Beşiktaş'ta Fikret Orman dönemi ibra edilmedi

Beşiktaş Kulübünün 2019 olağan idari ve mali genel kurul toplantısı, Akatlar Spor ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Fikret Orman başkanlığında 12.05.2019-20.10.2019 döneminde görev yapan yönetim kurulu idari ve mali yönden ibra edilmedi.Ahmet Nur Çebi başkanlığında 20.10.2019-31.12.2019 döneminde görev yapan yönetim kurulu idari ve mali yönden ibra edildi.
Beşiktaş Kulübünde Fikret Orman başkanlığında 12.05.2019-20.10.2019 döneminde görev yapan yönetim kurulu idari ve mali yönden ibra edilmedi.
Beşiktaş Kulübünün 2019 olağan idari ve mali genel kurul toplantısı, Akatlar Spor ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Fikret Orman başkanlığında 12.05.2019-20.10.2019 döneminde görev yapan yönetim kurulu idari ve mali yönden ibra edilmedi.