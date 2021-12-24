https://tr.sputniknews.com/20211224/zonguldakta-buzlu-zeminde-hasta-tasima-seferberligi--1052068640.html

Zonguldak'ta buzlu zeminde ilerleyemeyen ambulansa 6 kişi hastayı taşıdı

Zonguldak'ta buzlu zeminde ilerleyemeyen ambulansa 6 kişi hastayı taşıdı

Zonguldak'ta fenalaşan 61 yaşındaki hasta, ambulansın buzlu zeminde evin önüne çıkamaması nedeniyle dik rampadan aşağıya ekipler ve vatandaşlar tarafından... 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T01:13+0300

2021-12-24T01:13+0300

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kar

türkiye

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sedyeye

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Rahatsızlanan 61 yaşındaki Necdet Akıllı’nın ailesi durumu 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler buzlu zeminde aracı hareket ettiremeyince durumu UMKE ekiplerine bildirdi. Destek için olay yerine gelen UMKE aracıda evin bulunduğu yere çıkmayınca çare hastayı taşımakta bulundu. Sedye dik rampadan vatandaşlar ve ekipler tarafından dikkatli şekilde ambulansa taşındı. İlk müdahalesi yapılan Akıllı, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan hastanın hastaneye kaldırılmasının ardından bölgeye kepçe ve tuzlama ekibi gelerek temizleme çalışması yaptı.

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