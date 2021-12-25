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CHP'li Ağbaba: 20 Aralık gecesi fakire fukaraya kumpas kurdular
CHP'li Ağbaba: 20 Aralık gecesi fakire fukaraya kumpas kurdular
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "20 Aralık gecesi ekonomik kumpasla Türkiye karşı karşıya kaldı. Devleti yönetenler fakire fukaraya kumpas kurdular... 25.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-25T22:37+0300
2021-12-25T22:38+0300
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Ağbaba başkanlığındaki CHP Esnaf Masası heyetinin Aksaray ziyareti sürüyor. Ağbaba ve milletvekilleri, CHP Aksaray İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.Ağbaba, "20 Aralık gecesi, Türkiye açısından önemli bir gece. Çeşitli kumpaslar vardı, Türkiye tarihinde. Balyoz kumpası, Ergenekon kumpası… Bir de 20 Aralık gecesi bir ekonomik kumpasla Türkiye karşı karşıya kaldı. Devleti yönetenler, fakire fukaraya kumpas kurdular. Kur müdahalesinin nasıl bir kumpas olduğunu hepimizin görmesi gerekiyor. Bu modelin nasıl bir tezgaha dönüştüğünü, milletin nasıl çarpıldığını hepimizin bilmesi gerekiyor. Ülkenin, hazine ve maliyeden sorumlu bakanı; 'çarpılan küçük yatırımcılar oldu' diyor. Bakan resmen, büyük finansörlere bilgi sızdırıldığını söylüyor. Öncesinde haber verildiğini hep beraber öğrenmiş olduk. 'Çarpıldılar' dedikleri, AKP'ye güvenmediği için üç beş kuruş birikimini kenara atıp, alım gücünü korumaya çalışan fakir fukara çarpılmış oldu. Garibanın yoksulun nasıl çarpıldığını itiraf ediyorlar. Yoksul vatandaşa nasıl kumpas kurduklarını itiraf ediyorlar" dedi.Ağbaba'nın konuşmasından satır başları şöyle:'Yine birileri iktidarın desteğiyle milyarder edilmiş''Esnaf iflas ettikten sonra müdahale neye yarar?''Türk Şeker iflas durumuna geldi''Meclis'teki trol insanlarla dalga geçiyor'
https://tr.sputniknews.com/20211225/chp-sozcusu-oztrak-erdogan-arka-kapidan-doviz-satma-operasyonlarina-yeniden-baslamistir-1052115219.html
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ak parti, veli ağbaba, dolar, cumhuriyet halk partisi (chp)

CHP'li Ağbaba: 20 Aralık gecesi fakire fukaraya kumpas kurdular

22:37 25.12.2021 (güncellendi: 22:38 25.12.2021)
© AAVeli Ağbaba
Veli Ağbaba - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2021
© AA
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "20 Aralık gecesi ekonomik kumpasla Türkiye karşı karşıya kaldı. Devleti yönetenler fakire fukaraya kumpas kurdular. AKP'ye güvenmediği için üç beş kuruş birikimini kenara atıp, alım gücünü korumaya çalışan fakir fukara çarpılmış oldu" dedi.
Ağbaba başkanlığındaki CHP Esnaf Masası heyetinin Aksaray ziyareti sürüyor. Ağbaba ve milletvekilleri, CHP Aksaray İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.
Ağbaba, "20 Aralık gecesi, Türkiye açısından önemli bir gece. Çeşitli kumpaslar vardı, Türkiye tarihinde. Balyoz kumpası, Ergenekon kumpası… Bir de 20 Aralık gecesi bir ekonomik kumpasla Türkiye karşı karşıya kaldı. Devleti yönetenler, fakire fukaraya kumpas kurdular. Kur müdahalesinin nasıl bir kumpas olduğunu hepimizin görmesi gerekiyor. Bu modelin nasıl bir tezgaha dönüştüğünü, milletin nasıl çarpıldığını hepimizin bilmesi gerekiyor. Ülkenin, hazine ve maliyeden sorumlu bakanı; 'çarpılan küçük yatırımcılar oldu' diyor. Bakan resmen, büyük finansörlere bilgi sızdırıldığını söylüyor. Öncesinde haber verildiğini hep beraber öğrenmiş olduk. 'Çarpıldılar' dedikleri, AKP'ye güvenmediği için üç beş kuruş birikimini kenara atıp, alım gücünü korumaya çalışan fakir fukara çarpılmış oldu. Garibanın yoksulun nasıl çarpıldığını itiraf ediyorlar. Yoksul vatandaşa nasıl kumpas kurduklarını itiraf ediyorlar" dedi.
Ağbaba'nın konuşmasından satır başları şöyle:

'Yine birileri iktidarın desteğiyle milyarder edilmiş'

