Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211225/1700-yasindaki-kybele-heykeli-afyonkarahisara-getirildi-1052100771.html
1700 yaşındaki 'Kybele' heykeli Afyonkarahisar'a getirildi
1700 yaşındaki 'Kybele' heykeli Afyonkarahisar'a getirildi
Tarih öncesi dönemlerde bolluğun ve bereketin sembolü, koruyucusu olduğuna inanılan "ana tanrıça" Kybele heykeli, Afyonkarahisar Müzesine getirildi. 25.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-25T00:41+0300
2021-12-25T00:41+0300
yaşam
afyon
ana tanrıça kybele
arkeolojik kazı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/19/1052100888_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_7276a728a80697ffacfd30a8367e716f.jpg
İstanbul Arkeoloji Müzelerinden alınan Kybele heykelinin içinde bulunduğu ahşap sandık, geniş güvenlik önlemleriyle getirildiği Afyonkarahisar Müzesinde açıldı.Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kent için önemli bir günün yaşandığını söyledi.Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve New York Büyükelçiliği'nin bir yıl önce yoğun çalışmalar ve diplomasiyle Türkiye'ye geri döndüğünü dile getiren Çiçek, şöyle konuştu:Çiçek, Afyonkarahisar'ı gizemli şehir olarak ifade ettiklerini vurgulayarak, "Şehrimizin her yerinde antik dönemlerden itibaren inanılmaz tarihi eserler ve yapılara sahip. Dolayısıyla Afyonkarahisar'ın her yerinde ve ilçesinde Hitit, Frig ve Tunç devrine kadar giden tarihi eserleri ile zenginlikleri ülkemize tarihi ve kültürel anlamda değer katıyor. Bugün de Kybele heykelinin asıl ait olduğu yerde olması bizleri çok mutlu ediyor ve gururluyuz." diye konuştu.Türkiye'nin ikinci en büyük müzesinin de Afyonkarahisar'a inşa edildiğine dikkati çeken Çiçek, Kybele heykelinin de 2022 yılının haziran ayından itibaren burada sergileneceğini ifade etti.Heykelin getirilme programına Afyonkarahisar milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır ve davetliler katıldı.
afyon
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/19/1052100888_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_e4d5965fd9fa46e1c55d1b614f3ede3a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
afyon, ana tanrıça kybele, arkeolojik kazı

1700 yaşındaki 'Kybele' heykeli Afyonkarahisar'a getirildi

00:41 25.12.2021
© AAKibele
Kibele - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2021
© AA
Abone ol
Tarih öncesi dönemlerde bolluğun ve bereketin sembolü, koruyucusu olduğuna inanılan "ana tanrıça" Kybele heykeli, Afyonkarahisar Müzesine getirildi.
İstanbul Arkeoloji Müzelerinden alınan Kybele heykelinin içinde bulunduğu ahşap sandık, geniş güvenlik önlemleriyle getirildiği Afyonkarahisar Müzesinde açıldı.
Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kent için önemli bir günün yaşandığını söyledi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve New York Büyükelçiliği'nin bir yıl önce yoğun çalışmalar ve diplomasiyle Türkiye'ye geri döndüğünü dile getiren Çiçek, şöyle konuştu:
"Afyonkarahisar olarak biz bunun sevincini yaşıyoruz. Milletvekillerimiz, belediye başkanımız ve rektörümüzle bu mutluluğumuzu bütün halkımızla paylaşmak istedik. 58 santimetre boyunda olan heykelimiz, 1960'lı yıllarda Çavdarlı köyünden gittiği biliniyor. Bugün tekrar doğduğu topraklara geri gelmesi gerçekten bizleri çok memnun ediyor."
Çiçek, Afyonkarahisar'ı gizemli şehir olarak ifade ettiklerini vurgulayarak, "Şehrimizin her yerinde antik dönemlerden itibaren inanılmaz tarihi eserler ve yapılara sahip. Dolayısıyla Afyonkarahisar'ın her yerinde ve ilçesinde Hitit, Frig ve Tunç devrine kadar giden tarihi eserleri ile zenginlikleri ülkemize tarihi ve kültürel anlamda değer katıyor. Bugün de Kybele heykelinin asıl ait olduğu yerde olması bizleri çok mutlu ediyor ve gururluyuz." diye konuştu.
Türkiye'nin ikinci en büyük müzesinin de Afyonkarahisar'a inşa edildiğine dikkati çeken Çiçek, Kybele heykelinin de 2022 yılının haziran ayından itibaren burada sergileneceğini ifade etti.
Heykelin getirilme programına Afyonkarahisar milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır ve davetliler katıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:03Rusya'da 24 bin 703 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
00:47Tercan Belediyesi'ne ait çelik kasa çalındı: 'İçinde 1500 TL civarında bozuk para vardı'
00:411700 yaşındaki 'Kybele' heykeli Afyonkarahisar'a getirildi
00:40Diyarbakır'da lise öğrencisi okula getirdiği silahla intihar etti
00:29Kongo'da menenjit salgını sona erdi
00:21Fatih sondaj gemisi, Türkali-7 kuyusunda sondaja başladı
00:13İstanbul'da 'Sarallar' çetesine operasyon: 13 şüpheli gözaltına alındı
00:09Girdiği dükkanda Türk bayrağını öptü sonra hırsızlık yaptı
00:03AA: Türkiye ve Katar, Kabil Havalimanı konusunda Taliban'la prensipte anlaştı
DünABD'li senatörlerden Biden'a Almanya'yla Kuzey Akım-2'ye karşı birlikte çalışma çağrısı
DünPaşinyan: Erdoğan ile görüşmem özel temsilciler arasındaki müzakereler başarılı olursa mümkün
DünFSB, Ukrayna istihbaratı lehine çalışan Rus askerini gözaltına aldı
DünAğaoğlu: Anadolu kulüplerinin ocak ve şubattan sonrasını finansal olarak sürdürme şansı yok
DünSpor Toto Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi
DünÇin'in nüfusu en hızlı azalan eyaletinde çocuklu ailelere 31 bin dolara varan krediler verilecek
Dünİngiltere'den İran'ın balistik füze denemesine kınama
DünRusya Başbakan Yardımcısı Novak: Gaz fiyatları 2022'de de yüksek seviyelerde kalabilir
Dün'Libya'da eller tetikte ama petrol sevkiyatı ve sığınmacı riskiyle çatışmayı bastırmaya çalışırlar'
DünYeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: Ben oraya hakem dövmeye gitmedim
DünTHY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Wade Baldwin