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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benim Türk liram varken ne işin var senin halen yok dolardı, yok avroydu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benim Türk liram varken ne işin var senin halen yok dolardı, yok avroydu
Gaziantep'te bir tekstil fabrikasında işçilerle buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye yerinde duramıyor sıçrıyor. Ana muhalefet, yavru... 25.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-25T19:15+0300
2021-12-25T19:41+0300
politika
recep tayyip erdoğan
dolar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Erdemsoft Tekstil Fabrikası'nda işçilerle birlikte akşam yemeği yedi. Burada işçilere hitaben bir konuşma yapan Erdoğan, "Türkiye yerinde duramıyor sıçrıyor. Ana muhalefet, yavru muhalefetin liderinin ne olduğundan haberi yok. Umarım buralarda büyük ve güçlü Türkiye’nin izlerini görüp vizyonlarını geliştirirler. Sadece Gaziantep 12 milyar dolar ihracat yapan duruma girdi. Üretime, ihracata damardan giren bir ülkeyiz" dedi.Fabrikanın kadın çalışanları ve mühendislerinden memnuniyetini dile getiren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:'Kur düşünce aynı hesapları yapanı görmedik'Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı kesimlerin yüzde 50 oranında arttırılan asgari ücreti kur hesapları yaparak küçümsemeye çalıştığını belirterek, "Asgari ücreti yüzde 50 oranında arttırarak en düşük 4 bin 250 lira seviyesine çıkardık. Çalışanın evli ve çocuklu olmasına göre bu rakam daha da yükselecek. Gerçi birilerinin yeni asgari ücret miktarını kurdaki dalgalanmayla küçüksemeye çalıştığını görmüştük. Şimdi tekrar kur düştü ama aynı kişilerin, onların tekrar hesap yaptığını görmedik. Benim dolarla ne işim var. Türk lirasıdır. Rahmet Özal da yapmıştı, Türk lirasının onurunu kurtarmıştı, şimdi biz de onu yapıyoruz. Biz muhalefete değil milletimize bakıyoruz. Küresel enerji ve gıda fiyatlarında yaşanan anormal artışları vatandaşlarımıza en az bir şekilde yansıtmak için yükün önemli bir kısmını kamunun yüklenmesini sağladık. Bu kış kıyamette doğalgazı vatandaşın ucuz kullanması için çaba harcadık. Aynı şekilde çalışanlarımızın asgari ücret kadar gelirini gelir ve damga vergisinden muaf tutarak büyük bir kısmını işverenin üzerinden aldık. Cumhurbaşkanınız olarak şu anda alın teriyle karşımda oturan kardeşlerimi Allah için seviyorum" diye konuştu.
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recep tayyip erdoğan, dolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benim Türk liram varken ne işin var senin halen yok dolardı, yok avroydu

19:15 25.12.2021 (güncellendi: 19:41 25.12.2021)
© AA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2021
© AA
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Gaziantep'te bir tekstil fabrikasında işçilerle buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye yerinde duramıyor sıçrıyor. Ana muhalefet, yavru muhalefetin liderinin ne olduğundan haberi yok" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Erdemsoft Tekstil Fabrikası'nda işçilerle birlikte akşam yemeği yedi.
Burada işçilere hitaben bir konuşma yapan Erdoğan, "Türkiye yerinde duramıyor sıçrıyor. Ana muhalefet, yavru muhalefetin liderinin ne olduğundan haberi yok. Umarım buralarda büyük ve güçlü Türkiye’nin izlerini görüp vizyonlarını geliştirirler. Sadece Gaziantep 12 milyar dolar ihracat yapan duruma girdi. Üretime, ihracata damardan giren bir ülkeyiz" dedi.
