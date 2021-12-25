https://tr.sputniknews.com/20211225/bakan-koca-paylasti-ilk-yardim-bilgisi-hayat-kurtardi-1052116403.html

Nefes borusuna yiyecek kaçan çocuk Heimlich manevrası ile kafe personeli tarafından kurtarıldı

Nefes borusuna yiyecek kaçan çocuk Heimlich manevrası ile kafe personeli tarafından kurtarıldı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde annesi ile gittiği kafede nefes borusuna yiyecek kaçan 2,5 yaşındaki kız çocuğu, kafe personelinin uyguladığı 'Heimlich... 25.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-25T22:37+0300

2021-12-25T22:37+0300

2021-12-25T22:56+0300

fahrettin koca

türkiye

çocuk

yiyecek

heimlich manevrası

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Kahramankazan Belediyesi’nce sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilen ve tüm işletmesinin farklı engel türlerine sahip 15 engelli birey tarafından yapıldığı Kahramankazan Belediyesi Engelsiz Kafe’ye annesiyle birlikte gelen H.S.'nin, yemek yediği sırada nefes borusuna yemek kaçtı. Kızının nefes almakta güçlük yaşadığını fark eden C.S., çocuğu kucağına alarak yiyeceği çıkarmaya çalıştı.Daha sonra kafe çalışanları çocuğun yardımına koştu. Kafe sorumlusu ve aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni Zeynel Camcı, H.S.'yi annesinden alarak müdahalede bulundu. Camcı, çocuğa, 'Heimlich manevrası' olarak bilinen ilk yardım tekniğini uygulayarak, nefes borusuna kaçan yiyecek parçalarını çıkardı. Yaşanan olay kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, anne ve çevredekilerin yaşadığı panik ile çocuğun kurtarılması yer aldı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise olayla ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Koca paylaşımında "İlk yardım bilgisi hayat kurtardı. Bugün, bir kız çocuğu, soluk borusuna yemek kaçınca tehlikeli anlar yaşadı. Onu, oturdukları kafede görevli gencin ilk yardım bilgisi kurtardı. Nefes yolunu, Heimlich Manevrası dediğimiz yöntemle açtı. Sağ ol arkadaşım! Geçmiş olsun küçük kız" ifadelerini kullandı.

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fahrettin koca, çocuk, yiyecek, heimlich manevrası