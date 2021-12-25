https://tr.sputniknews.com/20211225/30-dolara-aldigi-cizim-milyonlarca-dolarlik-albrecht-durer-tablosu-cikti-1052117194.html

30 dolara aldığı çizim, milyonlarca dolarlık Albrecht Dürer tablosu çıktı

30 dolara aldığı çizim, milyonlarca dolarlık Albrecht Dürer tablosu çıktı

ABD'de bir kişinin emlak satışında 30 dolara aldığı tablo, milyonlarca dolar değerinde Rönesans eseri çıktı. Uzmanlar, "Meryem Ana ve Çocuğu" tablosunun ünlü... 25.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-25T23:12+0300

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ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Concord şehrinde bir kişi 2016'da, emlak satışında 1 dolara sahte bir kolye ve 30 dolara 'Meryem Ana ve Çocuğu'nun küçük çizimini satın aldı.Euronews'in haberine göre; Londra'daki British Museum'da uzmanlar panelinde eserin 1471 yapımı bir Dürer çalışması olduğu ifade edildi.Rönesans sanatının son yıllardaki "en olağanüstü keşiflerinden biri" olarak tanımlanan çizimin on milyonlarca dolar değerinde olabileceği ifade ediliyor.New York Times'ın haberine göre çizimin Dürer'in eseri olduğu bir sanat tüccarının çabaları sonucu ortaya çıktı. Boston'dan girişimci olan Clifford Schorer, 2019'da eseri görmesinden sonra çizimi satması için bu kişiye 100 bin Dolar avans ödediğini söyledi.Eseri uzmanlara sormak için 14 şehir gezdiSchorer, eserin sahte olup olmadığını araştırmak için dünya genelinde 14 şehre giderek uzman görüşüne başvurdu.Schorer, çizimi İngiltere'de müzelere, bayilere ve müzayede evlerine danışmanlık yapan Jane McAusland'a gösterdi. McAusland ilk olarak çizimin antika gibi görünmesi için çay veya kahve ile lekelendiğini söyledi; ancak yaptığı araştırma sonunda resimde sadece Albrecht Dürer'in çizimlerinde bulunan 'trident filigranı' olduğuna karar verdi.Çizimi doğrulayan uzmanlar panelindeki Dürer uzmanı Christof Metzger'e göre, Fugger'ın imza filigranını taşıyan bu kağıda yalnızca Dürer'in atölyesi erişebiliyordu.Viyana'daki Albertina Müzesi'nin baş küratörü Metzger de kağıt, kalem darbeleri ve Meryem Ana stili gibi ipuçlarının eserin sahte olmadığını gösterdiğini kaydetti.Özel koleksiyonlarda sadece 24 Dürer eserinin kaldığını söyleyen Metzger, "bu da yeni keşfedilen çizimi bu kadar özel kılıyor" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211117/frida-kahlonun-tablosu-acik-artirmada-349-milyon-dolara-satildi-1050880182.html

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