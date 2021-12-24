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THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Wade Baldwin
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Wade Baldwin
İspanya ekibi Bitci Baskonia'da forma giyen Wade Baldwin, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T23:00+0300
2021-12-24T23:00+0300
spor
thy avrupa ligi
deplasman
bayern münih
mvp
bitci baskonia
wade baldwin
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Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 17. hafta karşılaşmalarında 33 verimlilik puanına ulaşan ABD'li basketbolcu Baldwin, haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.Takımının Almanya ekibi Bayern Münih'e karşı deplasmanda 81-76 kazandığı maçta 30 sayı, 6 ribaunt, 3 asist, 2 top çalmayla oynayan Baldwin, kariyerinde ikinci kez bu ödüle layık görüldü.
https://tr.sputniknews.com/20211218/thy-avrupa-liginde-haftanin-mvpsi-shane-larkin-1051895620.html
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thy avrupa ligi, deplasman, bayern münih, mvp, bitci baskonia, wade baldwin

THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Wade Baldwin

23:00 24.12.2021
© AAWade Baldwin
Wade Baldwin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
© AA
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İspanya ekibi Bitci Baskonia'da forma giyen Wade Baldwin, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 17. hafta karşılaşmalarında 33 verimlilik puanına ulaşan ABD'li basketbolcu Baldwin, haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.
Takımının Almanya ekibi Bayern Münih'e karşı deplasmanda 81-76 kazandığı maçta 30 sayı, 6 ribaunt, 3 asist, 2 top çalmayla oynayan Baldwin, kariyerinde ikinci kez bu ödüle layık görüldü.
Shane Larkin - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2021
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THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Shane Larkin
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