https://tr.sputniknews.com/20211225/evde-yilbasi-gecirmenin-maliyeti-400-liraya-cikti-1052104053.html

Evde yılbaşı geçirmenin maliyeti 400 liraya çıktı

Evde yılbaşı geçirmenin maliyeti 400 liraya çıktı

Yılbaşını aile içinde kutlamak isteyenlerce 'pijama, terlik, televizyon' diye adlandırılan, evde yeni yıl eğlencesi hazırlığı başladı. Evde meyve ve kuru... 25.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-25T10:59+0300

2021-12-25T10:59+0300

2021-12-25T10:59+0300

türkiye

yılbaşı

eğlence

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Yeni yıla evde gireceklerin alışveriş telaşı başladı. Yılbaşı akşamını evde ailece kutlayacaklar, sayılı günler kala hazırlıklarına hız verdi. 4 kişilik aile, her meyveden birer kilo alması halinde, bu yılbaşı en az 100 lira harcayacak.Meyvenin yanı sıra kuru yemiş de tercih edenlerin ayıracağı bütçe ise en az 3 katı olacak. Son zamlardan sonra fiyatı artan kuru yemiş çeşitlerinden yalnızca 300er gram alınması halinde ödenecek minimum tutar, 300 lirayı buluyor.Antalya Semt Pazarcıları Odası Başkanı İsmail Öz, semt pazarlarının fiyat açısından daha uygun olduğunu söyledi. Her geçen gün rakamların değiştiğini de belirten Öz, pazardaki ürünlerin kilogram olarak fiyatlarını sıraladı. Meyveye kestanenin de eklenmesi halinde en az 100 liranın cepten çıkacağını kaydeden Öz, Geçen yılbaşı en az yarı fiyatına yeni yılı karşılardı vatandaşımız. Geçen yılbaşında nar 6-7 liraydı, bu yıl 15 lira. Bu yılbaşı en az yüzde 50 zamlı karşılanacak” diye konuştu.'En az 100 lirayla gelin'30 yıldır semt pazarında meyve satışı yapan Gültekin Güler, her meyveden 1’er kilo alınmasının çok zor olduğunu söyledi. Almayı düşünenlere, en az 100 lira ile pazara gelmeleri tavsiyesinde bulunan Güler, Aldığımız ürünü satamıyoruz. Gittiğimizde biz de alamıyoruz. Portakal satıyorum. 3 kilosu 10 lira. Sabahtan bu yana 250 liralık ancak satmışımdır” dedi.Pazarcı esnafından Mehmet Siraç da pazardaki ürünlerin fiyatının normal olduğunu, her bütçeye göre ürün bulunabileceğini söyledi.'Kuruyemiş anca gramla alınıyor'Kent merkezinde şubeleri bulunan kuru yemişçi Ziya Gürbüz, fiyatların bu yıl cep yaktığını söyledi. Meyveye göre 3 kat daha bütçe gerektiğini kaydeden Gürbüz, Bu yıl 4-5 kişilik aile için kuru yemiş sıkıntılı bir durum. En az cepten 300 lira çıkar, diye düşünüyorum. Bu yılbaşında hareketlilik beklemiyorum. Sattığımız ürünün yerine yenisini koymak için daha yüksek fiyatlar ödüyoruz” diye konuştu.Geçen yılbaşı fiyatların daha düşük olduğunu kaydeden Gürbüz, kuru yemiş almak isteyenlerin anca gramla alışveriş yaptığını kaydetti.Kuru yemiş alan Seyit Ahmet Al ise Her şey zamlandı. Yılbaşında yine evdeyiz” derken, Levent Oğuz da yılbaşında üniversitede okuyan oğlunun yanına gideceğini ve birlikte plan yaptıklarını söyledi. Kuru yemiş almak için bütçe ayırdığını da belirten Oğuz, Ailece evdeyiz. 300 lira kuru yemiş, 100 lira da meyve için ayırdık. Geçen yıla göre arada ciddi fark var” dedi.

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yılbaşı, eğlence