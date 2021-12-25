https://tr.sputniknews.com/20211225/fatih-sondaj-gemisi-turkali-7-kuyusunda-sondaja-basladi-1052100478.html

Fatih sondaj gemisi, Türkali-7 kuyusunda sondaja başladı

Fatih sondaj gemisi, Türkali-7 kuyusunda sondaja başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Türkali-7 kuyusunda sondaja başladığını bildirdi. 25.12.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

sondaj

karadeniz

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

gaz

fatih dönmez

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Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Adım adım hedefe. Fatih sondaj gemimiz Türkali-7’de sondaja başladı. Her yeni sondaj, bizi 2023’te Anadolu’yu Karadeniz gazıyla ısıtma hedefine daha da yaklaştırıyor." ifadelerini kullandı.Fatih sondaj gemisi, Karadeniz'de toplamda 540 milyar metreküp doğal gaz keşfi gerçekleştirmiş, Karadeniz gazının 2023'te kullanıma sunulacağı açıklanmıştı.

türkiye

karadeniz

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sondaj, karadeniz, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, gaz, fatih dönmez