https://tr.sputniknews.com/20211224/yok-son-5-yilda-230-bin-595-ogrenci-kaydini-dondurdu-1052075051.html

YÖK: Son 5 yılda 230 bin 595 öğrenci kaydını dondurdu

YÖK: Son 5 yılda 230 bin 595 öğrenci kaydını dondurdu

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök'ün Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle öğrencilerin barınma sorunlarına ilişkin verdiği soru önergesine... 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T11:12+0300

2021-12-24T11:12+0300

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türkiye

yök

üniversite

yükseköğretim kurulu (yök)

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CHP Ankara Milletvekili Levent GÖK, eğitim-öğretim yılının öğrencilerin barınma sorunları ile başladığını ifade etmiş, ekonomik krizin etkisiyle artan yurt ücretleri ve ev kiraları sebebiyle öğrencilerin okullarına kayıt yaptırmadığını veya okullarını dondurduklarını belirterek, konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi vermişti.Gök’ün soru önergesine cevap YÖK’ten geldi.YÖK’ten yapılan açıklamada kaydını donduran öğrenci verilerinin 2017 yılından itibaren derlenmeye başlandığı ifade edildi. 5 yılda kayıt donduran öğrencilerin toplam sayısının 230 bin 595 olarak açıklayan YÖK’ün cevabında, ekonomik kriz ve barınma sorunlarının kayıt dondurmalara olan etkisine ise yer verilmedi.Ayrıca YÖK’ten gelen açıklamaya göre üniversiteye yerleşen öğrenci sayısı geçen yıla göre 43 bin 539 azaldı, kayıt yaptırmayan öğrencilerin sayısı ise 18 bin 971 arttı. 2021 yılı son 4 yıl içerisinde üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci sayısının en düşük olduğu yıl olarak kaydedildi.

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yök, üniversite, yükseköğretim kurulu (yök)