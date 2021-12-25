Cübbeli Ahmet: Ben Atatürk dönemi diyanetini istiyorum

Cübbeli Ahmet olarak tanıdığı Ahmet Mahmut Ünlü, “Yoruldum. Ben 'Atatürk dönemi Diyaneti'ni istiyorum" dedi."Bir zamanlar Atatürk’ü savunduğum için de hedef olmuştum" diyen Cübbeli, "Ben 'Atatürk dönemi Diyaneti'ni istiyorum. Onun döneminde Diyanet, Maturidi çizgisindeydi. Ya şimdiki İlahiyatçılar? Bir kısmı Vehhabi, bir kısmı Ehli Sünnet dışı başka ekollerden. Bunları söylemeyelim mi?" ifadelerini kullandı.Cumhuriyet'ten Barış Terkoğlu'na konuşan Cübbeli Ahmet, "İnanın artık tarikatları, cemaatleri savunamaz oldum. Liyakat yok, koltuklara oturmuşlar. Dernek diye, vakıf diye holdingleşmişler. Ben bedel ödedim, FETÖ de beni hedef aldı, hapse attı. Ya bunlar?" dedi.
Cübbleli Ahmet ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü "Ben Atatürk dönemi Diyaneti’ni istiyorum. Onun döneminde Diyanet, Maturidi çizgisindeydi" ifadelerini kullandı.
Cübbeli Ahmet olarak tanıdığı Ahmet Mahmut Ünlü, “Yoruldum. Ben 'Atatürk dönemi Diyaneti'ni istiyorum" dedi.
"Bir zamanlar Atatürk’ü savunduğum için de hedef olmuştum" diyen Cübbeli, "Ben 'Atatürk dönemi Diyaneti'ni istiyorum. Onun döneminde Diyanet, Maturidi çizgisindeydi. Ya şimdiki İlahiyatçılar? Bir kısmı Vehhabi, bir kısmı Ehli Sünnet dışı başka ekollerden. Bunları söylemeyelim mi?" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet'ten Barış Terkoğlu'na konuşan Cübbeli Ahmet, "İnanın artık tarikatları, cemaatleri savunamaz oldum. Liyakat yok, koltuklara oturmuşlar. Dernek diye, vakıf diye holdingleşmişler. Ben bedel ödedim, FETÖ de beni hedef aldı, hapse attı. Ya bunlar?" dedi.