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Gürcistanlı hırsız İstanbulkart'tan yola çıkılarak yakalandı
Gürcistanlı hırsız İstanbulkart'tan yola çıkılarak yakalandı
Hakkında 3 ayrı mahkeme tarafından hırsızlık suçundan aranma kararı bulunan Gürcistan uyruklu Gıorgı Kurtanze, kullandığı İstanbulkart numarası takip edilerek... 25.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-25T17:54+0300
2021-12-25T17:54+0300
türkiye
tbmm
gürcistan
hırsız
istanbulkart
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Geçtiğimiz Eylül ayında 3'ü Göztepe ve 1'i Bostancı'da olmak üzere 4 farklı ev adresinde hırsızlık yapıldığının tespit edilmesi üzerine polis ekipleri, olay yerindeki güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Güvenlik kamerası sonucu şüphelinin Göztepe Marmaray İstasyonu'ndan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait kartı kullanarak Marmaray'la bölgeden ayrıldığı tespit edildi.Şüphelinin İstanbulKart numarası incelemeye alındıKadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İBB BELBİM A.Ş.'den temin ettiği şüphelinin 'İstanbulkart' numarasını incelemeye aldı. İnceleme sonucu şüphelinin kartı, Eyüpsultan ile Esenkent mahallelerindeki duraklar arasında sık sık kullandığı tespit edildi. Ekipler, şüphelinin bu adresler civarında ikamet edebileceğini değerlendirdi. Esenkent Mahallesi'ndeki ulaşımı sağlayan '48A' sayılı İETT otobüsünü kullandığının belirlenmesinin ardından ekipler, güvenlik kameralarını da inceleyerek, şüphelinin Esenkent Mahallesi Şair Şirizat Sokak üzerinde ikamet ettiğini tespit etti. Önceki gün düzenlenen operasyonda Gürcistan Uyruklu Gıorgı Kurtanze, Şair Şirizat Sokak'ta otobüse bindiği sırada yakalandı.Yakalandığı evinden TBMM ibareli madalyon çıktıİkametinde yapılan aramada hırsızlık olayında elde ettiği değerlendirilen gümüş şekerlik, 3 adet çeşitli markalarda içki, 5 kol saati, 50. Yıl Hatırası TBMM ibareli madalyon, 2 adet üzerinde TBMM ibaresi bulunan yaka rozeti ele geçirildi. Ayrıca yapılan aramada şüphelinin hırsızlık amaçlı kullandığı çok sayıda materyaller ele geçirilirken çalıntı eşyaların müştekilere de teslim edildiği öğrenildi. Bakırköy Adalet Sarayı'ndaki 3 farklı asliye ceza mahkemesince şüpheli Kurtanze hakkında 'Hırsızlık' suçundan yakalama kararı olduğu da ortaya çıktı.Şüphelinin hırsızlık amacıyla girdiği ev adreslerinin de güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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tbmm, gürcistan, hırsız, istanbulkart

Gürcistanlı hırsız İstanbulkart'tan yola çıkılarak yakalandı

17:54 25.12.2021
© DHAHakkında 3 ayrı mahkeme tarafından hırsızlık suçundan aranma kararı bulunan Gürcistan uyruklu Gıorgı Kurtanze
Hakkında 3 ayrı mahkeme tarafından hırsızlık suçundan aranma kararı bulunan Gürcistan uyruklu Gıorgı Kurtanze - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2021
© DHA
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Hakkında 3 ayrı mahkeme tarafından hırsızlık suçundan aranma kararı bulunan Gürcistan uyruklu Gıorgı Kurtanze, kullandığı İstanbulkart numarası takip edilerek, otobüse bindiği sırada Esenyurt'ta yakaladı.
Geçtiğimiz Eylül ayında 3'ü Göztepe ve 1'i Bostancı'da olmak üzere 4 farklı ev adresinde hırsızlık yapıldığının tespit edilmesi üzerine polis ekipleri, olay yerindeki güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Güvenlik kamerası sonucu şüphelinin Göztepe Marmaray İstasyonu'ndan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait kartı kullanarak Marmaray'la bölgeden ayrıldığı tespit edildi.

Şüphelinin İstanbulKart numarası incelemeye alındı

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İBB BELBİM A.Ş.'den temin ettiği şüphelinin 'İstanbulkart' numarasını incelemeye aldı. İnceleme sonucu şüphelinin kartı, Eyüpsultan ile Esenkent mahallelerindeki duraklar arasında sık sık kullandığı tespit edildi. Ekipler, şüphelinin bu adresler civarında ikamet edebileceğini değerlendirdi.
Esenkent Mahallesi'ndeki ulaşımı sağlayan '48A' sayılı İETT otobüsünü kullandığının belirlenmesinin ardından ekipler, güvenlik kameralarını da inceleyerek, şüphelinin Esenkent Mahallesi Şair Şirizat Sokak üzerinde ikamet ettiğini tespit etti. Önceki gün düzenlenen operasyonda Gürcistan Uyruklu Gıorgı Kurtanze, Şair Şirizat Sokak'ta otobüse bindiği sırada yakalandı.

Yakalandığı evinden TBMM ibareli madalyon çıktı

İkametinde yapılan aramada hırsızlık olayında elde ettiği değerlendirilen gümüş şekerlik, 3 adet çeşitli markalarda içki, 5 kol saati, 50. Yıl Hatırası TBMM ibareli madalyon, 2 adet üzerinde TBMM ibaresi bulunan yaka rozeti ele geçirildi.
Ayrıca yapılan aramada şüphelinin hırsızlık amaçlı kullandığı çok sayıda materyaller ele geçirilirken çalıntı eşyaların müştekilere de teslim edildiği öğrenildi. Bakırköy Adalet Sarayı'ndaki 3 farklı asliye ceza mahkemesince şüpheli Kurtanze hakkında 'Hırsızlık' suçundan yakalama kararı olduğu da ortaya çıktı.
Şüphelinin hırsızlık amacıyla girdiği ev adreslerinin de güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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