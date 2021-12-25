https://tr.sputniknews.com/20211225/arazide-cesedi-bulunan-genc-adamin-babasi-gozaltina-alindi-1052115987.html

Arazide cesedi bulunan genç adamın babası gözaltına alındı

Arazide cesedi bulunan genç adamın babası gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde arazide bir şahıs silahla başından vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olaya ilişkin şahsın babası gözaltına alındı. 25.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-25T22:11+0300

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gözaltı

baba

ceset torbası

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Malkara ilçesi Kavakçeşme Mahallesi yakınlarındaki boş arazide erkek cesedi görenler durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, bölgede inceleme yaptı. Yapılan inceleme ve araştırmalarda başından av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş olabileceği değerlendirilen kişinin, 27 yaşındaki C.M. olduğu tespit edildi.İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre ayrıca bölgede boş av tüfeği fişekleri bulunurken, jandarma ekipleri Plaka Takip Sistemi (PTS) kayıtlarını inceledi. İncelemeler sonrasında ölü bulunan C.M.'nin babası V.M.'nin aracının, bir süre cesedin bulunduğu bölgede görüldüğü tespit edildi.Olayın Ergene ilçesine bildirilmesi üzerine Emniyet Müdürlüğü ekipleri V.M.'nin ev ve iş yerinde arama yaptı. Aramalarda av tüfeği ile tüfeğe ait fişekler bulunurken baba V.M. gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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gözaltı, baba, ceset torbası