https://tr.sputniknews.com/20211225/cin-disisleri-sincandan-ithalati-yasaklayan-abdyi-kinadi-1052102439.html

Çin Dışişleri, Sincan'dan ithalatı yasaklayan ABD'yi kınadı

Çin Dışişleri, Sincan'dan ithalatı yasaklayan ABD'yi kınadı

Çin Dışişleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın onayıyla yürürlüğe giren, 'zorla çalıştırma' suçlamalarıyla Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde üretilen ürünlerin ABD'ye... 25.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-25T04:32+0300

2021-12-25T04:32+0300

2021-12-25T04:32+0300

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sincan uygur özerk bölgesi

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uygur

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cao licien

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde üretilen ürünlerin ABD'ye ithalatını yasaklayan yasayı onaylamasına tepki gösterdi.Cao, 'yasanın, Sincan'daki insan hakları durumunu, olguların ve gerçeklerin hilafına ve kötü niyetle karalamaya çalıştığı' görüşünü dile getirdi.Yasanın Çin'in iç işlerine açık müdahale olduğunu, uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkileri yöneten temel kuralları ciddi ihlal ettiğini savunan Sözcü Cao, "Çin bu durumu esefle karşılıyor ve reddediyor" dedi.Cao, zorla çalıştırma iddialarını 'Çin-karşıtı güçler tarafından uydurulmuş yalanlar' olarak niteleyerek, "Sincan'da tüm etnik gruplar mutlu ve hayatından memnun yaşıyor" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211217/abd-8-cinli-sirketi-kara-listeye-aldi-1051851104.html

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