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https://tr.sputniknews.com/20211225/fatih-sondaj-gemisi-turkali-7-kuyusunda-sondaja-basladi-1052100478.html
Fatih sondaj gemisi, Türkali-7 kuyusunda sondaja başladı
Fatih sondaj gemisi, Türkali-7 kuyusunda sondaja başladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Türkali-7 kuyusunda sondaja başladığını bildirdi. 25.12.2021, Sputnik Türkiye
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türkiye
sondaj
karadeniz
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
gaz
fatih dönmez
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Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Adım adım hedefe. Fatih sondaj gemimiz Türkali-7’de sondaja başladı. Her yeni sondaj, bizi 2023’te Anadolu’yu Karadeniz gazıyla ısıtma hedefine daha da yaklaştırıyor." ifadelerini kullandı.Fatih sondaj gemisi, Karadeniz'de toplamda 540 milyar metreküp doğal gaz keşfi gerçekleştirmiş, Karadeniz gazının 2023'te kullanıma sunulacağı açıklanmıştı.
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sondaj, karadeniz, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, gaz, fatih dönmez

Fatih sondaj gemisi, Türkali-7 kuyusunda sondaja başladı

00:21 25.12.2021
© AA Fatih sondaj gemisi
 Fatih sondaj gemisi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2021
© AA
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Türkali-7 kuyusunda sondaja başladığını bildirdi.
Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Adım adım hedefe. Fatih sondaj gemimiz Türkali-7’de sondaja başladı. Her yeni sondaj, bizi 2023’te Anadolu’yu Karadeniz gazıyla ısıtma hedefine daha da yaklaştırıyor." ifadelerini kullandı.
Fatih sondaj gemisi, Karadeniz'de toplamda 540 milyar metreküp doğal gaz keşfi gerçekleştirmiş, Karadeniz gazının 2023'te kullanıma sunulacağı açıklanmıştı.
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