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Erdoğan: Kur spekülasyonu denilen bir olayla karşı karşıya kaldık, bunu 1 saatte atıverdik
Erdoğan: Kur spekülasyonu denilen bir olayla karşı karşıya kaldık, bunu 1 saatte atıverdik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben ekonomistim, benim işim bu. Kur spekülasyonu denilen bir olayla karşı karşıya kaldık. Bunu ne yaptık? Bir saatte atıverdik" dedi. 25.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-25T16:13+0300
2021-12-25T17:00+0300
recep tayyip erdoğan
politika
kemal kılıçdaroğlu
ibb
döviz
kur
pitbull
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Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmeye hiç olmadığımız kadar yakınız" ifadelerini kullandı. "Birileri döviz yükseldikçe Türkiye ekonomisi batacak diye ellerini ovuşturuyorlardı" diyen Erdoğan, "Ben ekonomistim, benim işim bu. Kur spekülasyonu denilen bir olayla karşı karşıya kaldık. Bunu ne yaptık? Bir saatte atıverdik" dedi.Gaziantep'te, oturdukları sitenin bahçesinde oynarken pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in tedavisinin devam ettiğini belirterek belediyelere çağrıda bulunan Erdoğan, "Tüm belediyelerimize sahipsiz hayvanları sokaktan alarak hem vatandaşlarımızı hem bu canları koruyacak adımları atmaları çağrısında bulunuyorum. İşte Asiye yavrumuzun başına gelen hadise. Beyaz Türkler, sahip çıkın hayvanlarınıza" diye konuştu. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: * Biz Suriyeli kardeşlerimizi gönderecek yer aramayız. Kapılarımızı bugün de açarız, yarın da açarız* 1 asır öncesi burada istiklal ve istikbal ateşini yakanların torunları bugün de meşaleyi taşıyorlar. İstiklalinin bedelini kanı ile, kalkınmanın bedelini alın teri ile ödeyen Gaziantep bunun değerini çok iyi bilir.* Biz AK Partiyiz. Bay Kemal'in ifadeleriyle yürüyen bir parti değiliz* Seçimlerden önce 'suyu, elektriği bedava vereceğiz' dediler. Neyi bedavaya verdiler, hiçbirini.* Ya bu adam ne kadar zavallı. Elektriği kimin ürettiğini bilmiyor. Belediyeler elektriği enerji bakanlığından alır ücretini öder.*Gaziantep'e olan şükran borcumuzu şehre yaptığımız hizmetlerle ödemeye çalışıyoruz * Yatırım bedeli 5 milyar 92 milyon lira olan yüzlerce eser ve hizmetin resmi açılışını, bugün burada hep birlikte gerçekleştireceğiz. * Büyüyen ve gelişen Gaziantep'in hava ulaşımını sağlayacak yeni terminal binasının açılışını gerçekleştiriyoruz. * Tüm belediyelerimize sahipsiz hayvanları sokaktan alarak hem vatandaşlarımızı hem bu canları koruyacak adımları atmaları çağrısında bulunuyorum. İşte Asiye yavrumuzun başına gelen hadise. Beyaz Türkler, sahip çıkın hayvanlarınıza.'Kurun seviyesini şartlar ve imkanlar belirler'* Ben ekonomistim, benim işim bu. Kur spekülasyonu denilen bir olayla karşı karşıya kaldık. Bunu ne yaptık? Bir saatte atıverdik* Birileri döviz yükseldikçe Türkiye ekonomisi batacak diye ellerini ovuşturuyorlardı. Kurun seviyesini şartlar ve imkanlar belirler. Atalarımızın güzel bir lafı var dere yatağında akar. * İnsanları paniğe sürükleyerek kurdaki dalgalanmayı büyütmek için ortada gezen siyasetçi kılıklı muhterisleri, gazeteci kılıklı tetikçileri ibretle seyrettik.* Bir üst geçide İBB’nin de yurtları var diye pankart asmışlar. Zavallılar. Bizim KYK olarak açtığımız yurt sayısını ben unuttum. Bay Kemal ve avanesinin yurt, okul gibi bir dertleri yok.* Allah göstermesin bu kifayetsizler ne ekonomi ne de güvenlik teslim edilir. Bunlar daha ellerindeki belediyeleri yönetemiyorlar. Ülke bunların eline kalsa güvenliği terör örgütlerine, ekonomiyi İMF'ye bırakırlar.* Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmeye hiç olmadığımız kadar yakınız. * Seçim Haziran 2023'te yapılacak. Öne çekilmesi gibi bir şey söz konusu değil.
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recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, ibb, döviz, kur, pitbull

