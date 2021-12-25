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Altı yaşındaki çocuğunu öldürüp intihara teşebbüs etti
Altı yaşındaki çocuğunu öldürüp intihara teşebbüs etti
İstanbul’da bir kişi altı yaşındaki oğlunu öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunarak yaralandı. 25.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-25T20:23+0300
2021-12-25T20:23+0300
türkiye
istanbul
bahçelievler
giriş
intihar
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İstanbul Bahçelievler'de 6 yaşındaki oğlunu öldüren kişi intihar girişiminde bulundu.AA’nın haberine göre, 5 katlı binanın giriş katında ikamet eden Türkmenistan uyruklu Aslan P., 6 yaşındaki oğlu Devran P.'yi bıçakla öldürdükten sonra intihara teşebbüs etti. Daha sonra eve gelen eşi, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Aslan P., hastaneye kaldırıldı. Aslan P.'nin tedavisinin sürdüğü belirtildi.Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerini tamamlamasının ardından çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Üzüntüsünden ayakta durmakta zorlanan çocuğun annesini yakınları teselli etmeye çalışırken, olayın ardından fenalaşan anneanneye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.Bu arada, 2 ay önce eşinden ayrılan Aslan P.'nin çocuğunu görmek için eve gittiği, kadının işe gitmesinin ardından da olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. Öte yandan Aslan P.'nin bir yıl önce de Beşiktaş'ta intihar girişiminde bulunduğu belirtildi.
türkiye
istanbul
bahçelievler
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istanbul, bahçelievler, giriş, intihar

Altı yaşındaki çocuğunu öldürüp intihara teşebbüs etti

20:23 25.12.2021
© İHAİstanbul’da bir kişi altı yaşındaki oğlunu öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunarak yaralandı.
İstanbul’da bir kişi altı yaşındaki oğlunu öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunarak yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2021
© İHA
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İstanbul’da bir kişi altı yaşındaki oğlunu öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunarak yaralandı.
İstanbul Bahçelievler'de 6 yaşındaki oğlunu öldüren kişi intihar girişiminde bulundu.
AA’nın haberine göre, 5 katlı binanın giriş katında ikamet eden Türkmenistan uyruklu Aslan P., 6 yaşındaki oğlu Devran P.'yi bıçakla öldürdükten sonra intihara teşebbüs etti. Daha sonra eve gelen eşi, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Aslan P., hastaneye kaldırıldı. Aslan P.'nin tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerini tamamlamasının ardından çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Üzüntüsünden ayakta durmakta zorlanan çocuğun annesini yakınları teselli etmeye çalışırken, olayın ardından fenalaşan anneanneye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.
Bu arada, 2 ay önce eşinden ayrılan Aslan P.'nin çocuğunu görmek için eve gittiği, kadının işe gitmesinin ardından da olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. Öte yandan Aslan P.'nin bir yıl önce de Beşiktaş'ta intihar girişiminde bulunduğu belirtildi.
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