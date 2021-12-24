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https://tr.sputniknews.com/20211224/zaharovadan-dudayev-parki-tepkisi-mesajlarimizin-ankara-tarafindan-ciddiye-alinacagini-umuyoruz-1052092426.html
Zaharova’dan 'Dudayev Parkı' tepkisi: Mesajlarımızın Ankara tarafından ciddiye alınacağını umuyoruz
Zaharova’dan 'Dudayev Parkı' tepkisi: Mesajlarımızın Ankara tarafından ciddiye alınacağını umuyoruz
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Cahar Dudayev’in adının Türkiye’deki bir parka verilmesini eleştirerek, bu tür eylemlerin iki ülke... 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T18:46+0300
2021-12-24T18:46+0300
dünya
rusya
mariya zaharova
park
çeçen
açıklama
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Zaharova, Rusya’nın teröristlerin, militanların, aşırılık yanlılarının her şekilde yüceltilmesini mutlak olarak reddettiğini belirterek, bunun Moskova'nın ilkeli tutumu olduğunu kaydetti.Moskova’nın karşılıklı güveni zedeleyen bu tür adımların kabul edilemezliğine ilişkin mesajların Ankara tarafından ciddiye alınmasını beklediğine vurgu yapan Zaharova şu ifadeleri kullandı:Daha önce, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Türk makamlarının bir parka Rusya’nın bir bölgesini ele geçirmeye çalışan bir teröristin adını verme kararının Çeçenistan halkı için acı verici olduğunu, bu nedenle Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov’un duygusal tepkisinin anlaşılabilir olduğunu belirtmişti.Rusya’ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Türk yetkilileri Rusya’da suç işleyen teröristleri desteklemekle suçlayarak Rusya Dışişleri Bakanlığı'na Ankara’nın bu eylemlerine diplomatik karşılık vermesi çağrısında bulunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211222/cecen-lider-kadirovdan-turkiyeye-cahar-dudayev-parki-tepkisi-1052020102.html
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rusya, mariya zaharova, park, çeçen, açıklama

Zaharova’dan 'Dudayev Parkı' tepkisi: Mesajlarımızın Ankara tarafından ciddiye alınacağını umuyoruz

18:46 24.12.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına gir Mariya Zaharova
 Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Cahar Dudayev’in adının Türkiye’deki bir parka verilmesini eleştirerek, bu tür eylemlerin iki ülke arasındaki ilişkilerin ruhuna aykırı olduğunu belirtti.
Zaharova, Rusya’nın teröristlerin, militanların, aşırılık yanlılarının her şekilde yüceltilmesini mutlak olarak reddettiğini belirterek, bunun Moskova'nın ilkeli tutumu olduğunu kaydetti.
Moskova’nın karşılıklı güveni zedeleyen bu tür adımların kabul edilemezliğine ilişkin mesajların Ankara tarafından ciddiye alınmasını beklediğine vurgu yapan Zaharova şu ifadeleri kullandı:
“Bu tür girişimler kabul edilemez ve tüm uluslararası toplum tarafından kesinlikle en sert şekilde kınamayı gerektiriyor. Burada birlik olmalıyız. Bunlar, Rus-Türk ilişkileri ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliği de dahil olmak üzere, devlet başkanlarımızın korunmasına ve güçlendirilmesine büyük önem verdiği ruha aykırı eylemlerdir.”
Daha önce, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Türk makamlarının bir parka Rusya’nın bir bölgesini ele geçirmeye çalışan bir teröristin adını verme kararının Çeçenistan halkı için acı verici olduğunu, bu nedenle Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov’un duygusal tepkisinin anlaşılabilir olduğunu belirtmişti.
Rusya’ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Türk yetkilileri Rusya’da suç işleyen teröristleri desteklemekle suçlayarak Rusya Dışişleri Bakanlığı'na Ankara’nın bu eylemlerine diplomatik karşılık vermesi çağrısında bulunmuştu.
Ramzan Kadirov - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
DÜNYA
Çeçen lider Kadirov’dan Türkiye’ye ‘Cahar Dudayev Parkı’ tepkisi
22 Aralık, 17:45
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