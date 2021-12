https://tr.sputniknews.com/20211224/turyol-yonetim-kurulu-baskani-yunus-can-gemileri-bagladim-1052088955.html

TURYOL Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Can: Gemileri bağladım

TURYOL Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Can: Gemileri bağladım

TURYOL Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Can, artan maliyetlere isyan ederek, Ulaştırma Bakanlığı'na seslendi. Can, "Ben gemileri bağladım, böyle devam ederse... 24.12.2021, Sputnik Türkiye

Kurun yükselmesiyle artan maliyetlerden dolayı TURYOL, bazı seferlerini durdurma kararı almıştı. Kadıköy- Karaköy seferleri ile birlikte birçok seferini durdurma kararı alan TURYOL'u kurun düşmesi de etkilemedi. Teknik malzeme fiyatlarının düşmemesine tepki gösteren TURYOL Başkanı Yunus Can, Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ndeki (UKOME) bakanlık temsilcilerine tepki gösterdi. Can, "Ben işletemiyorum. Gemileri bağladım, böyle devam ederse hepsini durdurmak zorunda kalacağım, personel azaltacağım. Sebebi kim?" diyerek tepki gösterdi.TURYOL Başkanı Yunus Can şunları söyledi:"Söylediğimiz rakamlardan geldiğimiz nokta absürt bir teklif. Bu olacak şey değil. Ben işletemiyorum. Ben gemileri bağladım, böyle devam ederse hepsini durdurmak zorunda kalacağım, personel azaltacağım. Sebebi kim? Bu böyle devam ettiği sürece diğer hatlardan da çıkmak zorunda kalacağım. Neden? Çünkü yürütemiyorum. Para kazandığım yerde gemimim bağlar mıyım? Ben gemi bağlamakla da kalmayacağım, yarın personel azaltacağım. Bu kadar gerçeklerle karşı karşıyayken bu kadar popülizm adına bu toplum bu yükü çeksin. Bende istemiyorum çeksin. Ben istiyor muyum ki böyle pahalı bir hayatın içerisinde var olmak. Kim ister?"

