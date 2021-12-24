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Turkovac, Halk Sağlığı depolarına ulaştı
Turkovac, Halk Sağlığı depolarına ulaştı
Yerli aşı Turkovac'ın üretim tesisinden Halk Sağlığı depolarına ilk sevkiyatı gerçekleşti. 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T11:16+0300
2021-12-24T11:16+0300
2021-12-24T11:46+0300
koronavirüs
koronavirüs
koronavirüs aşısı
turkovac
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Acil kullanım onayı alan ve seri üretimi başlayan yerli koronavirüs aşısı Turkovac'ta Halk Sağlığı depolarına ilk sevkiyat gerçekleşti.Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir laboratuvarda seri üretime geçilen Türkiye'nin yerli aşısı Turkovac'ın ilk sevkiyatı Ankara'ya yapıldı.Bakan Koca, Turkovac aşısının yıl bitmeden yaygın kullanımına başlayacağını açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211223/turkovacin-ilk-sevkiyati-gerceklesti-1052054149.html
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koronavirüs, koronavirüs aşısı, turkovac
Turkovac, Halk Sağlığı depolarına ulaştı 11:16 24.12.2021 (güncellendi: 11:46 24.12.2021)
Yerli aşı Turkovac'ın üretim tesisinden Halk Sağlığı depolarına ilk sevkiyatı gerçekleşti.
Acil kullanım onayı alan ve seri üretimi başlayan yerli koronavirüs aşısı Turkovac'ta Halk Sağlığı depolarına ilk sevkiyat gerçekleşti.
Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir laboratuvarda seri üretime geçilen Türkiye'nin yerli aşısı Turkovac'ın ilk sevkiyatı Ankara'ya yapıldı.
Bakan Koca, Turkovac aşısının yıl bitmeden yaygın kullanımına başlayacağını açıklamıştı.