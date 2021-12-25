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ABD'de Noel tatilinde koronavirüs nedeniyle 1600'den fazla uçak seferi iptal edildi
ABD'de Noel tatilinde koronavirüs nedeniyle 1600'den fazla uçak seferi iptal edildi
ABD'de Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı artışa geçen vakalar nedeniyle Noel tatilinde 1600'den fazla uçak seferi uçuş programından kaldırıldı. 25.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-25T18:38+0300
2021-12-25T18:38+0300
dünya
abd
noel
uçuş
koronavirüs
omicron
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Uçuş verilerini derleyen Flightaware.com sitesine göre, salgının havayolları çalışanlarını etkilemesi nedeniyle sefer iptalleri yapıldı.İptal edilen uçak seferleri, Noel tatiline gitmek için hava limanlarını dolduran Amerikalıları zor durumda bıraktı.Dünya genelinde ise yine Kovid-19 salgınına bağlı olarak cumadan pazar gününe 5 bin 400'den fazla uçuş iptal edildi.Noel tatili zamanı, yıl içinde en fazla seyahat edilen, en yoğun dönemi oluşturuyor.
https://tr.sputniknews.com/20211224/noel-tatiline-omicron-golgesi-dunya-capinda-bir-gunde-2-binden-fazla-ucus-iptal-edildi-1052087836.html
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abd, noel, uçuş, koronavirüs, omicron

ABD'de Noel tatilinde koronavirüs nedeniyle 1600'den fazla uçak seferi iptal edildi

18:38 25.12.2021
© AAuçak - uçuş - seyahat - havalimanı - yolculuk
uçak - uçuş - seyahat - havalimanı - yolculuk - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2021
© AA
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ABD'de Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı artışa geçen vakalar nedeniyle Noel tatilinde 1600'den fazla uçak seferi uçuş programından kaldırıldı.
Uçuş verilerini derleyen Flightaware.com sitesine göre, salgının havayolları çalışanlarını etkilemesi nedeniyle sefer iptalleri yapıldı.
İptal edilen uçak seferleri, Noel tatiline gitmek için hava limanlarını dolduran Amerikalıları zor durumda bıraktı.
Dünya genelinde ise yine Kovid-19 salgınına bağlı olarak cumadan pazar gününe 5 bin 400'den fazla uçuş iptal edildi.
Noel tatili zamanı, yıl içinde en fazla seyahat edilen, en yoğun dönemi oluşturuyor.
Singapur - havaalanı - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
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Noel tatiline Omicron gölgesi: Dünya çapında bir günde 2 binden fazla uçuş iptal edildi
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