https://tr.sputniknews.com/20211225/gurcistanli-hirsiz-istanbulkarttan-yola-cikilarak-yakalandi-1052111468.html

Gürcistanlı hırsız İstanbulkart'tan yola çıkılarak yakalandı

Gürcistanlı hırsız İstanbulkart'tan yola çıkılarak yakalandı

Hakkında 3 ayrı mahkeme tarafından hırsızlık suçundan aranma kararı bulunan Gürcistan uyruklu Gıorgı Kurtanze, kullandığı İstanbulkart numarası takip edilerek... 25.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-25T17:54+0300

2021-12-25T17:54+0300

2021-12-25T17:54+0300

türkiye

tbmm

gürcistan

hırsız

istanbulkart

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/19/1052111443_0:2:811:458_1920x0_80_0_0_804813465a6aa63b23a15916bf4bfc95.jpg

Geçtiğimiz Eylül ayında 3'ü Göztepe ve 1'i Bostancı'da olmak üzere 4 farklı ev adresinde hırsızlık yapıldığının tespit edilmesi üzerine polis ekipleri, olay yerindeki güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Güvenlik kamerası sonucu şüphelinin Göztepe Marmaray İstasyonu'ndan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait kartı kullanarak Marmaray'la bölgeden ayrıldığı tespit edildi.Şüphelinin İstanbulKart numarası incelemeye alındıKadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İBB BELBİM A.Ş.'den temin ettiği şüphelinin 'İstanbulkart' numarasını incelemeye aldı. İnceleme sonucu şüphelinin kartı, Eyüpsultan ile Esenkent mahallelerindeki duraklar arasında sık sık kullandığı tespit edildi. Ekipler, şüphelinin bu adresler civarında ikamet edebileceğini değerlendirdi. Esenkent Mahallesi'ndeki ulaşımı sağlayan '48A' sayılı İETT otobüsünü kullandığının belirlenmesinin ardından ekipler, güvenlik kameralarını da inceleyerek, şüphelinin Esenkent Mahallesi Şair Şirizat Sokak üzerinde ikamet ettiğini tespit etti. Önceki gün düzenlenen operasyonda Gürcistan Uyruklu Gıorgı Kurtanze, Şair Şirizat Sokak'ta otobüse bindiği sırada yakalandı.Yakalandığı evinden TBMM ibareli madalyon çıktıİkametinde yapılan aramada hırsızlık olayında elde ettiği değerlendirilen gümüş şekerlik, 3 adet çeşitli markalarda içki, 5 kol saati, 50. Yıl Hatırası TBMM ibareli madalyon, 2 adet üzerinde TBMM ibaresi bulunan yaka rozeti ele geçirildi. Ayrıca yapılan aramada şüphelinin hırsızlık amaçlı kullandığı çok sayıda materyaller ele geçirilirken çalıntı eşyaların müştekilere de teslim edildiği öğrenildi. Bakırköy Adalet Sarayı'ndaki 3 farklı asliye ceza mahkemesince şüpheli Kurtanze hakkında 'Hırsızlık' suçundan yakalama kararı olduğu da ortaya çıktı.Şüphelinin hırsızlık amacıyla girdiği ev adreslerinin de güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

türkiye

gürcistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tbmm, gürcistan, hırsız, istanbulkart