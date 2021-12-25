CHP'li Ağbaba: 20 Aralık gecesi fakire fukaraya kumpas kurdular

Bu gecenin hazırlığı çok önceden yapılmış. Yine birileri iktidarın desteğiyle milyarder edilmiş. Bakan, açıkça suç işlemiş. Emri veren Recep Tayyip Erdoğan. Tıpkı 128 milyar doların arka kapıdan piyasaya satılması gibi devletin 7 milyar doları daha hiç edildi. Bu programın açıklanmasından bir gün önce Nebati ile eski damat bakanın görüştüğü iddiaları var. Bunların hepsi yanıt bekleyen sorular. Bu program tipik bir Erdoğan yoksullaşması modelidir. Erdoğan'ın bu programında milyonlarca vatandaşa daha fazla yoksullaşma vaat ediliyor. Bu modelde, millete nas, zengine ise faiz var. Faizcilere dolar garantili faiz var. Sofradaki yemeğe vergi var. Zenginlere ödenecek faizler asgari ücretlinin cebinden çıkacak. Her zamanki gibi Erdoğan yoksuldan alıp zengine verecek. Bu modelin ismi mandacı yoksullaşma modelidir. Erdoğan baş mandacı olmuştur. Türkiye'nin durumu kötü. Asgari ücret 4250 liraya çıkarıldı. Bunun ne anlama geldiğini bilmemiz gerekiyor. Alım gücü düştüğü sürece asgari ücretin bir anlamı yok.