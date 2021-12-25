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https://tr.sputniknews.com/20211225/erdogan-bize-oy-verseler-de-vermeseler-de-84-milyonun-tamamini-kardesimiz-olarak-goruyoruz-1052108346.html
Erdoğan: Bize oy verseler de vermeseler de 84 milyonun tamamını kardeşimiz olarak görüyoruz
Erdoğan: Bize oy verseler de vermeseler de 84 milyonun tamamını kardeşimiz olarak görüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor. 25.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-25T14:58+0300
2021-12-25T15:25+0300
recep tayyip erdoğan
politika
gaziantep
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Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde: * Antep, istiklali ve istikbali için ağır bedeller ödemiş cefakar bir şehirdir.* Bize oy verseler de vermeseler de 84 milyonun tamamını kardeşimiz olarak görüyoruz.* Şehirlerimize hizmet götürürken asla ayrım yapmadık, yapmıyoruz.* Vatanımızın tepesinde işgal bulutlarının dolaştığı dönemde Gaziantep nasıl milletimize umut aşılamışsa bugün de çalışarak, üreterek ekonomimizde örnek oluyor. * Milletimiz sorunlarla uğraşırken muhalefet yangına körükle gidiyor, sorunları istismar ediyor.* Ağızlarını her açtıklarında hayırlı bir söz söylemek yerine bu ülkenin tüccarını, bürokratını tehdit eden bir genel başkan var.* Tam kapanma çağrıları altında ekonomimize kontak kapatma zorunda kaldılar. Büyükelçilere mektuplar yazdılar. Ne işiniz var sizin büyükelçilerle? Önce siz ne yaptınız, belediyeleriniz ne yapıyor? Bunu millete anlatın.* IMF'den medet umdular. Biz ise IMF ile defteri kapattık. Borcu biz ödedik. Yalan ve korku siyasetiyle oy devşirmeye çalıştılar. Türkiye'yi yurt dışındaki odaklara şikayet ettiler, büyükelçilere mektuplar yazdılar* Göreve geldiğimizde 27,5 milyar dolar banka rezervi vardı. 120 milyar dolara dayandı. Felaket çığırtkanlığı yapanlara asla kulak asmadık.* Diyor ki 'Merkez Bankası bağımsız değil', bağımsız olmasa seni oraya sokarlar mı? Böyle bir kuruluş sana bir brifing veriyor. Dışarıda gizlilik ruhu olan bu kurumun sana verdiği bilgileri medyayla paylaşıyorsun. Ardından istatistik kurumuna gitmek istedi. İstatistik kurumu nefis bir cevap verdi; 'Siz dedi imtihanı Merkez Bankası'nda kaybettiniz'. Çılgına döndü. Daha sen çok çılgına dönersin. * Asiye yavrumuzu maalesef pitbull köpekleri parçalama noktasına getirdi. Yavrumuzu ambulans uçakla Antalya'ya naklettik. Gereken her şey yapılacak. Babasını da kapıcı olarak çalıştığı yerden alıp ideal bir yere çalışmak üzere sevk ediyoruz. Asiye paramparça oluyor, babayı nasıl kandırırız derdindeler. Kandıramayacaksınız, bunun bedelini ödeyeceksiniz. Bu köpekler parası bol olanların köpekleri* İstihdamı korumak için tüm kesimlere yönelik tedbirleri devreye aldık. Üretimin kesintisiz sürmesi için tüm önlemleri aldık. Destek ve teşviklerle yanlarında olduk. * Bu sene büyüme rakamlarımızın çift haneleri zorlayacağına inanıyorum. * Dünyada yatırımlar durma noktasındayken Türkiye yatırım çekmeye devam ediyor
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recep tayyip erdoğan, gaziantep

Erdoğan: Bize oy verseler de vermeseler de 84 milyonun tamamını kardeşimiz olarak görüyoruz

14:58 25.12.2021 (güncellendi: 15:25 25.12.2021)
© AARecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2021
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor.
Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:
* Antep, istiklali ve istikbali için ağır bedeller ödemiş cefakar bir şehirdir.
* Bize oy verseler de vermeseler de 84 milyonun tamamını kardeşimiz olarak görüyoruz.
* Şehirlerimize hizmet götürürken asla ayrım yapmadık, yapmıyoruz.
* Vatanımızın tepesinde işgal bulutlarının dolaştığı dönemde Gaziantep nasıl milletimize umut aşılamışsa bugün de çalışarak, üreterek ekonomimizde örnek oluyor.
* Milletimiz sorunlarla uğraşırken muhalefet yangına körükle gidiyor, sorunları istismar ediyor.
* Ağızlarını her açtıklarında hayırlı bir söz söylemek yerine bu ülkenin tüccarını, bürokratını tehdit eden bir genel başkan var.
* Tam kapanma çağrıları altında ekonomimize kontak kapatma zorunda kaldılar. Büyükelçilere mektuplar yazdılar. Ne işiniz var sizin büyükelçilerle? Önce siz ne yaptınız, belediyeleriniz ne yapıyor? Bunu millete anlatın.
* IMF'den medet umdular. Biz ise IMF ile defteri kapattık. Borcu biz ödedik. Yalan ve korku siyasetiyle oy devşirmeye çalıştılar. Türkiye'yi yurt dışındaki odaklara şikayet ettiler, büyükelçilere mektuplar yazdılar
* Göreve geldiğimizde 27,5 milyar dolar banka rezervi vardı. 120 milyar dolara dayandı. Felaket çığırtkanlığı yapanlara asla kulak asmadık.
* Diyor ki 'Merkez Bankası bağımsız değil', bağımsız olmasa seni oraya sokarlar mı? Böyle bir kuruluş sana bir brifing veriyor. Dışarıda gizlilik ruhu olan bu kurumun sana verdiği bilgileri medyayla paylaşıyorsun. Ardından istatistik kurumuna gitmek istedi. İstatistik kurumu nefis bir cevap verdi; 'Siz dedi imtihanı Merkez Bankası'nda kaybettiniz'. Çılgına döndü. Daha sen çok çılgına dönersin.
* Asiye yavrumuzu maalesef pitbull köpekleri parçalama noktasına getirdi. Yavrumuzu ambulans uçakla Antalya'ya naklettik. Gereken her şey yapılacak. Babasını da kapıcı olarak çalıştığı yerden alıp ideal bir yere çalışmak üzere sevk ediyoruz. Asiye paramparça oluyor, babayı nasıl kandırırız derdindeler. Kandıramayacaksınız, bunun bedelini ödeyeceksiniz. Bu köpekler parası bol olanların köpekleri
* İstihdamı korumak için tüm kesimlere yönelik tedbirleri devreye aldık. Üretimin kesintisiz sürmesi için tüm önlemleri aldık. Destek ve teşviklerle yanlarında olduk.
* Bu sene büyüme rakamlarımızın çift haneleri zorlayacağına inanıyorum.
* Dünyada yatırımlar durma noktasındayken Türkiye yatırım çekmeye devam ediyor
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