avustralya
operasyon
tayland
bangkok
uyuşturucu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/1052092864_0:103:2000:1228_1920x0_80_0_0_d50b66a1ac979e07e8666c650fbef745.jpg
Tayland’da boks torbalarında 34 milyon 700 bin dolar değerinde yaklaşık 193.5 kilo amfetamin ele geçirildi.Tayland Gümrük Departmanı’ndan yapılan açıklamada, “Uyuşturucu, 22 Aralık 2021'de Tayland Gümrük Departmanı liderliğindeki Liman Görev Gücü (SITF) tarafından Bangkok Limanı'nda ele geçirildi. Gümrük Muhafaza Birimi, Avustralya'ya bağlı bir kargoyu hedeflemiş ve onu kapsamlı inceleme altına almıştır. Yaklaşık 193.5 kilo ağırlığındaki amfetamin, 15 adet boks torbasında gizlenmekteydi” denildi.Açıklamada, ele geçirilen amfetaminin piyasa değerinin 34 milyon 700 bin dolar olduğu belirtildi. Operasyonun başarısında Avustralya Sınır Muhafızları’nın da rol oynadığı, iki ülke sınır görevlilerinin koordinasyonlu olarak çalıştıkları ifade edildi.
avustralya
tayland
bangkok
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/1052092864_114:0:1887:1330_1920x0_80_0_0_62819a1f34c1409dedc784f16b45f75c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
avustralya, operasyon, tayland, bangkok, uyuşturucu

Tayland’da boks torbalarında 34 milyon dolarlık amfetamin ele geçirildi

19:07 24.12.2021
© DHATayland’da boks torbalarında 34 milyon dolarlık amfetamin ele geçirildi
Tayland’da boks torbalarında 34 milyon dolarlık amfetamin ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
© DHA
Abone ol
Tayland’ın başkenti Bangkok’ta Gümrük Departmanı ve Kraliyet Tayland Polisi’nin ortak gerçekleştirdiği operasyonda, Avustralya’ya götürülmek üzere olan yaklaşık 193.5 kilogram ağırlığında boks torbalarına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.
Tayland’da boks torbalarında 34 milyon 700 bin dolar değerinde yaklaşık 193.5 kilo amfetamin ele geçirildi.
Tayland Gümrük Departmanı’ndan yapılan açıklamada, “Uyuşturucu, 22 Aralık 2021'de Tayland Gümrük Departmanı liderliğindeki Liman Görev Gücü (SITF) tarafından Bangkok Limanı'nda ele geçirildi. Gümrük Muhafaza Birimi, Avustralya'ya bağlı bir kargoyu hedeflemiş ve onu kapsamlı inceleme altına almıştır. Yaklaşık 193.5 kilo ağırlığındaki amfetamin, 15 adet boks torbasında gizlenmekteydi” denildi.
Açıklamada, ele geçirilen amfetaminin piyasa değerinin 34 milyon 700 bin dolar olduğu belirtildi. Operasyonun başarısında Avustralya Sınır Muhafızları’nın da rol oynadığı, iki ülke sınır görevlilerinin koordinasyonlu olarak çalıştıkları ifade edildi.
© DHATayland’da boks torbalarında 34 milyon dolarlık amfetamin ele geçirildi
Tayland’da boks torbalarında 34 milyon dolarlık amfetamin ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
Tayland’da boks torbalarında 34 milyon dolarlık amfetamin ele geçirildi
© DHA
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:22Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Türkiye'nin AB dışında kalma seçeneği yok
20:21Noel Baba hediyelerini dağıtmak için yola çıktı, ilk durak Rusya oldu
20:20AB, Libya'da ertelenen seçimler için yeni plan oluşturulması çağrısı yaptı
19:59Bursa merkezli 9 ilde sahte içki operasyonu: 9 tutuklama
19:56Putin: Kuzey Akım-2’nin çalışmasına izin vermeyenler aptalca hareket ediyor
19:55Sakarya'da sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kişi öldü
19:44BM'nden 'Rusya' açıklaması: ABD, akredite diplomatların çalışmasını engellemeye son vermeli
19:37Yıpranan Türk bayrağını değiştirmek için kayalığa tırmanan genç, değiştirdikten sonra geri inemedi
19:35Türkiye'de son 24 saatte 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi, 133 kişi yaşamını yitirdi
19:33Bartın'da kar yolları kapattı: Mahsur kalan hastaya 3 saatte ulaşıldı
19:27Babacan: Döviz rezervlerini gizlice sattılar, başarısızlıkta resmen triple-double yaptılar
19:21AK Partili Özkan: Düşük faiz ve istikrarlı kur politikasıyla refahı artırmaya devam edeceğiz
19:17Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
19:08Huawei, ilk elektrikli otomobilini üretti
19:07Tayland’da boks torbalarında 34 milyon dolarlık amfetamin ele geçirildi
19:06İzmir'de evde çıkan yangında 3 çocuk öldü
18:55Meksika’da belediye işçileri sokaklara çöp dökerek ateşe verdi
18:47Fas, hava ve kara sınırlarını 31 Ocak’a kadar kapattı
18:46Zaharova’dan 'Dudayev Parkı' tepkisi: Mesajlarımızın Ankara tarafından ciddiye alınacağını umuyoruz
18:39Adalet Bakanı Gül: Türkiye'nin temel meselesi bir muhalefet meselesidir