https://tr.sputniknews.com/20211225/esenyurtta-oldurulen-kadinin-agabeyi-sikayetci-olmustu-60-suc-kaydi-varmis-1052107744.html

Esenyurt'ta öldürülen kadının ağabeyi: Şikayetçi olmuştu, 60 suç kaydı varmış

Esenyurt'ta öldürülen kadının ağabeyi: Şikayetçi olmuştu, 60 suç kaydı varmış

Esenyurt'ta market alışverişi için dışarı çıktığı sırada parkta 15 yerinden bıçaklanarak öldürülen kadının ağabeyi konuştu. Meryem Yılmaz'ın daha önce karakola... 25.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-25T14:32+0300

2021-12-25T14:32+0300

2021-12-25T14:32+0300

türkiye

kadın cinayeti

esenyurt

suç kaydı

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Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde dün saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda market alışverişi için dışarı çıkan 31 yaşındaki Meryem Yılmaz, Kadir Topbaş Parkı'nda yürüdüğü sırada Erdal Dönmez tarafından 15 yerinden bıçaklandı. Yılmaz kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan kaçarak izini kaybettirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Yılmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.Meryem Yılmaz'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Cenazeyi teslim almak için gelen Meryem Yılmaz'ın abisi Erdal Yılmaz yaşanan olayla ilgili konuştu. Meryem Yılmaz'ın daha önceden tehditler aldığı için karakola başvurduğunu ifade eden ağabey Yılmaz, "Daha önce de ölüm tehditleri alıyordu, karakolda ifadesi de var. Evden markete çıkarken 15 yerinden bıçaklayıp katlediyor. En kısa sürede yakalanmasını istiyoruz. Zanlının daha önceden de 60 suç kaydı varmış. Neden yakalanamıyor bu? Benim kardeşim yandı başkaları yanmasın. Sürekli adım adım takip ediyormuş. 3 çocuk annesiydi" diye konuştu. 3 çocuk annesi Meryem Yılmaz'ın 2 yıl önce eşinden boşandığı ve çocukların babalarında kaldığı öğrenildi.

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kadın cinayeti, esenyurt, suç kaydı