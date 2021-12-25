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https://tr.sputniknews.com/20211225/dilipak-topluma-nazar-mi-degdi-artik-allah-yuzumuze-bakmiyor-yuzumuze-bakan-seytan-1052111907.html
Dilipak: Topluma nazar mı değdi, artık Allah yüzümüze bakmıyor, yüzümüze bakan şeytan
Dilipak: Topluma nazar mı değdi, artık Allah yüzümüze bakmıyor, yüzümüze bakan şeytan
Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında topluma ilişkin birtakım eleştirilerde bulundu. Dilipak, “Topluma nazar mı değdi. Artık Allah (cc)... 25.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-25T18:02+0300
2021-12-25T18:02+0300
türkiye
abdurrahman dilipak
şeytan
allah
köşe yazısı
nazar
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Dilipak’ın “Topluma ‘nazar’ mı değdi, yoksa, biz ‘Allah’ın ipi’ni bıraktık da, O da bizim ipimizi mi bıraktı!?” sorusuyla başladığı bugünkü yazısının bir bölümü şöyle:“MEB’de şunu yaptık, gençlikte şunu yaptık, ailede bunu yaptık, sanayi, karayolları, sağlık her alanda çağ atladık filan, övünüp duruyorduk ya, geldiğimiz nokta artısı ile eksisi ile ortada. Dini hayat, ahlak, adalet, kayıt dışı ekonomi, gıda fiyatları, işsizlik filan o konuda durum ne?Bir de; her yere cami yaptık, ama içini doldurmayı unuttuk. Oysa cami bizim için taş, tuğla, çimento, minare, kubbeden ibaret değildi. ‘Allah’ın evi’ idi orası. Evet, şairin dediği gibi, ne olduysa azar azar oldu. Ve toplum artık ‘azar’ oldu ve “azarlamak” da işe yaramaz oldu. Onlar artık toplumu azarlar oldu! Topluma nazar mı değdi. Artık Allah (cc) yüzümüze bakmıyor. Yüzümüze bakan Şeytan.LGBT artık ‘E’yi de ekledi harf dizisine. ‘Ensest’ ilişkiler haber olmaya başladı. Baba bir kızı taciz ederken, oğlu kayda alıyor! ‘Pedofilik Satanistler’ yönetiyor dünyayı sanki. İnsan dediğiniz mahlûk, ‘Din, ahlak, gelenekten, biyolojik cinsten, kimliğinden bağımsız’ bir BİREY olarak artık GENDER şeklinde tanımlanıyor nüfus kaydımızda. Çünkü artık biz bir GENOM’uz. 14 yaşındaki kız çocukları bile artık, anne-babasından bağımsız olarak, cinsel yönelim’i için cinsel tercih’te bulunmadan önce cinsel deneyim yaşayabilir ve siz ona engel olamazsınız. Çünkü uluslararası sistem Lanzarote’de onlara bu anlamda özgürlük vadediyor. Size ne oluyor. Hem siz Lanzarote’yi imzalamadınız mı?Ciner Grubuna ait, Show TV’de yayınlanan ‘Çukur’ dizisinin Ayşe’si İrem Altuğ ‘İki kocamla birlikte yaşıyorum’ diye mesaj vermedi mi?Evet, Her gün yeni bir ahlaksızlıkla gündeme gelen magazin dünyasında, kadim Anadolu kültürü ile örf ve adetleri ayaklar altına alınıyor. Söz konusu çevrelerdeki gayr-i meşru ilişkiler zinciri, akıl almaz boyutlara ulaştı. Prime time kuşağında televizyon dizileri aracılığı ile evlere girip, masum ve örnek insanlar gibi sunulan kişilerin hayatlarının perde arkasında mide bulandıran rezillikler barınıyor. Vatandaşlardan elde ettikleri reytinglerle ceplerini dolduran bu kişiler, ahlak dışı yaşam tarzları ile toplum için büyük tehlike arz ediyor.”
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abdurrahman dilipak, şeytan, allah, köşe yazısı, nazar

Dilipak: Topluma nazar mı değdi, artık Allah yüzümüze bakmıyor, yüzümüze bakan şeytan

18:02 25.12.2021
© AAAbdurrahman Dilipak
Abdurrahman Dilipak - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2021
© AA
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Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında topluma ilişkin birtakım eleştirilerde bulundu. Dilipak, “Topluma nazar mı değdi. Artık Allah (cc) yüzümüze bakmıyor. Yüzümüze bakan Şeytan” diye yazdı.
Dilipak’ın “Topluma ‘nazar’ mı değdi, yoksa, biz ‘Allah’ın ipi’ni bıraktık da, O da bizim ipimizi mi bıraktı!?” sorusuyla başladığı bugünkü yazısının bir bölümü şöyle:
“MEB’de şunu yaptık, gençlikte şunu yaptık, ailede bunu yaptık, sanayi, karayolları, sağlık her alanda çağ atladık filan, övünüp duruyorduk ya, geldiğimiz nokta artısı ile eksisi ile ortada. Dini hayat, ahlak, adalet, kayıt dışı ekonomi, gıda fiyatları, işsizlik filan o konuda durum ne?
Bir de; her yere cami yaptık, ama içini doldurmayı unuttuk. Oysa cami bizim için taş, tuğla, çimento, minare, kubbeden ibaret değildi. ‘Allah’ın evi’ idi orası. Evet, şairin dediği gibi, ne olduysa azar azar oldu. Ve toplum artık ‘azar’ oldu ve “azarlamak” da işe yaramaz oldu. Onlar artık toplumu azarlar oldu! Topluma nazar mı değdi. Artık Allah (cc) yüzümüze bakmıyor. Yüzümüze bakan Şeytan.
LGBT artık ‘E’yi de ekledi harf dizisine. ‘Ensest’ ilişkiler haber olmaya başladı. Baba bir kızı taciz ederken, oğlu kayda alıyor! ‘Pedofilik Satanistler’ yönetiyor dünyayı sanki. İnsan dediğiniz mahlûk, ‘Din, ahlak, gelenekten, biyolojik cinsten, kimliğinden bağımsız’ bir BİREY olarak artık GENDER şeklinde tanımlanıyor nüfus kaydımızda. Çünkü artık biz bir GENOM’uz. 14 yaşındaki kız çocukları bile artık, anne-babasından bağımsız olarak, cinsel yönelim’i için cinsel tercih’te bulunmadan önce cinsel deneyim yaşayabilir ve siz ona engel olamazsınız. Çünkü uluslararası sistem Lanzarote’de onlara bu anlamda özgürlük vadediyor. Size ne oluyor. Hem siz Lanzarote’yi imzalamadınız mı?
Ciner Grubuna ait, Show TV’de yayınlanan ‘Çukur’ dizisinin Ayşe’si İrem Altuğ ‘İki kocamla birlikte yaşıyorum’ diye mesaj vermedi mi?
Evet, Her gün yeni bir ahlaksızlıkla gündeme gelen magazin dünyasında, kadim Anadolu kültürü ile örf ve adetleri ayaklar altına alınıyor. Söz konusu çevrelerdeki gayr-i meşru ilişkiler zinciri, akıl almaz boyutlara ulaştı. Prime time kuşağında televizyon dizileri aracılığı ile evlere girip, masum ve örnek insanlar gibi sunulan kişilerin hayatlarının perde arkasında mide bulandıran rezillikler barınıyor. Vatandaşlardan elde ettikleri reytinglerle ceplerini dolduran bu kişiler, ahlak dışı yaşam tarzları ile toplum için büyük tehlike arz ediyor.”
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