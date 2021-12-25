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Bakan Koca: Omicron varyantı Avrupa'dan sonra ülkemizde de yayılmaya başladı
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KORONAVİRÜS
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Bakan Koca: Omicron varyantı Avrupa'dan sonra ülkemizde de yayılmaya başladı
Bakan Koca: Omicron varyantı Avrupa'dan sonra ülkemizde de yayılmaya başladı
"Omicron varyantı Avrupa’dan sonra ülkemizde de yayılmaya başladı" diyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kalabalık illerimizde görülen YENİ VAKALARIN %10’UNDAN... 25.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-25T18:47+0300
2021-12-25T18:48+0300
koronavirüs
türkiye
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Koca'nın paylaşımı şöyle:
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MIA „Rosiya Segodnya“
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2021
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MIA „Rosiya Segodnya“
252
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252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye

Bakan Koca: Omicron varyantı Avrupa'dan sonra ülkemizde de yayılmaya başladı

18:47 25.12.2021 (güncellendi: 18:48 25.12.2021)
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"Omicron varyantı Avrupa’dan sonra ülkemizde de yayılmaya başladı" diyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kalabalık illerimizde görülen YENİ VAKALARIN %10’UNDAN FAZLASI Omicron kaynaklı. Yeni durum, hatırlatma dozunu daha da önemli hale getirmiştir. Aşı takvimi üzerinden 3 ay geçenler aşı etkinliğini güçlendirmelidir" uyarısında bulundu.
Koca'nın paylaşımı şöyle:
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
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