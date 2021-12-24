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https://tr.sputniknews.com/20211224/turkiyenin-ukraynada-nasil-bir-rol-oynayabilecegi-sorulan-peskov-bunu-abdyle-gorusebilirler---1052081917.html
Türkiye'nin Ukrayna’da nasıl bir rol oynayabileceği sorulan Peskov: Bunu ABD’yle görüşebilirler
Türkiye'nin Ukrayna’da nasıl bir rol oynayabileceği sorulan Peskov: Bunu ABD’yle görüşebilirler
Kremlin Sözcüsü Peskov, Türkiye’nin Ukrayna’daki gerilimin dindirilmesinde nasıl bir rolü olabileceği sorulunca, müttefik olmaları nedeniyle Ankara’nın bu... 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T14:50+0300
2021-12-24T14:52+0300
vladimir putin
ukrayna
nato
kremlin
dmitriy peskov
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ‘Türkiye’nin Ukrayna’da tırmanan gerilimin sona erdirilmesinde ne gibi bir rol üstlenebileceğine’ ilişkin bir soru üzerine, “Güçlük, Moskova ile Kiev’in ilişkilerinde yaşanmıyor. Güçlük, Moskova ile Amerika ve Moskova ile NATO ilişkilerinde yaşanıyor. Türkiye de bir NATO ülkesi. Muhtemelen, Amerikalıların danışacağı ülkelerden birisi Türkiye olacaktır, zira onlar müttefik” dedi. ‘Her NATO ülkesi aynı değil’ ‘Türkiye’nin, Rusya’ya karşı hiç de dostça davranmayan bir ittifakın üyesi olduğu’ yorumunu içeren bir soru üstüne ise Peskov, her NATO ülkesinin birbiriyle bire bir aynı pozisyonda olmadığını kaydetti: “Bize karşı hiç dostça olmayan pozisyonlar almış ülkeler var, bir de tam tersine, sürekli bir biçimde diyaloğun devam etmesi, sorunların her birinin diplomatik yolla çözümlenmesi yönünde politika izleyen ve Rusya’nın endişelerini dikkate almaya istekli olan ülkeler var. Kuşkusuz böyle ülkeler bu sürece olumlu katkı sunabilirler.” Kremlin Sözcüsü böylelikle, Ukrayna’daki gerilimin Moskova ile Kiev’in ilişkilerinden kaynaklanmadığını, Türkiye’nin de ancak üyesi olduğu NATO ile Rusya’nın ilişkilerinin onarılmasında bir rol oynayabileceğini ima etmiş oldu. Ukrayna’daki gerilim sık sık Rusya ile ilişkilendiriliyor, fakat Rusya, Ukrayna’daki krizin taraflarından birisi olmadığını vurguluyor. Dolayısıyla Ukrayna’nın doğusundaki krizin çözümlenebilmesi için Kiev’in buradaki milis güçleri ile diyalog kurması gerektiğini belirtiyor. Ukrayna hükümeti son aylarda ülkenin doğusuna bir dizi asker ve silah yığınağı yaptı. Bunların yapılması, Batı ülkelerinin Ukrayna’ya askeri yardımlarını artırdığı bir döneme denk geliyor. Putin: Kimse görmezden gelmemizi beklemesin Rusya da bu yığınaklar karşısında, Ukrayna’nın doğusuna denk gelen sınırının yakınlarındaki güçlerinin sayısını artırmış durumda. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün düzenlediği sene sonu basın toplantısında da, Ukrayna hükümetinin ülkenin doğusunda yeni bir askeri operasyona hazırlanıyor gibi göründüğünü söyledi ve Rusya sınırlarında bu olup bitenleri görmezden gelmelerini kimsenin beklememesi gerektiğini belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20211223/putin-yil-sonu-basin-toplantisi-duzenliyor-1052039807.html
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vladimir putin, ukrayna, nato, kremlin, dmitriy peskov

Türkiye'nin Ukrayna’da nasıl bir rol oynayabileceği sorulan Peskov: Bunu ABD’yle görüşebilirler

14:50 24.12.2021 (güncellendi: 14:52 24.12.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
© Sputnik
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Türkiye’nin Ukrayna’daki gerilimin dindirilmesinde nasıl bir rolü olabileceği sorulunca, müttefik olmaları nedeniyle Ankara’nın bu konuda ABD ile görüşmeler yapabileceğini söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ‘Türkiye’nin Ukrayna’da tırmanan gerilimin sona erdirilmesinde ne gibi bir rol üstlenebileceğine’ ilişkin bir soru üzerine, “Güçlük, Moskova ile Kiev’in ilişkilerinde yaşanmıyor. Güçlük, Moskova ile Amerika ve Moskova ile NATO ilişkilerinde yaşanıyor. Türkiye de bir NATO ülkesi. Muhtemelen, Amerikalıların danışacağı ülkelerden birisi Türkiye olacaktır, zira onlar müttefik” dedi.

‘Her NATO ülkesi aynı değil’

‘Türkiye’nin, Rusya’ya karşı hiç de dostça davranmayan bir ittifakın üyesi olduğu’ yorumunu içeren bir soru üstüne ise Peskov, her NATO ülkesinin birbiriyle bire bir aynı pozisyonda olmadığını kaydetti: “Bize karşı hiç dostça olmayan pozisyonlar almış ülkeler var, bir de tam tersine, sürekli bir biçimde diyaloğun devam etmesi, sorunların her birinin diplomatik yolla çözümlenmesi yönünde politika izleyen ve Rusya’nın endişelerini dikkate almaya istekli olan ülkeler var. Kuşkusuz böyle ülkeler bu sürece olumlu katkı sunabilirler.”
Kremlin Sözcüsü böylelikle, Ukrayna’daki gerilimin Moskova ile Kiev’in ilişkilerinden kaynaklanmadığını, Türkiye’nin de ancak üyesi olduğu NATO ile Rusya’nın ilişkilerinin onarılmasında bir rol oynayabileceğini ima etmiş oldu.
Ukrayna’daki gerilim sık sık Rusya ile ilişkilendiriliyor, fakat Rusya, Ukrayna’daki krizin taraflarından birisi olmadığını vurguluyor. Dolayısıyla Ukrayna’nın doğusundaki krizin çözümlenebilmesi için Kiev’in buradaki milis güçleri ile diyalog kurması gerektiğini belirtiyor.
Ukrayna hükümeti son aylarda ülkenin doğusuna bir dizi asker ve silah yığınağı yaptı. Bunların yapılması, Batı ülkelerinin Ukrayna’ya askeri yardımlarını artırdığı bir döneme denk geliyor.

Putin: Kimse görmezden gelmemizi beklemesin

Rusya da bu yığınaklar karşısında, Ukrayna’nın doğusuna denk gelen sınırının yakınlarındaki güçlerinin sayısını artırmış durumda.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün düzenlediği sene sonu basın toplantısında da, Ukrayna hükümetinin ülkenin doğusunda yeni bir askeri operasyona hazırlanıyor gibi göründüğünü söyledi ve Rusya sınırlarında bu olup bitenleri görmezden gelmelerini kimsenin beklememesi gerektiğini belirtti.
Yıl sonu basın toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
Yıl sonu basın toplantısı düzenleyen Putin, NATO'ya seslendi: Kendi güvenliğimizi sağlamak istiyoruz
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