https://tr.sputniknews.com/20211225/cin-disisleri-sincandan-ithalati-yasaklayan-abdyi-kinadi-1052102439.html
Çin Dışişleri, Sincan'dan ithalatı yasaklayan ABD'yi kınadı
Çin Dışişleri, Sincan'dan ithalatı yasaklayan ABD'yi kınadı
Çin Dışişleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın onayıyla yürürlüğe giren, 'zorla çalıştırma' suçlamalarıyla Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde üretilen ürünlerin ABD'ye... 25.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-25T04:32+0300
2021-12-25T04:32+0300
2021-12-25T04:32+0300
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sincan uygur özerk bölgesi
ithalat
çin dışişleri bakanlığı
uygur
yasak
cao licien
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde üretilen ürünlerin ABD'ye ithalatını yasaklayan yasayı onaylamasına tepki gösterdi.Cao, 'yasanın, Sincan'daki insan hakları durumunu, olguların ve gerçeklerin hilafına ve kötü niyetle karalamaya çalıştığı' görüşünü dile getirdi.Yasanın Çin'in iç işlerine açık müdahale olduğunu, uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkileri yöneten temel kuralları ciddi ihlal ettiğini savunan Sözcü Cao, "Çin bu durumu esefle karşılıyor ve reddediyor" dedi.Cao, zorla çalıştırma iddialarını 'Çin-karşıtı güçler tarafından uydurulmuş yalanlar' olarak niteleyerek, "Sincan'da tüm etnik gruplar mutlu ve hayatından memnun yaşıyor" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211217/abd-8-cinli-sirketi-kara-listeye-aldi-1051851104.html
sincan uygur özerk bölgesi
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abd, joe biden, sincan uygur özerk bölgesi, ithalat, çin dışişleri bakanlığı, uygur, yasak, cao licien
Çin Dışişleri, Sincan'dan ithalatı yasaklayan ABD'yi kınadı
Çin Dışişleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın onayıyla yürürlüğe giren, 'zorla çalıştırma' suçlamalarıyla Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde üretilen ürünlerin ABD'ye ithalatını yasaklayan yasayı kınadığını duyurdu.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien
, yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi
'nde üretilen ürünlerin ABD'ye ithalatını yasaklayan yasayı onaylamasına
tepki gösterdi.
Cao, 'yasanın, Sincan'daki insan hakları durumunu, olguların ve gerçeklerin hilafına ve kötü niyetle karalamaya çalıştığı' görüşünü dile getirdi.
Yasanın Çin'in iç işlerine açık müdahale olduğunu, uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkileri yöneten temel kuralları ciddi ihlal ettiğini savunan Sözcü Cao, "Çin bu durumu esefle karşılıyor ve reddediyor" dedi.
Cao, zorla çalıştırma iddialarını 'Çin-karşıtı güçler tarafından uydurulmuş yalanlar' olarak niteleyerek, "Sincan'da tüm etnik gruplar mutlu ve hayatından memnun yaşıyor" ifadelerini kullandı.