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https://tr.sputniknews.com/20211225/hirvatistanda-su-hortumu-1052114170.html
Hırvatistan'da su hortumu
Hırvatistan'da su hortumu
Hırvatistan'ın Korcula Adası açıklarında su hortumu meydana geldi. O anlar yoldan geçen birinin cep telefonu kamerasına kameraya yansırken, can kaybı veya... 25.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-25T19:46+0300
2021-12-25T19:46+0300
2021-12-25T19:47+0300
dünya
hırvatistan
su
hortum
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Hırvatistan'ın Korcula Adasındaki Eski Kent bölgesi açıklarında su hortumu çıktı. O anlar yoldan geçen birinin cep telefonu kamerasına kameraya yansırken, can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Su üzerinde çıkan ve genellikle 5 dakikadan fazla sürmeyen hortumun etkisi karada görülenlere göre daha zayıf olurken, nadiren teknelerde büyük hasara yol açabiliyor.
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hırvatistan, su, hortum
Hırvatistan'da su hortumu 19:46 25.12.2021 (güncellendi: 19:47 25.12.2021)
Hırvatistan'ın Korcula Adası açıklarında su hortumu meydana geldi. O anlar yoldan geçen birinin cep telefonu kamerasına kameraya yansırken, can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.
Hırvatistan'ın Korcula Adasındaki Eski Kent bölgesi açıklarında su hortumu çıktı.
O anlar yoldan geçen birinin cep telefonu kamerasına kameraya yansırken, can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.
Su üzerinde çıkan ve genellikle 5 dakikadan fazla sürmeyen hortumun etkisi karada görülenlere göre daha zayıf olurken, nadiren teknelerde büyük hasara yol açabiliyor.