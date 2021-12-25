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Bakan Koca: Omicron varyantı Avrupa'dan sonra ülkemizde de yayılmaya başladı
18:47 25.12.2021 (güncellendi: 18:48 25.12.2021)
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"Omicron varyantı Avrupa’dan sonra ülkemizde de yayılmaya başladı" diyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kalabalık illerimizde görülen YENİ VAKALARIN %10’UNDAN FAZLASI Omicron kaynaklı. Yeni durum, hatırlatma dozunu daha da önemli hale getirmiştir. Aşı takvimi üzerinden 3 ay geçenler aşı etkinliğini güçlendirmelidir" uyarısında bulundu.
Koca'nın paylaşımı şöyle:
Omicron varyantı Avrupa’dan sonra ülkemizde de yayılmaya başladı. Kalabalık illerimizde görülen YENİ VAKALARIN %10’UNDAN FAZLASI Omicron kaynaklı. Yeni durum, hatırlatma dozunu daha da önemli hale getirmiştir. Aşı takvimi üzerinden 3 ay geçenler aşı etkinliğini güçlendirmelidir. pic.twitter.com/caQc06O7PT— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 25, 2021