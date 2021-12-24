Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211224/turizm-bakani-ersoy-turizmde-gelecek-yil-hedefimiz-345-milyar-dolar-1052079229.html
Turizm Bakanı Ersoy: Turizmde gelecek yıl hedefimiz 34.5 milyar dolar
Turizm Bakanı Ersoy: Turizmde gelecek yıl hedefimiz 34.5 milyar dolar
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yıl için koydukları 24 milyar dolar turizm geliri hedefine ulaştıklarını, gelecek sene için 34.5 milyar dolarla... 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T13:14+0300
2021-12-24T13:12+0300
ekonomi
turizm
kültür ve turizm bakanlığı
mehmet nuri ersoy
koronavirüs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/11/1050904653_67:0:739:378_1920x0_80_0_0_836a44984c59bace0cc5ff9e7ec428e8.jpg
Ersoy, Türkiye'nin 2021 turizm verilerini değerlendirdi, 2022 yılı öngörülerini paylaştı.Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının bu seneye turizm konusunda birçok belirsizlikle girilmesine neden olduğunu belirten Ersoy, sene başında iddialı bir hedef koyduklarını ve turizmde "V çıkışı"nı yakalamayı amaçladıklarını söyledi.Ersoy, "2020'de 12 milyar dolar olan gelirimizi yüzde 100 artışla 24 milyar dolara getirmeyi hedefliyoruz diye özellikle belirtmiştik. İddialı ve zor bir hedefti ama yıl sonunda gördük ki gerçekleşti." diye konuştu.Bu hedefi gerçekleştirirken sadece toplam değil kişi başı geliri de artırdıklarına dikkati çeken Ersoy, "2018'de 647 dolara kadar gerilemiş olan kişi başı turist gelirini 2021'de 830 dolara taşımayı da başardık, bu açıdan bakıldığında sevindirici." değerlendirmesinde bulundu.Gelecek yıl için 'V çıkışın' devam etmesini öngördüklerini bildiren Ersoy, şöyle konuştu:"Pandemide yeni mutasyonlar oluyor ama Türkiye çok iyi mücadele ediyor. Tabii bu süreçte bizim Türkiye olarak tek başına mücadele etmemiz yetmiyor. Bize yolcu tedariki sağlayan ülkelerin de pandemiyle başarılı şekilde mücadele etmesi gerekiyor ki karşılıklı olarak hava trafiği açık olsun. Benim öngörüm mayısa doğru tekrar bu işlerin hızlı bir şekilde toparlanacağı ve turizmde 2021'de yakaladığımız V çıkışın 2022'de de devam edeceği."Döviz kurlarındaki düşüş erken rezervasyonda fiyatlara yansıdıTurizm gelirinde tüm zamanların rekorunun kırıldığı 34.5 milyar dolara ulaşıldığı, toplam ziyaretçi sayısının 51.7 milyon olduğu 2019'a işaret eden Ersoy, "İlk hedefimiz hızlı bir büyümeyle gelirde 2019 rakamlarını yakalamak olacak" dedi.Bakan Ersoy, döviz kurlarındaki düşüşün turizm sektörüne etkisine yönelik soru üzerine, "Döviz kurlarının geri çekilmesiyle özellikle yaza yönelik erken rezervasyon fiyatlarında yüzde 30-35 düşüş oldu." ifadesini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/11/1050904653_151:0:655:378_1920x0_80_0_0_160611f5052e7bf317ce2d33b49e7954.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
turizm, kültür ve turizm bakanlığı, mehmet nuri ersoy, koronavirüs

