https://tr.sputniknews.com/20211224/taylandda-boks-torbalarinda-34-milyon-dolarlik-amfetamin-ele-gecirildi-1052093088.html

Tayland’da boks torbalarında 34 milyon dolarlık amfetamin ele geçirildi

Tayland’da boks torbalarında 34 milyon dolarlık amfetamin ele geçirildi

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta Gümrük Departmanı ve Kraliyet Tayland Polisi’nin ortak gerçekleştirdiği operasyonda, Avustralya’ya götürülmek üzere olan... 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T19:07+0300

2021-12-24T19:07+0300

2021-12-24T19:07+0300

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avustralya

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uyuşturucu

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Tayland’da boks torbalarında 34 milyon 700 bin dolar değerinde yaklaşık 193.5 kilo amfetamin ele geçirildi.Tayland Gümrük Departmanı’ndan yapılan açıklamada, “Uyuşturucu, 22 Aralık 2021'de Tayland Gümrük Departmanı liderliğindeki Liman Görev Gücü (SITF) tarafından Bangkok Limanı'nda ele geçirildi. Gümrük Muhafaza Birimi, Avustralya'ya bağlı bir kargoyu hedeflemiş ve onu kapsamlı inceleme altına almıştır. Yaklaşık 193.5 kilo ağırlığındaki amfetamin, 15 adet boks torbasında gizlenmekteydi” denildi.Açıklamada, ele geçirilen amfetaminin piyasa değerinin 34 milyon 700 bin dolar olduğu belirtildi. Operasyonun başarısında Avustralya Sınır Muhafızları’nın da rol oynadığı, iki ülke sınır görevlilerinin koordinasyonlu olarak çalıştıkları ifade edildi.

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avustralya, operasyon, tayland, bangkok, uyuşturucu