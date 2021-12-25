https://tr.sputniknews.com/20211225/-tlnin-deger-kaybi-etiketi-de-etkiledi-1500-adet-etiketin-fiyati-600-liraydi-su-an-2-bin-lira--1052111128.html

TL’nin değer kaybı etiketi de etkiledi: '1500 adet etiketin fiyatı 600 liraydı şu an 2 bin lira'

TL’nin değer kaybı etiketi de etkiledi: '1500 adet etiketin fiyatı 600 liraydı şu an 2 bin lira'

Döviz kurundaki artış etikete de yansıdı. Haftalık fiyat artışı esnafın da maliyetini artırdı. Esnaf, sürekli etiket değiştirmek zorunda kalınca matbaalarda... 25.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-25T17:38+0300

2021-12-25T17:38+0300

2021-12-25T17:38+0300

ekonomi

dolar

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fiyat

etiket

kur

istanbul matbaacılar sitesi

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Dolar ve euro'daki artış sonrası sürekli yükselen fiyatların etkisi etiketlere de yansıdı.Haftalık fiyat artışları nedeniyle esnaf, sürekli etiket değiştirmek zorunda kaldı bu da matbaalarda yoğunluğa neden oldu.'Etiket fiyatlarına yüzde 80 zam geldi'Matbaa çalışanı Furkan Yüksel, hammadde bulamadıklarını belirterek, "2 ay önce 3 lira olan etiket fiyatı şu an 7 lira oldu. Etiket hayatımızın her yerinde olduğu için mecburiyetten talep oluyor. Kağıtların yüzde 70'ini bulamıyoruz. Elinde kağıt olan ise stokluyor. Bu dönemde talep arttı. Özellikle kafe ve restoranlar fiyatlarını değiştirmek için minik minik etiketler yaptırıyorlar. Bir restorana haftada 3 kez etiket yaptığımız oldu. 2 ay önce bin 500 adet etiketin fiyatı 600 lirayken, şu an fiyat 2 bin liraya kadar yükseldi. Etiket fiyatlarına yüzde 80 zam geldi" dedi.Matbaa çalışanı Uğur Ünal da, "Yarım kesme yaptığımız bir tabaka etiketi iki ay önce 4 liradan yapıyorduk, şu an 6 lira oldu. Bunları üreten firmalar için de sıkıntı oldu bizim için de sıkıntı oldu. Düzenli olarak gelen müşterilerimize bu zamları yansıtırken zorlanıyoruz. Hem biz şikayetçiyiz hem onlar şikayetçi" diye konuştu.'Önceki aldığımız fiyatlar ile şu an aldığımız fiyatlar arasındaki uçurum bizi de etkiliyor'Matbaacılar Sitesi'ne etiket satın almaya gelen esnaf Sefer Yılmaz, "Önceki aldığımız fiyatlar ile şu an aldığımız fiyatlar arasındaki uçurum bizi de etkiliyor. Bize verilen fiyatlar yerinde dursa biz de aynı etiketler ile devam edeceğiz ama etiketi alış fiyatlarımız değiştiğinden dolayı ürün satış fiyatlarımıza da yansıyor" diye konuştu.Bakkal Muhammet Kaya ise, "Maliyeti yüksek olduğu için kağıdı kendimiz kesip kendimiz yazıyoruz" diye konuştu.

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dolar, döviz, fiyat, etiket, kur, istanbul matbaacılar sitesi