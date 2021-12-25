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https://tr.sputniknews.com/20211225/imamoglu-partimiz-bizi-aday-gosterir-seciliriz-1052117063.html
İmamoğlu: Partimiz bizi aday gösterir, seçiliriz
İmamoğlu: Partimiz bizi aday gösterir, seçiliriz
KİPTAŞ Silivri Konutları kura çekiminde konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, "Partimiz bizi aday gösterir, seçiliriz. Yaptığımız güzel işler, elbette partimizi ayağa... 25.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-25T23:12+0300
2021-12-25T23:12+0300
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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
kiptaş
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ’ın Silivri’de inşa ettiği “4.Etap Sosyal Konutları” için kura çekilişi düzenlendi. Kura çekilişine, hak sahipleri ve aileleri de katıldı. Küçükçekmece’deki Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilen kura çekilişi etkinliğinde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ekonomik kriz ortamında konut üretmenin, vatandaşın yanında olmak anlamına geldiğini söyledi. KİPTAŞ’ın, ekonomik kriz ve pandemi döneminde de projelerine devam etme başarısı gösterdiğini ifade eden İmamoğlu, "Tabiri caizse, sokağa çıkamadığımız ve salgın hastalıkla mücadele ettiğimiz, gelir seviyelerinin çok düştüğü bir ortamda biz, bu projeye niyet ettik ve yola çıktık. Ama hiç geri durmadık. Çünkü şuna inanıyorduk: Bir kere biz, sürecimizi çok şeffaf yöneteceğiz. En ucuza mal edip, en kaliteli evleri ve gerçekten hak eden insanlarla buluşturacağız. Onu tariflerken de hem sosyal konut ihtiyacını gözetmekte hem de daha önce bir ev almamış olmasına bakmakta, KİPTAŞ'tan bir başka konutunun olmamasına bakmak gibi çok hassas konuları prensip olarak önümüze koyduk" dedi.Bu kapsamda, dezavantajlı gruplar ve sağlık çalışanlarına da bir kısım özel hakları tanıdıklarının altını çizen İmamoğlu, şunları söyledi:'Gerçekten biz her şeye rağmen kararlıyız'Projenin ödüllü bir tasarım olduğunu belirten İmamoğlu, “Mart ayının başında bunu teslim etme planını Ali Bey açıkladı az önce. Çok sevindim. Çünkü, zamanında iş bitirmek sorumluluktur. Ama zamanından önce iş bitirmek de övgüye tabidir. Onun için teşekkür ediyorum. Yapacağımız her iş böyle olacak, olmalı. Yeter ki, koşullarımızı zorlayanlar olmasın. Yeter ki, engellemeye dönük bir akılla sürece bakılmasın. Yeter ki, imarlı bir arazimizi satın alıp, kendi dönemlerinde satın aldıkları toplu konut, sosyal konut yapmak için satın aldıkları -biz satın almadık, bizden önce satın aldılar- imarlı bir konut arazisini ‘Yeşil alana çevirdik’ deyip milleti zarara uğratmasınlar. Yeter ki, bunları yapmasınlar. Biz, daha iyilerini yapacağız. Ama şunu söyleyeyim: Gerçekten biz her şeye rağmen kararlıyız. İstanbul'da çok güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Bu kentin Silivri'den Tuzla'ya, Sultanbeyli'den, Şile'den Kadıköy'e, Küçükçekmece'ye, her ilçesine eşit bakarak, bu milletin eşit bireyler olduğunu hissederek hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi. Hizmetin siyaseti ve partisi olamayacağına vurgu yapan İmamoğlu, “Partimiz bizi aday gösterir, seçiliriz. Yaptığımız güzel işler, elbette partimizi ayağa kaldırır, partimizin övülmesine sebep olur. Ama hizmetin sahibi, millettir. Biz milletimize hizmet etmekten onun için büyük onur ve gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.
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istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), kiptaş