Bu gecenin hazırlığı çok önceden yapılmış. Yine birileri iktidarın desteğiyle milyarder edilmiş. Bakan, açıkça suç işlemiş. Emri veren Recep Tayyip Erdoğan. Tıpkı 128 milyar doların arka kapıdan piyasaya satılması gibi devletin 7 milyar doları daha hiç edildi. Bu programın açıklanmasından bir gün önce Nebati ile eski damat bakanın görüştüğü iddiaları var. Bunların hepsi yanıt bekleyen sorular. Bu program tipik bir Erdoğan yoksullaşması modelidir. Erdoğan'ın bu programında milyonlarca vatandaşa daha fazla yoksullaşma vaat ediliyor. Bu modelde, millete nas, zengine ise faiz var. Faizcilere dolar garantili faiz var. Sofradaki yemeğe vergi var. Zenginlere ödenecek faizler asgari ücretlinin cebinden çıkacak. Her zamanki gibi Erdoğan yoksuldan alıp zengine verecek. Bu modelin ismi mandacı yoksullaşma modelidir. Erdoğan baş mandacı olmuştur. Türkiye'nin durumu kötü. Asgari ücret 4250 liraya çıkarıldı. Bunun ne anlama geldiğini bilmemiz gerekiyor. Alım gücü düştüğü sürece asgari ücretin bir anlamı yok.

'Esnaf iflas ettikten sonra müdahale neye yarar?'

Esnafın durumu ne? Kur garantili mevduat açıklamasından sonra dolar kuru 11'e kadar düştü. Madem müdahale edecektiniz neden 18,40'ı beklediniz? Esnaf iflas ettikten sonra bu müdahale neye yarar? Ocak ayından kasım ayına kadar 107 bin esnaf kepenk kapatmış durumda. 107 bin esnaf iflas edene kadar Erdoğan neyi bekledi? Bu iflasların sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır. Esnaf Bağ-Kur primini ödeyemiyor, hasta olsa doktora gidemeyecek durumda. Esnaf dolar düştü ama bizim sattığımız ürünlerin fiyatı düşmedi diyor. Erdoğan esnafı tehdit ediyor. Fakir fukara ne yapsın sen üretim girdilerini yüksek tuttuğun sürece? 10 milyonun üzerinde geniş işsizliğimiz var. Erdoğan bir gecede finansal istikrar sağlandı diyor, bu işsizlere neden müdahale etmedin? 2018 yılında 1 kilogram et 40 TL . 2021 yılında bir kilo etin fiyatı 60 TL, yemin fiyatı 250 TL. Bir kilo et ile sadece 12 kilogram yem alınabiliyor.

'Türk Şeker iflas durumuna geldi'

Ömer Fethi Gürer ve arkadaşlarımız ile şeker fabrikaları özelleştirilmesin demiştik. Şeker fabrikalarının üst kuruluşu Türk Şeker iflas durumuna geldi. Türk Şeker talan edilmiş durumda. Özelleşen şeker fabrikalarında sadece küspesi 500 TL. Özelleştirilmeyen fabrikada küspenin fiyatı 280 TL. Büyük bir manipülasyon ile karşı karşıyız. 20 aralıktan bu yana davullar çalınırken bu insanlar bu işin faturasını ödemeye devam ediyorlar. Hazine garantili düzene son vereceğiz. Esnafların bankalara olan kredi faizini sıfırlayacağız. Biz esnafın stopajını kaldıracağız. Pandemi dönemindeki fatura borçlarını sileceğiz, esnaf bakanlığını kuracağız. Çiftçinin tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarını ve bankalara olan borçlarının faizlerini sileceğiz. En düşük emekli aylığını asgari ücrete eşitleyeceğiz. EYT meselesini çözeceğiz. EYT'liyi açlığa mahkum etmeyeceğiz. Vatandaşın tarihi geçmiş gıda kuyruklarına, ekmek kuyruklarına mahkum etmeyeceğiz.

'Meclis'teki trol insanlarla dalga geçiyor'

'Yeliz' isminde bir komedyen var. 'Onlar film çevirmek için ekmek kuyruğunda duruyorlar' diyor. AKP bu. Komedyenlere hakaret olur, Meclis'teki trol, ekmek kuyruğuna giren insanlarla dalga geçiyor. Bu memlekette ikinci el giyim eşyası satan insanlarla karşı karşıyayız. 1 liraya bayat ekmek satılıyor. Birilerine davul zurna çaldırıyorlar. Dövizin düşmesinin bir anlamı yok temel gıda ürünlerinin fiyatı düşmediği sürece. Büyük bir şovla ekonomiyi düzelttiklerini söylüyorlar. Aksaray'da 2 bin insan ineğini kesiyorsa, anlamı yok. Bu ürünlerin fiyatının düşmesi gerek.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2021
POLİTİKA
CHP Sözcüsü Öztrak: Erdoğan arka kapıdan döviz satma operasyonlarına yeniden başlamıştır
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