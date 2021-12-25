https://tr.sputniknews.com/20211225/ak-parti-sozcusu-celik-milletimizin-teveccuhuyle-kilicdaroglunu-bir-kez-daha-yaniltacagiz-1052110510.html

AK Parti Sözcüsü Çelik: Milletimizin teveccühüyle Kılıçdaroğlu'nu bir kez daha yanıltacağız

AK Parti Sözcüsü Çelik: Milletimizin teveccühüyle Kılıçdaroğlu'nu bir kez daha yanıltacağız

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bir dahaki seçimlerde milletimizin teveccühüyle Kılıçdaroğlu'nu bir kez daha yanıltacağız... 25.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-25T17:14+0300

2021-12-25T17:14+0300

2021-12-25T17:22+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

ak parti

chp

kemal kılıçdaroğlu

gaziantep

şanlıurfa

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gaziantep ziyareti kapsamında kente gelen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı Danışma Meclis Toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Ömer Çelik, CHP ile muhalefet partilerine yüklendi. Gaziantep'i önümüzdeki seçimlere hazır olarak gördüğünü ifade eden Çelik, “Gaziantep'teki azim ve kararlılık bizim geleceğe yürürken gelecekteki ufuklarımızı karartmak isteyenlere karşı cevaptır” dedi.Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'da vatandaşa ücretsiz elektrik dağıtımı vaadini de eleştiren Çelik, “Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'ya geldiğinde ‘Belediyeyi alırsak elektriği ücretsiz vereceğiz' dedi. Adana CHP'de hadi versin o zaman. Adana'ya geldiği zamanda ‘Biz elektriği üretip öyle vereceğiz' dedi. Vatandaşa siyasi şantaj yapılmaz. İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın farkı budur” ifadelerini kullandı.'Bu seçimlerde önceki seçimlere göre daha büyük bir başarı sağlanacaktır'Başta Gaziantep olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında Cumhurbaşkanıyla yürüyeceklerini vurgulayan Çelik, şu ifadeleri kullandı:'Cumhurbaşkanının bir açıklaması oyunları bozdu'Cumhurbaşkanının bir açıklamasıyla ekonomide hedeflenen oyunların tarumar olduğunu vurgulayan Çelik, “Geçmişte de bunu yaşadık. Üzerimize siyasi tuzak suikastlarla geldiler. Ancak sizler bu salonları doldurarak bu büyük siyasi iradeyi dimdik ayakta tutarak bu tuzakları bozdunuz. Onun için hiçbir şekilde ufkumuzu karartmaya gerek yok. Yanlış propagandalara kapılmaya gerek yok. Cumhurbaşkanımızın ne dediğine bakacağız. Bu yolu güçle azimle kardeşçe yürümeye devam edeceğiz" dedi."Siz ve sizden önceki arkadaşlarımız büyük başarılara imza attınız" diye devam eden Çelik, şunları söyledi:“Cumhurbaşkanımız mazlumlara sahip çıkmaya devam edecek”Türkiye'de yalnızca milletin istediğinin ve dediğinin olacağını dile getiren Çelik, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:'Gaziantep sizin hakkınızdan gelmeye yeter'Dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Cumhurbaşkanının bizim ittifakımızdan olacak” dediğini aktaran Çelik, “Kendi kendine gelin güvey oluyor. Sizin cumhurbaşkanı adayınızın kim olduğu bizi asla ilgilendirmiyor. Büyük Türkiye'nin önünü kesmek için hangi komplolara imza atacağız bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren şey Gaziantep'in ve Türkiye'nin büyümesidir. CHP'sinin üstüne HDP'yi koyun. Onlara da diğerlerini ekleyin. Bırakın Türkiye'yi sadece Gaziantep sizin hakkınızdan gelmeye yeter. Siz planların oyunların içerisine girin tüm Türkiye'de de olacağı gibi Gaziantep'te de darmadağın olacak. Bir sonraki seçimde de yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacak. Bir sonraki seçim zaferi AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan olacaktır” dedi.

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recep tayyip erdoğan, ak parti, chp, kemal kılıçdaroğlu, gaziantep, şanlıurfa