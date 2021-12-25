Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20211225/ak-partili-kurtulmus-memur-ve-emekli-maaslarinda-duzenleme-yapilacak-1052107890.html
AK Partili Kurtulmuş: Memur ve emekli maaşlarında düzenleme yapılacak
AK Partili Kurtulmuş: Memur ve emekli maaşlarında düzenleme yapılacak
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Önümüzdeki günlerde inşallah memur ve emekli maaşlarında düzenlemeler yapılarak, vatandaşımızın alım gücünün... 25.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-25T14:44+0300
2021-12-25T14:44+0300
politika
numan kurtulmuş
maaş
zam
memur maaşı
emekli maaşı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/19/1052107865_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_99ec01dada9b185699cbc08a3f6390cc.jpg
AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, partisinin Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı'nca Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde düzenlenen 'Teşkilat Akademisi' programına katıldı. Kurtulmuş, "AK Parti sadece siyasi bir parti değil, bir dava hareketidir. Eğer amblemi arkamızda duran bu partiyi sadece partilerden biri olarak görürsek yanılırız. AK Parti sadece bir parti değil, bir siyasi davadır. Millete mal olmuş bir davanın adıdır. AK Parti sadece geçmişin partisi değil, aynı zamanda Türkiye’nin geleceğinin siyasi hareketidir. 2023, 2053, 2071 vizyonundan bahsediyoruz. Niye başka partiler bundan bahsedemiyor? Bu partinin özelliği sadece geçmişte takılıp kalması değil, sadece geçmişin güzel günlerine öykünmesi değil, geleceği kuşatan bir iradeye sahip olmasıdır" diye konuştu.'Türkiye'nin üretimden başka yolu yok'AK Parti'li Kurtulmuş, Türkiye'nin ekonomisiyle güçlü olabileceğini belirterek, "Ekonomide dışa bağımlı olan, ekonomileri kendine yetmeyen, dünyada rekabet edemeyen bir ülkenin güçlü, büyük Türkiye olması mümkün değildir. Türkiye'nin Osmanlı’nın son dönemlerinden itibaren en büyük sorunu maalesef tasarruf açığıdır. Yatırım, üretim yapmak için Türkiye'nin tasarrufları yeterli olmadığı için yıllardır Türkiye'de birileri yüksek faiz, düşük kur üzerinden dışarıdan gelecek parayla Türkiye'nin kalkınabileceğini söylediler. Onun öyle olmadığını, Türkiye'nin üretim seferberliği başlatamadığını ne yazık ki acı tecrübelerle gördük. İçeride üretemeyen Türkiye, neredeyse bütün malları dışarıdan ithal eden bir ithalat cenneti haline getirildi. İnşallah yakın zamanda Türkiye'nin çok güçlü markaları dünya ekonomisinde rekabet edebilecek. Türkiye yeniden büyük olacaksa kendisinin üretmesinden başka bir yol yoktur" dedi.'Muhalefet olmadık sözler söylüyor'Kurtulmuş, döviz kurlarında oynaklık meydana geldiğini ve doların 18 liraya kadar çıktığını, şimdi ise 11 liraya kadar düştüğünü hatırlatarak, "İnsan şuna üzülüyor; Türkiye ekonomisi bu kadar zor bir süreçten geçerken, Türk ekonomisinde milletimizi rahatlatacak adımlar atılmasından muhalefette olanların da kendisini muhalefet cephesinde görenlerin de en azından takdir etmesini geçtik, en azından sessiz kalmaları gerekmez mi? Milletin sevindiğine siz de sevinin. Ankaralılar dövizin düşmesine seviniyor. Üretimin artacak olmasına seviniyor mu? Seviniyor. Muhalefetin de sevinmesini beklemek hakkımızken ne yazık ki bakıyoruz muhalefet olmadık sözler söylüyor. Bu gidişattan memnun olmadıklarını, yüz ifadelerine yansıtarak devam ettiriyorlar" diye konuştu.'Memura da gerekli zamlar verilecek'Türkiye'yi çok daha iyi noktaya götüreceklerini söyleyen AK Parti'li Kurtulmuş, "Fiyatlar yükseliyor. Fiyatları indirmek için mücadele ederken diğer taraftan milletimizin alım gücünü artırmak için hem asgari ücreti tarihi bir şekilde yükseltiyor hem de önümüzdeki günlerde inşallah memur ve emekli maaşlarında da düzenlemeler yapılarak, vatandaşımızın alım gücünün azalmaması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam ediyoruz. Asgari ücret 4 bin 253 lira oldu. İnşallah memura da gerekli zamlar verilecek" dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/19/1052107865_83:0:630:410_1920x0_80_0_0_3884e408c5bdd1e5e356f5b868b9c5f2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
numan kurtulmuş, maaş, zam, memur maaşı, emekli maaşı

AK Partili Kurtulmuş: Memur ve emekli maaşlarında düzenleme yapılacak

14:44 25.12.2021
© DHANuman Kurtulmuş
Numan Kurtulmuş - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2021
© DHA
Abone ol
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Önümüzdeki günlerde inşallah memur ve emekli maaşlarında düzenlemeler yapılarak, vatandaşımızın alım gücünün azalmaması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam ediyoruz" dedi.
AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, partisinin Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı'nca Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde düzenlenen 'Teşkilat Akademisi' programına katıldı. Kurtulmuş, "AK Parti sadece siyasi bir parti değil, bir dava hareketidir. Eğer amblemi arkamızda duran bu partiyi sadece partilerden biri olarak görürsek yanılırız. AK Parti sadece bir parti değil, bir siyasi davadır. Millete mal olmuş bir davanın adıdır. AK Parti sadece geçmişin partisi değil, aynı zamanda Türkiye’nin geleceğinin siyasi hareketidir. 2023, 2053, 2071 vizyonundan bahsediyoruz. Niye başka partiler bundan bahsedemiyor? Bu partinin özelliği sadece geçmişte takılıp kalması değil, sadece geçmişin güzel günlerine öykünmesi değil, geleceği kuşatan bir iradeye sahip olmasıdır" diye konuştu.

