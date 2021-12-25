https://tr.sputniknews.com/20211225/diyarbakirda-lise-ogrencisi-okula-getirdigi-silahla-intihar-etti-1052100891.html

Diyarbakır'da lise öğrencisi okula getirdiği silahla intihar etti

Diyarbakır'da lise öğrencisi okula getirdiği silahla intihar etti

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 16 yaşındaki bir lise öğrencisi okula götürdüğü silahla intihar etti. 25.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-25T00:40+0300

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türkiye

diyarbakır

öğrenci

lise

intihar

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Edinen bilgiye göre, ders saatinde hocasından lavaboya çıkağını söyleyerek sınıftan çıkan 11. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Reyhan D., sınıftan çıktıktan 5 dakika sonra sınıfın kapısının önünde koridorda çantasında taşıdığı silahı başına dayayarak intihar etti.Silah sesiyle sınıfta çıkan öğrenci ve hocası genç kızı kanlar içinde yerde buldu. Okul idaresi, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Öğrenci, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı.Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kız kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Olaydan dolayı öğrenciler eve gönderilirken, olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridini oluşturarak incelemede bulundu. Okulda silahla intihar eden genç kız arkadaşlarına kendini öldüreceğini söylediğini ancak arkadaşları bunu ciddiye almadıklarını öğrenilirken, silah Cevdet Altındağ adına ruhsatlı olduğu öğrenildi.Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.

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diyarbakır, öğrenci, lise, intihar