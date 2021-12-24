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https://tr.sputniknews.com/20211224/turkovacin-16-18-yas-grubundaki-etkinlik-calismalari-gelecek-hafta-baslayacak-1052090919.html
TURKOVAC'ın 16-18 yaş grubundaki etkinlik çalışmaları gelecek hafta başlayacak
TURKOVAC'ın 16-18 yaş grubundaki etkinlik çalışmaları gelecek hafta başlayacak
TURKOVAC'ın hatırlatma dozu çalışmalarının idari koordinatörü Doç. Dr. İhsan Ateş, gelecek hafta yerli aşının 16-18 yaş grubu çocuklardaki etkinliği ve... 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T18:06+0300
2021-12-24T18:06+0300
türkiye
çocuk
etkinlik
koronavirüs
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
turkovac
ihsan ateş
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TURKOVAC aşısının 16-18 yaş grubu çocuklardaki etkinliği ve güvenilirliğinin değerlendirileceği çalışmalar önümüzdeki hafta içerisinde başlayacak.Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi ve TURKOVAC'ın hatırlatma dozu çalışmalarının idari koordinatörü Doç. Dr. İhsan Ateş, seri üretimine başlanan yeri inaktif aşı TURKOVAC'ın klinik çalışmalarını yürüten ekiple Ankara Şehir Hastanesi Aşı Birimi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.TURKOVAC aşılarının yaklaşık 20 aylık süreçte geliştirildiğine işaret eden Ateş, hiç aşı olmamış, ardından çift doz aşılarının üzerine hatırlatma dozu uygulanan gönüllüleri içerisine alan çok sayıda klinik çalışma gerçekleştirildiğini anlattı.Doç. Dr. Ateş, bu çalışmaların bir bölümünün tamamlandığını, bir kısmının da devam ettiğini vurgulayarak, "Elimizdeki mevcut verilere baktığımızda hastalıktan korumak ve antikor yanıtının oluşup oluşmadığı yönünde yaptırdığımız bir değerlendirme var. Bu değerlendirmeleri göz önünde bulundurduğumuzda TURKOVAC'ın inaktif aşılar grubunda etkinliğinin olduğu, istediğimiz etkin yanıtın elde edildiği ve bununla birlikte de herhangi ciddi reaksiyon gelişmediğini gözlemledik" değerlendirmesinde bulundu.Aşılarda en çok odaklanılan kısmın yan etkiler olduğuna dikkati çeken Ateş, "Aşımız yan etkiler konusunda da güvenilir bir aşı. 100 hastanın belki 10'unda lokal etkiler dediğimiz 24 saati aşmayan etkiler mevcut. Bunlar da kısa süre içerisinde düzeliyor" bilgisini paylaştı.'Yüzde 70'e yakın gönüllü tamamlandı'Şu anda hiç aşı olmamış gönüllülere yönelik ve hatırlatma dozunun uygulandığı klinik çalışmaların devam ettiğini aktaran Ateş, sözlerini şöyle sürdürdü:"Şu anda yüzde 70'e yakın gönüllü tamamlandı. Yüzde 30 gibi bir gönüllü grubunu daha dahil ettiğimizde çalışmamız sonlanmış olacak. Önümüzdeki hafta içerisinde de 16-18 yaş grubu çocuklarda TURKOVAC aşısının etkinliği ve güvenilirliğinin değerlendirileceği çalışmamız başlayacak. Aynı şekilde BioNTech üzerine TURKOVAC hatırlatma dozu yapacağımız Faz 2 B1 çalışmamız da önümüzdeki hafta itibarıyla başlamış olacak.Aşımızın acil kullanım onayının alınması bizim için büyük bir motivasyon. Devam eden çalışmalarımızın da kısa süre içerisinde tamamlanması ile aşının etkinlik ve güvenilirliğini uluslararası makalelerde yayımlamış olmamız çalışmamızın uluslararası düzeydeki güvenilirliğini de artıracaktır. Bu nedenle çalışma kriterlerine uyan tüm vatandaşlarımızı gönüllü olmak için çalışma merkezlerine bekliyoruz."Ateş, TURKOVAC'ın Faz 3 Rapel (hatırlatma) doz çalışmasının Türkiye genelinde 41 merkezde devam ettiğini anımsattı."Onur duyduğumuz, bizi heyecanlandıran bir süreç olduDoç. Dr. Ateş, yerli ve milli aşı TURKOVAC'ın seri üretimine başlanmasının çok heyecan verici olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'de uzun dönemden sonra böyle bir aşının üretilmiş olması ve bizim de Ankara Şehir Hastanesi olarak diğer kurumlarla birlikte bu sürecin içerisinde yer almamız bizi bilimsel anlamda da motive ediyor. Onur duyduğumuz, bizi heyecanlandıran bir süreç oldu. Bu, Türkiye'de bundan sonra başlayacak çalışmalar için de bir basamak olur umudundayız" diye konuştu.TURKOVAC aşılarının uygulanmasına şehir hastanelerinden başlanacağı anımsatılarak, Ankara Şehir Hastanesinde yürütülen hazırlıkların sorulması üzerine Ateş, aktif aşılama sürecine girilmesi durumunda 130 aşı odasının kısa sürede oluşturulabileceğini dile getirdi.Doç. Dr. İhsan Ateş, "Gelecek TURKOVAC aşılarıyla birlikte BioNTech ve Coronovac aşılarımıza vatandaşımızın daha kolay ulaşabileceği düzenlemeler yapıldı. Ankara Şehir Hastanesi ve diğer kurumlarımızda çok rahat şekilde bu hizmeti vereceğiz" şeklinde konuştu.
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çocuk, etkinlik, koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, turkovac, ihsan ateş

