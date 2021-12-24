https://tr.sputniknews.com/20211224/yargitaydan-pitbull-saldirisi-karari-1052079600.html

Yargıtay'dan 'pitbull saldırısı' kararı: 500 liralık ceza bozuldu

Yargıtay'dan 'pitbull saldırısı' kararı: 500 liralık ceza bozuldu

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, pitbull saldırısından kaçan çocuğun düşerek yaralanmasının dikkate alınmadan köpeğin sahibine 'hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde... 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T13:13+0300

2021-12-24T13:13+0300

2021-12-24T13:16+0300

türkiye

saldırı

yargıtay

çocuk

karar

pitbull

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Yargıtay 8. Ceza Dairesinin kararına göre, bir kişi pitbull köpeğini başıboş şekilde dolaştırırken, köpek, küçük bir çocuğu kovalamaya başladı. Çocuk, köpekten kaçmak için ağaca çıkmaya çalışırken yere düşerek yaralandı.Olayla ilgili açılan kamu davasına yerel mahkeme, köpeğin sahibini, 'hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması' suçundan 500 lira adli para cezasına çarptırdı.Adalet Bakanlığı'nca, söz konusu kararın kanun yararına bozma istemi üzerine dosya, Yargıtay 8. Ceza Dairesi'ne geldi. Daire, yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu.Dairenin kararında, olay sonucu çocuğun basit tıbbi müdahale gerektirecek biçimde yaralandığı, bunun 'taksirle yaralama' ve 'hayvanı tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakma' suçlarını oluşturduğu ifade edildi.Daha önce Yargıtay'ın bu yönde kararının bulunduğu ve yerel mahkemenin bunu gözetmeden hüküm kurduğu belirtilen kararda, hükmün aleyhe tesir etmemek üzere bozulmasına karar verildiği bildirildi.

https://tr.sputniknews.com/20211223/pitbull-saldirisina-ugrayan-4-yasindaki-asiyenin-babasi-baskasinin-kizi-da-olabilirdi-1052067117.html

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saldırı, yargıtay, çocuk, karar, pitbull