Turizm Bakanı Ersoy: Turizmde gelecek yıl hedefimiz 34.5 milyar dolar

13:14 24.12.2021
© AAMehmet Nuri Ersoy
Mehmet Nuri Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
© AA
Abone ol
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yıl için koydukları 24 milyar dolar turizm geliri hedefine ulaştıklarını, gelecek sene için 34.5 milyar dolarla tüm zamanların rekorunun kırıldığı 2019 turizm rakamlarını yakalamayı hedeflediklerini bildirdi.
Ersoy, Türkiye'nin 2021 turizm verilerini değerlendirdi, 2022 yılı öngörülerini paylaştı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının bu seneye turizm konusunda birçok belirsizlikle girilmesine neden olduğunu belirten Ersoy, sene başında iddialı bir hedef koyduklarını ve turizmde "V çıkışı"nı yakalamayı amaçladıklarını söyledi.
Ersoy, "2020'de 12 milyar dolar olan gelirimizi yüzde 100 artışla 24 milyar dolara getirmeyi hedefliyoruz diye özellikle belirtmiştik. İddialı ve zor bir hedefti ama yıl sonunda gördük ki gerçekleşti." diye konuştu.
Bu hedefi gerçekleştirirken sadece toplam değil kişi başı geliri de artırdıklarına dikkati çeken Ersoy, "2018'de 647 dolara kadar gerilemiş olan kişi başı turist gelirini 2021'de 830 dolara taşımayı da başardık, bu açıdan bakıldığında sevindirici." değerlendirmesinde bulundu.
Gelecek yıl için 'V çıkışın' devam etmesini öngördüklerini bildiren Ersoy, şöyle konuştu:
"Pandemide yeni mutasyonlar oluyor ama Türkiye çok iyi mücadele ediyor. Tabii bu süreçte bizim Türkiye olarak tek başına mücadele etmemiz yetmiyor. Bize yolcu tedariki sağlayan ülkelerin de pandemiyle başarılı şekilde mücadele etmesi gerekiyor ki karşılıklı olarak hava trafiği açık olsun. Benim öngörüm mayısa doğru tekrar bu işlerin hızlı bir şekilde toparlanacağı ve turizmde 2021'de yakaladığımız V çıkışın 2022'de de devam edeceği."

Döviz kurlarındaki düşüş erken rezervasyonda fiyatlara yansıdı

Turizm gelirinde tüm zamanların rekorunun kırıldığı 34.5 milyar dolara ulaşıldığı, toplam ziyaretçi sayısının 51.7 milyon olduğu 2019'a işaret eden Ersoy, "İlk hedefimiz hızlı bir büyümeyle gelirde 2019 rakamlarını yakalamak olacak" dedi.
Bakan Ersoy, döviz kurlarındaki düşüşün turizm sektörüne etkisine yönelik soru üzerine, "Döviz kurlarının geri çekilmesiyle özellikle yaza yönelik erken rezervasyon fiyatlarında yüzde 30-35 düşüş oldu." ifadesini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:24Ticaret Bakanlığından marketlere 'fahiş fiyat ve kur indirimi' denetimi
14:24Putin’den Aliyev’e: Bölgesel istikrarın güçlendirilmesi için diyalog ve işbirliğine hazırız
14:22Akbank Genel Müdürü Binbaşgil: 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' dolarizasyonu azaltacak
14:18İran, Türkiye'ye açılan sınır kapılarını 15 gün süreyle kapattı
14:14'Sex and The City' aktörü Noth'a bir cinsel saldırı suçlaması daha
14:11Güvenlik soruşturması açılmıştı: Tesla hareket halindeki araçlarda oyunları devre dışı bırakacak
14:04Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomist ve akademisyenlerle toplantı
13:51Cem Yılmaz, yeni filminin afişini paylaştı: Galata Canavarı
13:51Eski Ukrayna Güvenlik Servisi yarbayı: Ukrayna'da İngiliz paralı askerler görev yapıyor
13:44Altın fiyatlarında son durum
13:35Rus vekillerden teklif: Sovyetler'in dağılmasını 20. yüzyılın en büyük felaketi olarak tanıyalım
13:29CHP'den döviz alıp satan bürokratların araştırılması için önerge
13:27Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi: Hastaların tamamına yakını Delta ve Delta Plus varyantına sahip
13:14Turizm Bakanı Ersoy: Turizmde gelecek yıl hedefimiz 34.5 milyar dolar
13:13Yargıtay'dan 'pitbull saldırısı' kararı: 500 liralık ceza bozuldu
13:12Milli güreşçi Taha Akgül futbola başladı: 'İzlerken eleştiriyordum, saha içerisinde çok farklıymış'
13:03Duygu Delen'in ölümüne ilişkin Adli Tıp'tan detaylı rapor gelmedi, duruşma ertelendi
13:03Bangladeş'te feribot yangınında onlarca kişi ölürken diğerleri nehre atlayarak kurtuldu
13:01İmamoğlu, İBB'nin 3 boyutlu yazıcılarla ürettiği yapıları paylaştı
12:59Japonya'da alzheimer için geliştirilen ilaç, ALS hastalığı tedavisinde kullanılacak