https://tr.sputniknews.com/20211225/cumhurbaskani-erdogan-benim-turk-liram-varken-ne-isin-var-senin-halen-yok-dolardi-yok-avroydu-1052113569.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benim Türk liram varken ne işin var senin halen yok dolardı, yok avroydu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benim Türk liram varken ne işin var senin halen yok dolardı, yok avroydu

Gaziantep'te bir tekstil fabrikasında işçilerle buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye yerinde duramıyor sıçrıyor. Ana muhalefet, yavru... 25.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-25T19:15+0300

2021-12-25T19:15+0300

2021-12-25T19:41+0300

politika

recep tayyip erdoğan

dolar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Erdemsoft Tekstil Fabrikası'nda işçilerle birlikte akşam yemeği yedi. Burada işçilere hitaben bir konuşma yapan Erdoğan, "Türkiye yerinde duramıyor sıçrıyor. Ana muhalefet, yavru muhalefetin liderinin ne olduğundan haberi yok. Umarım buralarda büyük ve güçlü Türkiye’nin izlerini görüp vizyonlarını geliştirirler. Sadece Gaziantep 12 milyar dolar ihracat yapan duruma girdi. Üretime, ihracata damardan giren bir ülkeyiz" dedi.Fabrikanın kadın çalışanları ve mühendislerinden memnuniyetini dile getiren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:'Kur düşünce aynı hesapları yapanı görmedik'Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı kesimlerin yüzde 50 oranında arttırılan asgari ücreti kur hesapları yaparak küçümsemeye çalıştığını belirterek, "Asgari ücreti yüzde 50 oranında arttırarak en düşük 4 bin 250 lira seviyesine çıkardık. Çalışanın evli ve çocuklu olmasına göre bu rakam daha da yükselecek. Gerçi birilerinin yeni asgari ücret miktarını kurdaki dalgalanmayla küçüksemeye çalıştığını görmüştük. Şimdi tekrar kur düştü ama aynı kişilerin, onların tekrar hesap yaptığını görmedik. Benim dolarla ne işim var. Türk lirasıdır. Rahmet Özal da yapmıştı, Türk lirasının onurunu kurtarmıştı, şimdi biz de onu yapıyoruz. Biz muhalefete değil milletimize bakıyoruz. Küresel enerji ve gıda fiyatlarında yaşanan anormal artışları vatandaşlarımıza en az bir şekilde yansıtmak için yükün önemli bir kısmını kamunun yüklenmesini sağladık. Bu kış kıyamette doğalgazı vatandaşın ucuz kullanması için çaba harcadık. Aynı şekilde çalışanlarımızın asgari ücret kadar gelirini gelir ve damga vergisinden muaf tutarak büyük bir kısmını işverenin üzerinden aldık. Cumhurbaşkanınız olarak şu anda alın teriyle karşımda oturan kardeşlerimi Allah için seviyorum" diye konuştu.

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recep tayyip erdoğan, dolar