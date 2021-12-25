https://tr.sputniknews.com/20211225/abdde-noel-tatilinde-koronavirus-nedeniyle-1600den-fazla-ucak-seferi-iptal-edildi-1052112762.html

ABD'de Noel tatilinde koronavirüs nedeniyle 1600'den fazla uçak seferi iptal edildi

ABD'de Noel tatilinde koronavirüs nedeniyle 1600'den fazla uçak seferi iptal edildi

ABD'de Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı artışa geçen vakalar nedeniyle Noel tatilinde 1600'den fazla uçak seferi uçuş programından kaldırıldı. 25.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-25T18:38+0300

2021-12-25T18:38+0300

2021-12-25T18:38+0300

dünya

abd

noel

uçuş

koronavirüs

omicron

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Uçuş verilerini derleyen Flightaware.com sitesine göre, salgının havayolları çalışanlarını etkilemesi nedeniyle sefer iptalleri yapıldı.İptal edilen uçak seferleri, Noel tatiline gitmek için hava limanlarını dolduran Amerikalıları zor durumda bıraktı.Dünya genelinde ise yine Kovid-19 salgınına bağlı olarak cumadan pazar gününe 5 bin 400'den fazla uçuş iptal edildi.Noel tatili zamanı, yıl içinde en fazla seyahat edilen, en yoğun dönemi oluşturuyor.

https://tr.sputniknews.com/20211224/noel-tatiline-omicron-golgesi-dunya-capinda-bir-gunde-2-binden-fazla-ucus-iptal-edildi-1052087836.html

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abd, noel, uçuş, koronavirüs, omicron