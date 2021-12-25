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Galatasaraylı Sofiane Feghouli, Cezayir'in Afrika Uluslar Kupası kadrosuna çağrıldı
Galatasaraylı Sofiane Feghouli, Cezayir'in Afrika Uluslar Kupası kadrosuna çağrıldı
Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek Cezayir Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu. 25.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-25T02:22+0300
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spor
cezayir
sofiane feghouli
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Cezayir Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Djamel Belmadi tarafından belirlenen 28 kişilik kadroya Galatasaray'dan Sofiane Feghouli de dahil edildi.Manchester City'den Riyad Mahrez, Olimpik Lyon'dan Islam Slimani, Milan'dan Ismael Bennacer, West Ham United'dan Said Benrahma gibi isimlerin davet edildiği kadroda Beşiktaşlı Rachid Ghezzal ise yer almadı.Kamerun'un ev sahipliğinde 9 Ocak-6 Şubat 2022'de düzenlenecek turnuvada E Grubu'nda yer alan son şampiyon Cezayir, Fildişi Sahili, Sierra Leone ve Ekvator Ginesi ile mücadele edecek.
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cezayir, sofiane feghouli

Galatasaraylı Sofiane Feghouli, Cezayir'in Afrika Uluslar Kupası kadrosuna çağrıldı

02:22 25.12.2021
© AASofiane Feghouli
Sofiane Feghouli - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2021
© AA
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Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek Cezayir Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.
Cezayir Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Djamel Belmadi tarafından belirlenen 28 kişilik kadroya Galatasaray'dan Sofiane Feghouli de dahil edildi.
Manchester City'den Riyad Mahrez, Olimpik Lyon'dan Islam Slimani, Milan'dan Ismael Bennacer, West Ham United'dan Said Benrahma gibi isimlerin davet edildiği kadroda Beşiktaşlı Rachid Ghezzal ise yer almadı.
Kamerun'un ev sahipliğinde 9 Ocak-6 Şubat 2022'de düzenlenecek turnuvada E Grubu'nda yer alan son şampiyon Cezayir, Fildişi Sahili, Sierra Leone ve Ekvator Ginesi ile mücadele edecek.
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