'Türkiye'nin üretimden başka yolu yok'

AK Parti'li Kurtulmuş, Türkiye'nin ekonomisiyle güçlü olabileceğini belirterek, "Ekonomide dışa bağımlı olan, ekonomileri kendine yetmeyen, dünyada rekabet edemeyen bir ülkenin güçlü, büyük Türkiye olması mümkün değildir. Türkiye'nin Osmanlı’nın son dönemlerinden itibaren en büyük sorunu maalesef tasarruf açığıdır. Yatırım, üretim yapmak için Türkiye'nin tasarrufları yeterli olmadığı için yıllardır Türkiye'de birileri yüksek faiz, düşük kur üzerinden dışarıdan gelecek parayla Türkiye'nin kalkınabileceğini söylediler. Onun öyle olmadığını, Türkiye'nin üretim seferberliği başlatamadığını ne yazık ki acı tecrübelerle gördük. İçeride üretemeyen Türkiye, neredeyse bütün malları dışarıdan ithal eden bir ithalat cenneti haline getirildi. İnşallah yakın zamanda Türkiye'nin çok güçlü markaları dünya ekonomisinde rekabet edebilecek. Türkiye yeniden büyük olacaksa kendisinin üretmesinden başka bir yol yoktur" dedi.

'Muhalefet olmadık sözler söylüyor'

Kurtulmuş, döviz kurlarında oynaklık meydana geldiğini ve doların 18 liraya kadar çıktığını, şimdi ise 11 liraya kadar düştüğünü hatırlatarak, "İnsan şuna üzülüyor; Türkiye ekonomisi bu kadar zor bir süreçten geçerken, Türk ekonomisinde milletimizi rahatlatacak adımlar atılmasından muhalefette olanların da kendisini muhalefet cephesinde görenlerin de en azından takdir etmesini geçtik, en azından sessiz kalmaları gerekmez mi? Milletin sevindiğine siz de sevinin. Ankaralılar dövizin düşmesine seviniyor. Üretimin artacak olmasına seviniyor mu? Seviniyor. Muhalefetin de sevinmesini beklemek hakkımızken ne yazık ki bakıyoruz muhalefet olmadık sözler söylüyor. Bu gidişattan memnun olmadıklarını, yüz ifadelerine yansıtarak devam ettiriyorlar" diye konuştu.

'Memura da gerekli zamlar verilecek'

Türkiye'yi çok daha iyi noktaya götüreceklerini söyleyen AK Parti'li Kurtulmuş, "Fiyatlar yükseliyor. Fiyatları indirmek için mücadele ederken diğer taraftan milletimizin alım gücünü artırmak için hem asgari ücreti tarihi bir şekilde yükseltiyor hem de önümüzdeki günlerde inşallah memur ve emekli maaşlarında da düzenlemeler yapılarak, vatandaşımızın alım gücünün azalmaması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam ediyoruz. Asgari ücret 4 bin 253 lira oldu. İnşallah memura da gerekli zamlar verilecek" dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:19Rusya, yeni nesil armata tanklarının seri üretimine başlıyor
15:14Kovid-19 geçiren hastalar 'kalp kası tutulumu' riskiyle karşı karşıya
14:58Erdoğan: Bize oy verseler de vermeseler de 84 milyonun tamamını kardeşimiz olarak görüyoruz
14:56Bakan Soylu: Defalarca kaosla karşı karşıya kalırdık
14:47Kocasını tandırda yakan kadın: 'Geceleri sürekli sevgilisinin ismini sayıklıyordu, uyuyamıyordum'
14:44AK Partili Kurtulmuş: Memur ve emekli maaşlarında düzenleme yapılacak
14:34Leonardo DiCaprio ile buluşan Kate Winslet: Ağlamadan duramadım, ömür boyu birbirimize bağlıyız
14:32Esenyurt'ta öldürülen kadının ağabeyi: Şikayetçi olmuştu, 60 suç kaydı varmış
14:25Daha önce yolcuyu demir sopayla tehdit eden taksici, bu kez 100 lira taksimetreye 100 dolar istedi
14:04Rusya’nın askeri güçleri, Ukrayna yakınındaki tatbikatlar sonrası konuşlanma yerlerine dönüşe geçti
13:56İletişim Başkanı Altun'dan 'sosyal medya' açıklaması: Elimizden gelen her adımı atmakta kararlıyız
13:51Karısıyla barışan adam, kız arkadaşını sokağa attı
13:45ŞOK Marketler, döviz kurlarındaki düşüşün ardından satış fiyatlarını düşürdüğün açıkladı
13:25Kızakların yerini gondollar aldı: Onlarca Noel Baba, Venedik kanallarında kürek çekti
13:22Elektriği kesilen 79 yaşındaki kanser hastasına faturaları ödemesi için bir hafta süre verildi
13:10Pitbull saldırısında yaralanan Asiye Antalya'ya sevk edildi: Doku nakli olacak
13:10Süt üreticilerinden uyarı: Bu gidişle ne et, ne süt üretilemez
12:50İzmir'de hijyenik pedlerden alınan vergiler protesto edildi
12:43Meteoroloji uyardı: Sıcaklık artıyor, yağış geliyor
12:36BDDK: Herhangi bir kişi veya kuruluştan danışmanlık hizmeti alınmıyor