İmamoğlu: Partimiz bizi aday gösterir, seçiliriz

23:12 25.12.2021
© İBBİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2021
© İBB
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KİPTAŞ Silivri Konutları kura çekiminde konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, "Partimiz bizi aday gösterir, seçiliriz. Yaptığımız güzel işler, elbette partimizi ayağa kaldırır, partimizin övülmesine sebep olur. Ama hizmetin sahibi, millettir. Biz milletimize hizmet etmekten onun için büyük onur ve gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ’ın Silivri’de inşa ettiği “4.Etap Sosyal Konutları” için kura çekilişi düzenlendi. Kura çekilişine, hak sahipleri ve aileleri de katıldı.
Küçükçekmece’deki Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilen kura çekilişi etkinliğinde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ekonomik kriz ortamında konut üretmenin, vatandaşın yanında olmak anlamına geldiğini söyledi.
KİPTAŞ’ın, ekonomik kriz ve pandemi döneminde de projelerine devam etme başarısı gösterdiğini ifade eden İmamoğlu, "Tabiri caizse, sokağa çıkamadığımız ve salgın hastalıkla mücadele ettiğimiz, gelir seviyelerinin çok düştüğü bir ortamda biz, bu projeye niyet ettik ve yola çıktık. Ama hiç geri durmadık. Çünkü şuna inanıyorduk: Bir kere biz, sürecimizi çok şeffaf yöneteceğiz. En ucuza mal edip, en kaliteli evleri ve gerçekten hak eden insanlarla buluşturacağız. Onu tariflerken de hem sosyal konut ihtiyacını gözetmekte hem de daha önce bir ev almamış olmasına bakmakta, KİPTAŞ'tan bir başka konutunun olmamasına bakmak gibi çok hassas konuları prensip olarak önümüze koyduk" dedi.
Bu kapsamda, dezavantajlı gruplar ve sağlık çalışanlarına da bir kısım özel hakları tanıdıklarının altını çizen İmamoğlu, şunları söyledi:
“Biz, sizlere karşı sorumluyuz. En iyi projeyi bitirip, size teslim etme sorumluluğumuzu büyüttük. Bize güvendiğiniz için, size teşekkür ediyorum. Güven önemli. Bir yöneticinin toplumdan güven duygusunu alarak işini yapması çok kıymetli. Duam odur ki; 16 milyonluk kente hizmet ederken, her birinizin güvenini en üst seviyede kazanmış bir belediye başkanız olmak. Güven kaybedildiğinde, Allah korusun ki, gerçekten o iş zorlaşır. Allah, hiçbir yöneticiye, güveni kaybedilmiş bir yönetici pozisyonu oluşturmasın. Zordur çünkü süreci yönetmek. O bakımdan güveninize teşekkür ediyoruz. Katılımcı olmak, sürecin en etkin bir şekilde sizlerle beraber, sizlerin önerileriyle beraber şekillenmesini sağlamak da arkadaşlarımın burada ortaya koyduğu bir başka özgün durum.”

'Gerçekten biz her şeye rağmen kararlıyız'

Projenin ödüllü bir tasarım olduğunu belirten İmamoğlu, “Mart ayının başında bunu teslim etme planını Ali Bey açıkladı az önce. Çok sevindim. Çünkü, zamanında iş bitirmek sorumluluktur. Ama zamanından önce iş bitirmek de övgüye tabidir. Onun için teşekkür ediyorum. Yapacağımız her iş böyle olacak, olmalı. Yeter ki, koşullarımızı zorlayanlar olmasın. Yeter ki, engellemeye dönük bir akılla sürece bakılmasın. Yeter ki, imarlı bir arazimizi satın alıp, kendi dönemlerinde satın aldıkları toplu konut, sosyal konut yapmak için satın aldıkları -biz satın almadık, bizden önce satın aldılar- imarlı bir konut arazisini ‘Yeşil alana çevirdik’ deyip milleti zarara uğratmasınlar. Yeter ki, bunları yapmasınlar. Biz, daha iyilerini yapacağız. Ama şunu söyleyeyim: Gerçekten biz her şeye rağmen kararlıyız. İstanbul'da çok güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Bu kentin Silivri'den Tuzla'ya, Sultanbeyli'den, Şile'den Kadıköy'e, Küçükçekmece'ye, her ilçesine eşit bakarak, bu milletin eşit bireyler olduğunu hissederek hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.
Hizmetin siyaseti ve partisi olamayacağına vurgu yapan İmamoğlu, “Partimiz bizi aday gösterir, seçiliriz. Yaptığımız güzel işler, elbette partimizi ayağa kaldırır, partimizin övülmesine sebep olur. Ama hizmetin sahibi, millettir. Biz milletimize hizmet etmekten onun için büyük onur ve gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.
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