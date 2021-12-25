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https://tr.sputniknews.com/20211225/bakan-nebati-fiyatlar-asagi-hizli-inecek-yoksa-geliyor-gelmekte-olan-hazine-ve-maliyenin-sopasi-1052103039.html
Bakan Nebati: Fiyatlar aşağı hızlı inecek yoksa geliyor gelmekte olan; Hazine ve Maliye’nin sopası
Bakan Nebati: Fiyatlar aşağı hızlı inecek yoksa geliyor gelmekte olan; Hazine ve Maliye’nin sopası
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Jet hızıyla çıkardılar fiyatları, öyle yamaç paraşütüyle gezer gibi ortalıkta dolanmasınlar. Fiyatlar, aşağı hızlı... 25.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-25T09:46+0300
2021-12-25T09:46+0300
türkiye
ak parti
nureddin nebati
kur korumalı tl mevduat
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AK Parti’nin Kızılcahamam’da düzenlenen kampında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, belediye başkanlarına sunum yaparak ve “kur korumalı TL vadeli mevduat” hesabını ve yeni ekonomi modelinin detaylarını anlattı.TGRT'nin haberine göre, sunumda döviz kurunun düşmesiyle beraber fiyatları indirmeyenlere tepki gösterdiği belirtilen Bakan Nebati, “Jet hızıyla çıkardılar fiyatları, öyle yamaç paraşütüyle gezer gibi ortalıkta dolanmasınlar. Fiyatlar, aşağı hızlı bir şekilde inecek. Yoksa geliyor gelmekte olan... Hazine ve Maliye’nin sopası” dedi.Hedef yüksek büyüme, düşük cari açıkYeni ekonomi modelinin Türkiye’ye özgü olduğunu belirten Bakan Nebati, yeni modelle yüksek büyüme ve düşük cari açığın hedeflendiği belirti. Üretime dayalı ihracat öncelikli modelin orta ve uzun vadede başarı sağlayabilmesi için öncelikle makroekonomik istikrarın korunması gerektiğini belirten Bakan Nebati “Ekonomi politikaları daha şeffaf ve öngörülebilir olacak. Dengeli ve sürdürülebilir bir maliye politikası uygulanacak. Piyasalardaki oynaklığın azaltılmasına yönelik olarak gereken makro-ihtiyati tedbirler alınacak. Piyasa beklentilerini iyileştirerek reel sektörün önünü daha net görmesi sağlanacak” dedi.Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabıyla ilgili Bakan Nebati’nin sunumda sistemi örnek bir tablo göstererek anlattığı belirtildi. Örnek tablo ile 100 bin TL yatıran bir müşterinin 3 bin 490 TL mevduat geliri elde ettiği, dövize yatırması durumunda ise parasının 110 bin lira olacağı, bu sebeple aradaki 6 bin 510 TL’nin Merkez Bankası tarafından ödeneceği anlatıldı.Sıradaki adım yastık altındaki altınlaraTürkiye’nin ihracat kapasitesinin olduğunu vurgulayan Bakan Nebati, ülkenin doğrudan yabancı çeken bir merkez hâline geleceğini ifade etti. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da belirttiği gibi yastık altında 5 bin ton altın olduğunu belirten Bakan Nebati, bu doğrultuda toplamda 280 milyar doların ekonomiye kazandırılmasının hedeflendiğini aktardı.Cari açık azaltılacakCari açığı azaltmak için de özellikle sanayi ara malı girdilerinde ithalat bağımlılığını azaltacak, üretimde katma değeri artıracak teknolojik ürünlerin üretilmesi gerektiğine değinen Bakan Nebati “Küresel ölçekte talep gören ya da görmesi beklenen ürün ve hizmetler üreten sektörler ile TOGG, çip ve savunma sanayiinde faaliyet gösteren stratejik firmalar desteklenecek” ifadelerini kullandı.
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ak parti, nureddin nebati, kur korumalı tl mevduat

Bakan Nebati: Fiyatlar aşağı hızlı inecek yoksa geliyor gelmekte olan; Hazine ve Maliye’nin sopası

09:46 25.12.2021
© AANureddin Nebati
Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2021
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Jet hızıyla çıkardılar fiyatları, öyle yamaç paraşütüyle gezer gibi ortalıkta dolanmasınlar. Fiyatlar, aşağı hızlı bir şekilde inecek. Yoksa geliyor gelmekte olan. Hazine ve Maliye’nin sopası” dedi.
AK Parti’nin Kızılcahamam’da düzenlenen kampında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, belediye başkanlarına sunum yaparak ve “kur korumalı TL vadeli mevduat” hesabını ve yeni ekonomi modelinin detaylarını anlattı.
TGRT'nin haberine göre, sunumda döviz kurunun düşmesiyle beraber fiyatları indirmeyenlere tepki gösterdiği belirtilen Bakan Nebati, “Jet hızıyla çıkardılar fiyatları, öyle yamaç paraşütüyle gezer gibi ortalıkta dolanmasınlar. Fiyatlar, aşağı hızlı bir şekilde inecek. Yoksa geliyor gelmekte olan... Hazine ve Maliye’nin sopası” dedi.

Hedef yüksek büyüme, düşük cari açık

Yeni ekonomi modelinin Türkiye’ye özgü olduğunu belirten Bakan Nebati, yeni modelle yüksek büyüme ve düşük cari açığın hedeflendiği belirti. Üretime dayalı ihracat öncelikli modelin orta ve uzun vadede başarı sağlayabilmesi için öncelikle makroekonomik istikrarın korunması gerektiğini belirten Bakan Nebati “Ekonomi politikaları daha şeffaf ve öngörülebilir olacak. Dengeli ve sürdürülebilir bir maliye politikası uygulanacak. Piyasalardaki oynaklığın azaltılmasına yönelik olarak gereken makro-ihtiyati tedbirler alınacak. Piyasa beklentilerini iyileştirerek reel sektörün önünü daha net görmesi sağlanacak” dedi.
Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabıyla ilgili Bakan Nebati’nin sunumda sistemi örnek bir tablo göstererek anlattığı belirtildi. Örnek tablo ile 100 bin TL yatıran bir müşterinin 3 bin 490 TL mevduat geliri elde ettiği, dövize yatırması durumunda ise parasının 110 bin lira olacağı, bu sebeple aradaki 6 bin 510 TL’nin Merkez Bankası tarafından ödeneceği anlatıldı.

Sıradaki adım yastık altındaki altınlara

Türkiye’nin ihracat kapasitesinin olduğunu vurgulayan Bakan Nebati, ülkenin doğrudan yabancı çeken bir merkez hâline geleceğini ifade etti. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da belirttiği gibi yastık altında 5 bin ton altın olduğunu belirten Bakan Nebati, bu doğrultuda toplamda 280 milyar doların ekonomiye kazandırılmasının hedeflendiğini aktardı.

Cari açık azaltılacak

Cari açığı azaltmak için de özellikle sanayi ara malı girdilerinde ithalat bağımlılığını azaltacak, üretimde katma değeri artıracak teknolojik ürünlerin üretilmesi gerektiğine değinen Bakan Nebati “Küresel ölçekte talep gören ya da görmesi beklenen ürün ve hizmetler üreten sektörler ile TOGG, çip ve savunma sanayiinde faaliyet gösteren stratejik firmalar desteklenecek” ifadelerini kullandı.
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