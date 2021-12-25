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Beşiktaş'ta Fikret Orman dönemi ibra edilmedi
Beşiktaş'ta Fikret Orman dönemi ibra edilmedi
Beşiktaş Kulübünde Fikret Orman başkanlığında 12.05.2019-20.10.2019 döneminde görev yapan yönetim kurulu idari ve mali yönden ibra edilmedi. 25.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-25T15:46+0300
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spor
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Beşiktaş Kulübünün 2019 olağan idari ve mali genel kurul toplantısı, Akatlar Spor ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Fikret Orman başkanlığında 12.05.2019-20.10.2019 döneminde görev yapan yönetim kurulu idari ve mali yönden ibra edilmedi.Ahmet Nur Çebi başkanlığında 20.10.2019-31.12.2019 döneminde görev yapan yönetim kurulu idari ve mali yönden ibra edildi.
https://tr.sputniknews.com/20190925/besiktastan-istifa-edecegini-aciklayan-fikret-orman-geri-donusu-yok-bitmistir-benim-icin-1040256531.html
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fikret orman, beşiktaş, haberler, yönetim kurulu

Beşiktaş'ta Fikret Orman dönemi ibra edilmedi

15:46 25.12.2021
© AA / Muhammed Enes Yıldırım Beşiktaş olağan seçimli genel kurulunda 5. kez başkanlığa seçilen Fikret Orman
Beşiktaş olağan seçimli genel kurulunda 5. kez başkanlığa seçilen Fikret Orman - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2021
© AA / Muhammed Enes Yıldırım
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Beşiktaş Kulübünde Fikret Orman başkanlığında 12.05.2019-20.10.2019 döneminde görev yapan yönetim kurulu idari ve mali yönden ibra edilmedi.
Beşiktaş Kulübünün 2019 olağan idari ve mali genel kurul toplantısı, Akatlar Spor ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Fikret Orman başkanlığında 12.05.2019-20.10.2019 döneminde görev yapan yönetim kurulu idari ve mali yönden ibra edilmedi.
Fikret Orman - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2019
DÜNYA
Beşiktaş'tan istifa edeceğini açıklayan Fikret Orman: Geri dönüşü yok, bitmiştir benim için
25 Eylül 2019, 15:45
Ahmet Nur Çebi başkanlığında 20.10.2019-31.12.2019 döneminde görev yapan yönetim kurulu idari ve mali yönden ibra edildi.
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