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Girdiği dükkanda Türk bayrağını öptü sonra hırsızlık yaptı
Girdiği dükkanda Türk bayrağını öptü sonra hırsızlık yaptı
Bursa’da bir kişi hırsızlık için girdiği iş yerinde, kasadan çıkan Türk bayrağını önce öptü sonra da paraları çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 25.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-25T00:09+0300
2021-12-25T00:09+0300
2021-12-25T00:36+0300
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gemlik
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde 19 Aralık'ta gece saatlerinde meydana gelen olayda, genç bir kişi, girdiği dükkanda kasanın olduğu bölüme geldi ve bozuk paraları karıştırmaya başladı. Kasadan çıkardığı bozuk para poşetini aldıktan sonra çekmeceden eline gelen Türk bayrağını öpen zanlı, daha sonra paraları alıp kayıplara karıştı.O anlar işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, polis de soruşturma başlattı.
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bursa, gemlik
Girdiği dükkanda Türk bayrağını öptü sonra hırsızlık yaptı 00:09 25.12.2021 (güncellendi: 00:36 25.12.2021)
Bursa’da bir kişi hırsızlık için girdiği iş yerinde, kasadan çıkan Türk bayrağını önce öptü sonra da paraları çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde 19 Aralık'ta gece saatlerinde meydana gelen olayda, genç bir kişi, girdiği dükkanda kasanın olduğu bölüme geldi ve bozuk paraları karıştırmaya başladı.
Kasadan çıkardığı bozuk para poşetini aldıktan sonra çekmeceden eline gelen Türk bayrağını öpen zanlı, daha sonra paraları alıp kayıplara karıştı.
O anlar işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, polis de soruşturma başlattı.