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TURYOL Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Can: Gemileri bağladım
TURYOL Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Can: Gemileri bağladım
TURYOL Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Can, artan maliyetlere isyan ederek, Ulaştırma Bakanlığı'na seslendi. Can, "Ben gemileri bağladım, böyle devam ederse... 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T17:19+0300
2021-12-24T17:18+0300
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ekonomik kriz
ukome
turyol
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Kurun yükselmesiyle artan maliyetlerden dolayı TURYOL, bazı seferlerini durdurma kararı almıştı. Kadıköy- Karaköy seferleri ile birlikte birçok seferini durdurma kararı alan TURYOL'u kurun düşmesi de etkilemedi. Teknik malzeme fiyatlarının düşmemesine tepki gösteren TURYOL Başkanı Yunus Can, Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ndeki (UKOME) bakanlık temsilcilerine tepki gösterdi. Can, "Ben işletemiyorum. Gemileri bağladım, böyle devam ederse hepsini durdurmak zorunda kalacağım, personel azaltacağım. Sebebi kim?" diyerek tepki gösterdi.TURYOL Başkanı Yunus Can şunları söyledi:"Söylediğimiz rakamlardan geldiğimiz nokta absürt bir teklif. Bu olacak şey değil. Ben işletemiyorum. Ben gemileri bağladım, böyle devam ederse hepsini durdurmak zorunda kalacağım, personel azaltacağım. Sebebi kim? Bu böyle devam ettiği sürece diğer hatlardan da çıkmak zorunda kalacağım. Neden? Çünkü yürütemiyorum. Para kazandığım yerde gemimim bağlar mıyım? Ben gemi bağlamakla da kalmayacağım, yarın personel azaltacağım. Bu kadar gerçeklerle karşı karşıyayken bu kadar popülizm adına bu toplum bu yükü çeksin. Bende istemiyorum çeksin. Ben istiyor muyum ki böyle pahalı bir hayatın içerisinde var olmak. Kim ister?"
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ekonomik kriz, ukome, turyol, izmir ulaşım koordinasyon merkezi (ukome)

TURYOL Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Can: Gemileri bağladım

17:19 24.12.2021
© Fotoğraf : TwitterTuryol
Turyol - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
© Fotoğraf : Twitter
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TURYOL Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Can, artan maliyetlere isyan ederek, Ulaştırma Bakanlığı'na seslendi. Can, "Ben gemileri bağladım, böyle devam ederse hepsini durdurmak zorunda kalacağım, personel azaltacağım. Sebebi kim?" ifadelerini kullandı.
Kurun yükselmesiyle artan maliyetlerden dolayı TURYOL, bazı seferlerini durdurma kararı almıştı. Kadıköy- Karaköy seferleri ile birlikte birçok seferini durdurma kararı alan TURYOL'u kurun düşmesi de etkilemedi. Teknik malzeme fiyatlarının düşmemesine tepki gösteren TURYOL Başkanı Yunus Can, Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ndeki (UKOME) bakanlık temsilcilerine tepki gösterdi. Can, "Ben işletemiyorum. Gemileri bağladım, böyle devam ederse hepsini durdurmak zorunda kalacağım, personel azaltacağım. Sebebi kim?" diyerek tepki gösterdi.
TURYOL Başkanı Yunus Can şunları söyledi:
"Söylediğimiz rakamlardan geldiğimiz nokta absürt bir teklif. Bu olacak şey değil. Ben işletemiyorum. Ben gemileri bağladım, böyle devam ederse hepsini durdurmak zorunda kalacağım, personel azaltacağım. Sebebi kim? Bu böyle devam ettiği sürece diğer hatlardan da çıkmak zorunda kalacağım. Neden? Çünkü yürütemiyorum. Para kazandığım yerde gemimim bağlar mıyım? Ben gemi bağlamakla da kalmayacağım, yarın personel azaltacağım. Bu kadar gerçeklerle karşı karşıyayken bu kadar popülizm adına bu toplum bu yükü çeksin. Bende istemiyorum çeksin. Ben istiyor muyum ki böyle pahalı bir hayatın içerisinde var olmak. Kim ister?"
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