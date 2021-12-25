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https://tr.sputniknews.com/20211225/bakan-karaismailoglu-erdogana-guveneceksin-gerisi-allah-kerim-1052103948.html
Bakan Karaismailoğlu: Erdoğan’a güveneceksin gerisi Allah kerim
Bakan Karaismailoğlu: Erdoğan’a güveneceksin gerisi Allah kerim
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Karabük'te esnaf ziyaretinde bulundu. Esnaflardan birinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası... 25.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-25T10:48+0300
2021-12-25T10:48+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
adil karaismailoğlu
kur korumalı tl mevduat
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Bir dizi açılış ve ziyaretler için kente gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Karabük Valiliğini ziyaret etti. Vali Fuat Gürel ve il protokolü tarafından karşılanan Bakan Karaismailoğlu şeref defterini imzalayarak valilik makam odasına geçti. Vali Gürel’den çalışmalar hakkında bilgi alan bakan daha sonra kentin trafik sorununu çözecek olan KARDEMİR Kavşağı projesinin güzergahını inceledi.Yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Karaismailoğlu, Safranbolu ilçesini ziyaret ederek esnafla bir araya geldi. Bir esnafın ‘Korumalı TL Vadeli Mevduat Sistemi’nin açıklanmasının ardından döviz kurunun düşmesinin çok iyi olduğunu belirtmesi üzerine Bakan Karaismailoğlu, “Recep Tayyip Erdoğan’a güveneceksin, gerisi Allah kerim” yanıtını verdi.Gezinin sonunda 1654 yılında Cinci Hoca Hüseyin Efendi tarafından Koca Mimar Kasım Ağa’ya yaptırıldığı tahmin edilen Cinci Han’ı ziyaret eden ve kahve müzesini gezen Bakan Karaismailoğlu kentten ayrıldı.Bakan Karaismailoğlu’na ziyaretlerinde Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ve bakanlığa bağlı kurum müdürleri de eşlik etti.
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recep tayyip erdoğan, adil karaismailoğlu, kur korumalı tl mevduat

Bakan Karaismailoğlu: Erdoğan’a güveneceksin gerisi Allah kerim

10:48 25.12.2021
© İHAUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2021
© İHA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Karabük'te esnaf ziyaretinde bulundu. Esnaflardan birinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası açıkladığı Korumalı TL Mevduat Sisteminin dövizi düşürdüğüne değinince Bakan Karaismailoğlu, "Recep Tayyip Erdoğan’a güveneceksin gerisi Allah kerim” karşılığını verdi.
Bir dizi açılış ve ziyaretler için kente gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Karabük Valiliğini ziyaret etti. Vali Fuat Gürel ve il protokolü tarafından karşılanan Bakan Karaismailoğlu şeref defterini imzalayarak valilik makam odasına geçti. Vali Gürel’den çalışmalar hakkında bilgi alan bakan daha sonra kentin trafik sorununu çözecek olan KARDEMİR Kavşağı projesinin güzergahını inceledi.
Yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Karaismailoğlu, Safranbolu ilçesini ziyaret ederek esnafla bir araya geldi. Bir esnafın ‘Korumalı TL Vadeli Mevduat Sistemi’nin açıklanmasının ardından döviz kurunun düşmesinin çok iyi olduğunu belirtmesi üzerine Bakan Karaismailoğlu, “Recep Tayyip Erdoğan’a güveneceksin, gerisi Allah kerim” yanıtını verdi.
Gezinin sonunda 1654 yılında Cinci Hoca Hüseyin Efendi tarafından Koca Mimar Kasım Ağa’ya yaptırıldığı tahmin edilen Cinci Han’ı ziyaret eden ve kahve müzesini gezen Bakan Karaismailoğlu kentten ayrıldı.
Bakan Karaismailoğlu’na ziyaretlerinde Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ve bakanlığa bağlı kurum müdürleri de eşlik etti.
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