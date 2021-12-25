https://tr.sputniknews.com/20211225/5-bakanlikta-atama-ve-gorevden-alma-kararlari-resmi-gazetede-1052102785.html

5 bakanlıkta atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

5 bakanlıkta atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

5 bakanlıkta atama ve görevden alma kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. 25.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-25T09:18+0300

2021-12-25T09:18+0300

2021-12-25T09:18+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

resmi gazete

atama

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Bazı bakanlıklar ile kurumlara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan kararlara göre; 5 bakanlıkta kritik değişiklikler gerçekleşti.Kararlara göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Muhammet Ecel görevinden alındı, yerine Eyyüp Karahan atandı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine Meral Ertan Bulut getirildi.Bitlis Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Doğan Yorulmaz, Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Salih Livaoğlu, Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Bekir Çelen atandı.Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Spor Müşavirliğine Selçuk Çebi getirildi.Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Murat İlikhan, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Burçkin Dal atandı.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Osman Savaş getirildi.Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Strateji Geliştirme Başkanlığına Volkan Koç atandı. Hakkari İl Tarım ve Orman Müdürü Vahap Şimşek görevden alındı.Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığına, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Adak getirildi.

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recep tayyip erdoğan, resmi gazete, atama