Fabrikanın kadın çalışanları ve mühendislerinden memnuniyetini dile getiren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
Kızlarımızı görüyorum maşallah. Mühendisler, bu fabrikada önemli bir yerdeler. Bu mühendislerle birlikte fabrikamız sıçrıyor. Şimdi de genişleme safhası içerisinde. Siparişler falan yapılmış durumda, 950 işçinin çalıştığı bu tesiste yeni makineler geldiğinde çalışan sayısı bin 500’ü bulacak. Yeter ki 'bende varım, bende çalışmaya hazırım' diyenler buraya gelsin. Gaziantep’in aylık 1 milyar dolar ihracat hedefine yaklaştığını görüyorum.
Önümüzdeki 25 milyon dolarlık makine yatırımıyla halen 900 olan çalışan sayısı burada bin 500'e çıkacak. Bu yılı 1 milyar 240 milyon dolarlık ciroyla kapatan Erdemsoft firmasını tebrik ediyorum. Organize Sanayi Bölgesi’nde aynı azim ve heyecanla çalışan bin 140 müteşebbisimizi ve işçilerimizi ayrı ayrı kutluyorum. Sanayicilerimizin daha çok istihdam sağlamaları, üretmeleri için milletim adına tebrik ediyorum. Biz imkanlarımızla da onları teşvik ediyoruz.
Kabına sığmayan Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin 6’ncı etabını kurmak için kolları sıvadı. Bu etapta faaliyete geçerse organize sanayi bölgesindeki fabrika sayısı 2 bini bulacak. Bu ne demek biliyor musunuz? 'Nasıl ki geçmişte Kurtuluş Savaşı verdiysek burada da ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz' demek. Gayretleri nedeniyle OSB Başkanı Cengiz Bey'e özellikle teşekkür ediyorum.

'Kur düşünce aynı hesapları yapanı görmedik'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı kesimlerin yüzde 50 oranında arttırılan asgari ücreti kur hesapları yaparak küçümsemeye çalıştığını belirterek, "Asgari ücreti yüzde 50 oranında arttırarak en düşük 4 bin 250 lira seviyesine çıkardık. Çalışanın evli ve çocuklu olmasına göre bu rakam daha da yükselecek. Gerçi birilerinin yeni asgari ücret miktarını kurdaki dalgalanmayla küçüksemeye çalıştığını görmüştük. Şimdi tekrar kur düştü ama aynı kişilerin, onların tekrar hesap yaptığını görmedik. Benim dolarla ne işim var. Türk lirasıdır. Rahmet Özal da yapmıştı, Türk lirasının onurunu kurtarmıştı, şimdi biz de onu yapıyoruz. Biz muhalefete değil milletimize bakıyoruz. Küresel enerji ve gıda fiyatlarında yaşanan anormal artışları vatandaşlarımıza en az bir şekilde yansıtmak için yükün önemli bir kısmını kamunun yüklenmesini sağladık. Bu kış kıyamette doğalgazı vatandaşın ucuz kullanması için çaba harcadık. Aynı şekilde çalışanlarımızın asgari ücret kadar gelirini gelir ve damga vergisinden muaf tutarak büyük bir kısmını işverenin üzerinden aldık. Cumhurbaşkanınız olarak şu anda alın teriyle karşımda oturan kardeşlerimi Allah için seviyorum" diye konuştu.
Benim Türk liram varken ne işin var senin halen yok dolardı, yok avroydu. Türk lirası, Türk lirası, alışacaksınız buna.
Özellikle şu kış kıyamette vatandaşımızın doğalgazı ve elektriği uygun fiyata kullanması için gerçekten çok büyük fedakarlık yapıyoruz.
Birileri yeni asgari ücreti, kurdaki dalgalanma zirveye çıktığında küçümsemeye kalktı. Şimdi bu hesabı tekrar yaptıklarını görmedik çünkü hesaplar tutmadı.
Asgari ücretteki artışın vergi yükünün önemli bir kısmını işverenlerimizin üzerinden alarak istihdamda herhangi bir olumsuzluk yaşanmasını engelledik.
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