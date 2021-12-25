https://tr.sputniknews.com/20211225/alti-yasindaki-cocugunu-oldurup-intihara-tesebbus-etti-1052114542.html

Altı yaşındaki çocuğunu öldürüp intihara teşebbüs etti

Altı yaşındaki çocuğunu öldürüp intihara teşebbüs etti

İstanbul’da bir kişi altı yaşındaki oğlunu öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunarak yaralandı. 25.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-25T20:23+0300

2021-12-25T20:23+0300

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türkiye

istanbul

bahçelievler

giriş

intihar

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İstanbul Bahçelievler'de 6 yaşındaki oğlunu öldüren kişi intihar girişiminde bulundu.AA’nın haberine göre, 5 katlı binanın giriş katında ikamet eden Türkmenistan uyruklu Aslan P., 6 yaşındaki oğlu Devran P.'yi bıçakla öldürdükten sonra intihara teşebbüs etti. Daha sonra eve gelen eşi, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Aslan P., hastaneye kaldırıldı. Aslan P.'nin tedavisinin sürdüğü belirtildi.Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerini tamamlamasının ardından çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Üzüntüsünden ayakta durmakta zorlanan çocuğun annesini yakınları teselli etmeye çalışırken, olayın ardından fenalaşan anneanneye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.Bu arada, 2 ay önce eşinden ayrılan Aslan P.'nin çocuğunu görmek için eve gittiği, kadının işe gitmesinin ardından da olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. Öte yandan Aslan P.'nin bir yıl önce de Beşiktaş'ta intihar girişiminde bulunduğu belirtildi.

türkiye

istanbul

bahçelievler

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istanbul, bahçelievler, giriş, intihar