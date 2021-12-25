https://tr.sputniknews.com/20211225/belcikada-omicron-kaynakli-vakalar-3-gunde-ikiye-katlandi-1052102178.html

Belçika'da Omicron kaynaklı vakalar 3 günde ikiye katlandı

Belçika'da Omicron kaynaklı vakalar 3 günde ikiye katlandı

Belçika'da Kovid-19'a neden olan koronavirüsün Omicron varyantı kaynaklı vakaların toplam vakalar içindeki payı, 3 günde ikiye katlanarak yüzde 41'e çıktı. 25.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-25T03:26+0300

2021-12-25T03:26+0300

2021-12-25T03:26+0300

koronavirüs

belçika

vaka

koronavirüs

kovid-19

omicron

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/16/1043640134_0:93:1800:1106_1920x0_80_0_0_6529df57b9d3bc6011369764ed59fcee.jpg

Belçika'da varyantların dağılımını takip eden laboratuvarın sorumlusu mikrobiyolog Emmanuel Andre'nin paylaştığı verilere göre, Omicron varyantı hızla yayılıyor ve bu hızla devam etmesi halinde yeni yıla kadar ülkede baskın varyant olacak.Andre, PCR testlerinin sonuçlarına göre dün Omicron kaynaklı enfeksiyonların toplam vakaların yüzde 41'ini oluşturduğunu, diğer vakaların Delta kaynaklı olduğunu duyurdu. Andre, birkaç günde vakaların hızla artmasını beklediklerini kaydetti.Belçika hükümetinin salgın politikalarında danışmanlık yapan virolog Steven Van Gucht da geçen hafta günlük Omicron vakalarının 700 civarında olduğunu, bunun dörde katlanarak 3 bine çıktığını belirtti.Belçika'da Omicron'un hızla yayılmasına karşın Kovid-19 vakalarında birkaç hafta önce başlayan düşüş sürüyor. Kasım sonunda 20 binin üzerine çıkan toplam günlük vaka sayısı şu anda 7 bin 400'e geriledi.Ancak Omicron'un hızlı yayılımıyla bunun yakında yeniden artışa geçebileceğini değerlendiren Belçika hükümeti, 22 Aralık'ta salgın tedbirlerini sıkılaştırma kararı almıştı. Bazı Noel pazarları kapatılırken sinema, konser, tiyatro ve kültürel etkinlikler durdurulmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211223/kovid-19-asisi-olmak-istemeyenlerin-yerine-para-karsiligi-8-kez-asi-yaptirdi-1052061512.html

belçika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

belçika, vaka, koronavirüs, kovid-19, omicron