TURKOVAC'ın 16-18 yaş grubundaki etkinlik çalışmaları gelecek hafta başlayacak

18:06 24.12.2021
© İHA / İHA-AW499760TURKOVAC
TURKOVAC - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
© İHA / İHA-AW499760
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TURKOVAC'ın hatırlatma dozu çalışmalarının idari koordinatörü Doç. Dr. İhsan Ateş, gelecek hafta yerli aşının 16-18 yaş grubu çocuklardaki etkinliği ve güvenilirliğinin değerlendirileceği çalışmaya başlayacaklarını bildirdi.
TURKOVAC aşısının 16-18 yaş grubu çocuklardaki etkinliği ve güvenilirliğinin değerlendirileceği çalışmalar önümüzdeki hafta içerisinde başlayacak.
Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi ve TURKOVAC'ın hatırlatma dozu çalışmalarının idari koordinatörü Doç. Dr. İhsan Ateş, seri üretimine başlanan yeri inaktif aşı TURKOVAC'ın klinik çalışmalarını yürüten ekiple Ankara Şehir Hastanesi Aşı Birimi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
TURKOVAC aşılarının yaklaşık 20 aylık süreçte geliştirildiğine işaret eden Ateş, hiç aşı olmamış, ardından çift doz aşılarının üzerine hatırlatma dozu uygulanan gönüllüleri içerisine alan çok sayıda klinik çalışma gerçekleştirildiğini anlattı.
Doç. Dr. Ateş, bu çalışmaların bir bölümünün tamamlandığını, bir kısmının da devam ettiğini vurgulayarak, "Elimizdeki mevcut verilere baktığımızda hastalıktan korumak ve antikor yanıtının oluşup oluşmadığı yönünde yaptırdığımız bir değerlendirme var. Bu değerlendirmeleri göz önünde bulundurduğumuzda TURKOVAC'ın inaktif aşılar grubunda etkinliğinin olduğu, istediğimiz etkin yanıtın elde edildiği ve bununla birlikte de herhangi ciddi reaksiyon gelişmediğini gözlemledik" değerlendirmesinde bulundu.
Aşılarda en çok odaklanılan kısmın yan etkiler olduğuna dikkati çeken Ateş, "Aşımız yan etkiler konusunda da güvenilir bir aşı. 100 hastanın belki 10'unda lokal etkiler dediğimiz 24 saati aşmayan etkiler mevcut. Bunlar da kısa süre içerisinde düzeliyor" bilgisini paylaştı.

'Yüzde 70'e yakın gönüllü tamamlandı'

Şu anda hiç aşı olmamış gönüllülere yönelik ve hatırlatma dozunun uygulandığı klinik çalışmaların devam ettiğini aktaran Ateş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şu anda yüzde 70'e yakın gönüllü tamamlandı. Yüzde 30 gibi bir gönüllü grubunu daha dahil ettiğimizde çalışmamız sonlanmış olacak. Önümüzdeki hafta içerisinde de 16-18 yaş grubu çocuklarda TURKOVAC aşısının etkinliği ve güvenilirliğinin değerlendirileceği çalışmamız başlayacak. Aynı şekilde BioNTech üzerine TURKOVAC hatırlatma dozu yapacağımız Faz 2 B1 çalışmamız da önümüzdeki hafta itibarıyla başlamış olacak.
Aşımızın acil kullanım onayının alınması bizim için büyük bir motivasyon. Devam eden çalışmalarımızın da kısa süre içerisinde tamamlanması ile aşının etkinlik ve güvenilirliğini uluslararası makalelerde yayımlamış olmamız çalışmamızın uluslararası düzeydeki güvenilirliğini de artıracaktır. Bu nedenle çalışma kriterlerine uyan tüm vatandaşlarımızı gönüllü olmak için çalışma merkezlerine bekliyoruz."
Ateş, TURKOVAC'ın Faz 3 Rapel (hatırlatma) doz çalışmasının Türkiye genelinde 41 merkezde devam ettiğini anımsattı.

"Onur duyduğumuz, bizi heyecanlandıran bir süreç oldu

Doç. Dr. Ateş, yerli ve milli aşı TURKOVAC'ın seri üretimine başlanmasının çok heyecan verici olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'de uzun dönemden sonra böyle bir aşının üretilmiş olması ve bizim de Ankara Şehir Hastanesi olarak diğer kurumlarla birlikte bu sürecin içerisinde yer almamız bizi bilimsel anlamda da motive ediyor. Onur duyduğumuz, bizi heyecanlandıran bir süreç oldu. Bu, Türkiye'de bundan sonra başlayacak çalışmalar için de bir basamak olur umudundayız" diye konuştu.
TURKOVAC aşılarının uygulanmasına şehir hastanelerinden başlanacağı anımsatılarak, Ankara Şehir Hastanesinde yürütülen hazırlıkların sorulması üzerine Ateş, aktif aşılama sürecine girilmesi durumunda 130 aşı odasının kısa sürede oluşturulabileceğini dile getirdi.
Doç. Dr. İhsan Ateş, "Gelecek TURKOVAC aşılarıyla birlikte BioNTech ve Coronovac aşılarımıza vatandaşımızın daha kolay ulaşabileceği düzenlemeler yapıldı. Ankara Şehir Hastanesi ve diğer kurumlarımızda çok rahat şekilde bu hizmeti vereceğiz" şeklinde konuştu.
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