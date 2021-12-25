https://tr.sputniknews.com/20211225/belarus-geleneksel-noel-donemi-bayrami-kalyady-istanbulda-kutlandi-1052156236.html

Belarus geleneksel Noel dönemi bayramı ‘Kalyady’ İstanbul’da kutlandı

Belarus geleneksel Noel dönemi bayramı ‘Kalyady’ İstanbul’da kutlandı

Belarus’ta Noel’den vaftiz bayramına denk uzanan bayram dönemi olarak adlandırılan ‘Kalkady’ İstanbul’da kutlandı. Bu yılbaşı etkinliğinde konuşan Belarus... 25.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-25T20:41+0300

2021-12-25T20:41+0300

2021-12-27T13:43+0300

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Belarus İstanbul Başkonsolosluğu ve Bakırköy Belediyesi’nin desteklediği yılbaşı etkinliği, 25 Aralık’ta Bakırköy İlçe Kültür Merkezi’nde kutlandı. Belarus’un geleneksel Noel dönemi bayramı ‘Kalyady’ye, Belarus İstanbul Başkonsolosu Aleksei Shved, Bakırköy Belediyesi’nin üst düzey yetkilileri ve 100’e yakın İstanbul’da yaşayan Belaruslu katıldı.Etkinliğin başında bir konuşma yapan Başkonsolos Shved özellikle ‘Ulusal Birlik Yılı’ boyunca Belarus toplumu için birleştirici etkinlikler düzenlemenin ve ulusal ve kültürel gelenekleri desteklemenin ne kadar önemli olduğuna dikkat çekti ve gelecek yılın İstanbul’da yaşayan Belaruslulara sağlık getirmesi dileklerinde bulundu.Bu geleneksel yılbaşı etkinliğinde, katılımcılar Noel karakterleriyle interaktif bir tiyatro gösterisi gerçekleştirdiler. Kalkady masalının sonunda ise her çocuğa Kommunarka Şekerleme Fabrikası’nın sağladığı Noel hediyeleri verildi.

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belarus, yılbaşı, türkiye, noel, kalyady