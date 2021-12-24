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https://tr.sputniknews.com/20211224/yipranan-turk-bayragini-degistirmek-icin-kayaliga-tirmanan-genc-degistirdikten-sonra-geri-inemedi-1052093904.html
Yıpranan Türk bayrağını değiştirmek için kayalığa tırmanan genç, değiştirdikten sonra geri inemedi
Yıpranan Türk bayrağını değiştirmek için kayalığa tırmanan genç, değiştirdikten sonra geri inemedi
Antalya’da 25 metre yüksekliğindeki Papaz Kayası’na tırmanarak Türk bayrağını değiştiren genç falezlerde mahsur kaldı. Genci itfaiye ekipleri filmleri... 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T19:37+0300
2021-12-24T19:37+0300
türkiye
antalya
bayrak
itfaiye
falez
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Olay, Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi altındaki falezlerde meydana geldi.Abdullah Kederli (38), falezlerden ayrı bir şekilde su içinde bulunan Papaz Kayası’ndaki direkteki yıpranmış Türk bayrağını fark etti. Bunun üzerine yaklaşık 25 metre yüksekliğindeki kayaya Kederli, bayrağı değiştirmeyi başardı. Üzerinde şort ve tişörtle kayaya çıkan genç, aşağı inemedi.Gencin mahsur kaldığını gören arkadaşı Gökhan Tuğrul durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri falezlerden kayanın bağlantılı olduğu noktaya iniş yaptı ve daha sonra bir er kayaya tırmanmaya başladı. Şiddetli rüzgar nedeniyle üşüyen genç kayanın üzerindeki çalının yanına yatarak soğuktan korunmaya çalıştı.İtfaiye ve deniz polisi ortak çalıştıKayaya tırmanan itfaiye eri mahsur kalan kişinin yanına ulaştı. İtfaiye eri üşüyen gence hemen üzerindeki kazağını çıkarıp giydirdi. Kılavuz ipin hazırlanmasının ardından güvenlik yeleği takılan genç, kayalık alandan yavaş yavaş indirildi. Çok üşüdüğü gözlemlenen genç deniz botuna alınarak, hemen battaniye verildi.‘Milli duygularıyla bayrağı değiştirmek istedi’Kederli’nin arkadaşı Gökhan Tuğrul, “Bayrağın eski olduğunu düşünerek çıkmış. Bayrağı yenilemek için oraya çıkıyor, yanında da bayrak getirmiş. Sonra da inemedi. Milli duygularıyla bayrağı değiştirmek istiyor. Oradan inemeyeceğini düşünerek itfaiyeyi aradım. İlk defa çıkmış oraya, bilseydi çıkmazdı” dedi.Sağlık durumu iyiSağlık durumu iyi olduğu gözlemlenen genç Kaleiçi Yat Limanı’na götürüldü. Çalışmaları kalabalıkta seyir teraslarından meraklı bakışlarla izledi. İtfaiyenin çalışması ve gencin kaya üzerindeki hareketleri drone ile de görüntülendi.
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antalya, bayrak, itfaiye, falez

Yıpranan Türk bayrağını değiştirmek için kayalığa tırmanan genç, değiştirdikten sonra geri inemedi

19:37 24.12.2021
© AKİF YILMAZ - GAZİ TAŞ - İSA AKAR - SUAT METİN-Türk Bayrağı
Türk Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
© AKİF YILMAZ - GAZİ TAŞ - İSA AKAR - SUAT METİN-
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Antalya’da 25 metre yüksekliğindeki Papaz Kayası’na tırmanarak Türk bayrağını değiştiren genç falezlerde mahsur kaldı. Genci itfaiye ekipleri filmleri aratmayan bir operasyonlar kurtardı. Gencin mahsur kaldığı alan ve kurtarma operasyonu havadan da görüntülendi.
Olay, Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi altındaki falezlerde meydana geldi.
Abdullah Kederli (38), falezlerden ayrı bir şekilde su içinde bulunan Papaz Kayası’ndaki direkteki yıpranmış Türk bayrağını fark etti. Bunun üzerine yaklaşık 25 metre yüksekliğindeki kayaya Kederli, bayrağı değiştirmeyi başardı. Üzerinde şort ve tişörtle kayaya çıkan genç, aşağı inemedi.
Gencin mahsur kaldığını gören arkadaşı Gökhan Tuğrul durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri falezlerden kayanın bağlantılı olduğu noktaya iniş yaptı ve daha sonra bir er kayaya tırmanmaya başladı. Şiddetli rüzgar nedeniyle üşüyen genç kayanın üzerindeki çalının yanına yatarak soğuktan korunmaya çalıştı.

İtfaiye ve deniz polisi ortak çalıştı

Kayaya tırmanan itfaiye eri mahsur kalan kişinin yanına ulaştı. İtfaiye eri üşüyen gence hemen üzerindeki kazağını çıkarıp giydirdi. Kılavuz ipin hazırlanmasının ardından güvenlik yeleği takılan genç, kayalık alandan yavaş yavaş indirildi. Çok üşüdüğü gözlemlenen genç deniz botuna alınarak, hemen battaniye verildi.

‘Milli duygularıyla bayrağı değiştirmek istedi’

Kederli’nin arkadaşı Gökhan Tuğrul, “Bayrağın eski olduğunu düşünerek çıkmış. Bayrağı yenilemek için oraya çıkıyor, yanında da bayrak getirmiş. Sonra da inemedi. Milli duygularıyla bayrağı değiştirmek istiyor. Oradan inemeyeceğini düşünerek itfaiyeyi aradım. İlk defa çıkmış oraya, bilseydi çıkmazdı” dedi.

Sağlık durumu iyi

Sağlık durumu iyi olduğu gözlemlenen genç Kaleiçi Yat Limanı’na götürüldü. Çalışmaları kalabalıkta seyir teraslarından meraklı bakışlarla izledi. İtfaiyenin çalışması ve gencin kaya üzerindeki hareketleri drone ile de görüntülendi.
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