Erdoğan: Kur spekülasyonu denilen bir olayla karşı karşıya kaldık, bunu 1 saatte atıverdik

16:13 25.12.2021 (güncellendi: 17:00 25.12.2021)
© AARecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2021
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben ekonomistim, benim işim bu. Kur spekülasyonu denilen bir olayla karşı karşıya kaldık. Bunu ne yaptık? Bir saatte atıverdik" dedi.
Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmeye hiç olmadığımız kadar yakınız" ifadelerini kullandı.
"Birileri döviz yükseldikçe Türkiye ekonomisi batacak diye ellerini ovuşturuyorlardı" diyen Erdoğan, "Ben ekonomistim, benim işim bu. Kur spekülasyonu denilen bir olayla karşı karşıya kaldık. Bunu ne yaptık? Bir saatte atıverdik" dedi.
Gaziantep'te, oturdukları sitenin bahçesinde oynarken pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in tedavisinin devam ettiğini belirterek belediyelere çağrıda bulunan Erdoğan, "Tüm belediyelerimize sahipsiz hayvanları sokaktan alarak hem vatandaşlarımızı hem bu canları koruyacak adımları atmaları çağrısında bulunuyorum. İşte Asiye yavrumuzun başına gelen hadise. Beyaz Türkler, sahip çıkın hayvanlarınıza" diye konuştu.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
* Biz Suriyeli kardeşlerimizi gönderecek yer aramayız. Kapılarımızı bugün de açarız, yarın da açarız
* 1 asır öncesi burada istiklal ve istikbal ateşini yakanların torunları bugün de meşaleyi taşıyorlar. İstiklalinin bedelini kanı ile, kalkınmanın bedelini alın teri ile ödeyen Gaziantep bunun değerini çok iyi bilir.
* Biz AK Partiyiz. Bay Kemal'in ifadeleriyle yürüyen bir parti değiliz
* Seçimlerden önce 'suyu, elektriği bedava vereceğiz' dediler. Neyi bedavaya verdiler, hiçbirini.
* Ya bu adam ne kadar zavallı. Elektriği kimin ürettiğini bilmiyor. Belediyeler elektriği enerji bakanlığından alır ücretini öder.
*Gaziantep'e olan şükran borcumuzu şehre yaptığımız hizmetlerle ödemeye çalışıyoruz
* Yatırım bedeli 5 milyar 92 milyon lira olan yüzlerce eser ve hizmetin resmi açılışını, bugün burada hep birlikte gerçekleştireceğiz.
* Büyüyen ve gelişen Gaziantep'in hava ulaşımını sağlayacak yeni terminal binasının açılışını gerçekleştiriyoruz.
* Tüm belediyelerimize sahipsiz hayvanları sokaktan alarak hem vatandaşlarımızı hem bu canları koruyacak adımları atmaları çağrısında bulunuyorum. İşte Asiye yavrumuzun başına gelen hadise. Beyaz Türkler, sahip çıkın hayvanlarınıza.

'Kurun seviyesini şartlar ve imkanlar belirler'

* Ben ekonomistim, benim işim bu. Kur spekülasyonu denilen bir olayla karşı karşıya kaldık. Bunu ne yaptık? Bir saatte atıverdik
* Birileri döviz yükseldikçe Türkiye ekonomisi batacak diye ellerini ovuşturuyorlardı. Kurun seviyesini şartlar ve imkanlar belirler. Atalarımızın güzel bir lafı var dere yatağında akar.
* İnsanları paniğe sürükleyerek kurdaki dalgalanmayı büyütmek için ortada gezen siyasetçi kılıklı muhterisleri, gazeteci kılıklı tetikçileri ibretle seyrettik.
* Bir üst geçide İBB’nin de yurtları var diye pankart asmışlar. Zavallılar. Bizim KYK olarak açtığımız yurt sayısını ben unuttum. Bay Kemal ve avanesinin yurt, okul gibi bir dertleri yok.
* Allah göstermesin bu kifayetsizler ne ekonomi ne de güvenlik teslim edilir. Bunlar daha ellerindeki belediyeleri yönetemiyorlar. Ülke bunların eline kalsa güvenliği terör örgütlerine, ekonomiyi İMF'ye bırakırlar.
* Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmeye hiç olmadığımız kadar yakınız.
* Seçim Haziran 2023'te yapılacak. Öne çekilmesi gibi bir şey söz konusu değil.
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